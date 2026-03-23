Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông
báo số 143/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về
việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác
từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.
Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội
vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công
tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội
vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.
Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các
phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực
tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30/3/2026.
Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung
ương có văn bản chỉ đạo, khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
kịp thời ban hành các Tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên
và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trình Quốc hội
theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28/3/2026.
Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện
thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể
chế năm 2026 của Bộ; hoàn
thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng
chậm, muộn trong xây dựng thể chế.
Trước hết, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ
chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30/4/2026); Nghị định về điều chỉnh lương cơ
sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan
từ 1/7/2026 (hoàn thành ngày 30/5/2026); Nghị định quy định về tổ chức hoạt
động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30/4/2026).
Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính
quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông
suốt, hiệu quả trong tình hình mới. Kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết
những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với các
Bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá, sơ
kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính
quyền địa phương 2 cấp (dự kiến tổ chức trong tháng 6/2026).
Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh,
thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở
cấp xã (hoàn thành tháng 6/2026).
Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực
thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng
quy định.
Về nhiệm vụ thúc đẩy thị trường
lao động gắn với năng suất lao động, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung
xây dựng, hoàn thiện 2 Đề án. Đó
là, Đề án “Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị
trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới”; Đề án “Báo cáo xin ý kiến về
một số nội dung lớn của Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động
và thương lượng tập thể”, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/4/2026.
Cùng với đó, thúc đẩy nhanh các sàn giao
dịch việc làm, chậm nhất ngày 30/4/2026 khai
trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hỗ trợ thúc đẩy vận hành sàn giao dịch
việc làm tại các địa phương, nâng cao tính linh hoạt, mở rộng, năng động cho thị
trường lao động.
Tính toán hoàn thiện, thúc đẩy
các thị trường lao động ngoài nước; rà soát thị trường cần điều chỉnh, mở rộng
thị trường còn dư địa, phấn đấu năm 2026 đưa khoảng 150.000 lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài.