Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026

Phúc Minh

23/03/2026, 17:35

Bộ Nội vụ được giao xây dựng Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 5...

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 143/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30/3/2026.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành các Tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trình Quốc hội theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28/3/2026.

Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ; hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế.

Trước hết, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30/4/2026); Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1/7/2026 (hoàn thành ngày 30/5/2026); Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30/4/2026).

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới. Kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (dự kiến tổ chức trong tháng 6/2026).

Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã (hoàn thành tháng 6/2026). Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.

Về nhiệm vụ thúc đẩy thị trường lao động gắn với năng suất lao động, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện 2 Đề án. Đó là, Đề án “Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới”; Đề án “Báo cáo xin ý kiến về một số nội dung lớn của Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể”, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/4/2026.

Cùng với đó, thúc đẩy nhanh các sàn giao dịch việc làm, chậm nhất ngày 30/4/2026 khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hỗ trợ thúc đẩy vận hành sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, nâng cao tính linh hoạt, mở rộng, năng động cho thị trường lao động.

Tính toán hoàn thiện, thúc đẩy các thị trường lao động ngoài nước; rà soát thị trường cần điều chỉnh, mở rộng thị trường còn dư địa, phấn đấu năm 2026 đưa khoảng 150.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Nhiều khoản thu khác của người lao động sẽ được tăng cùng lương cơ sở

Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự mảng logistics và chuỗi cung ứng có khả năng xử lý khủng hoảng, tìm kiếm nguồn cung thay thế và quản trị rủi ro vận tải...

Từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí để giảm nghĩa vụ thuế, nhiều chủ doanh nghiệp đã móc nối với các đối tượng trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với quy mô hàng chục tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, có sự tham gia của các “cò” hóa đơn...

Quy định mới đã cho phép mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Song thực tế, việc tham gia với nhóm này vẫn còn những rào cản, nhất là về tài chính, thu nhập, cơ chế thực thi...

Với thủ đoạn tinh vi từ khâu soạn thảo giấy tờ, giả mạo chữ ký đến đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp, các đối tượng đã hợp thức hóa nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội không đủ điều kiện...

Vụ việc đã khiến 1 lao động Việt Nam tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy