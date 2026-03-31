Đề xuất điều chỉnh quy định để đảm bảo nguồn lực cho tăng lương cơ sở

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 190.000 đồng, từ mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa quy định về kinh phí để đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện tăng lương...

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện để phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

CÁC NHÓM NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ PHỤC VỤ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

Cụ thể, nguồn kinh phí của các Bộ, cơ quan Trung ương bao gồm:

Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm, so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Nguồn kinh phí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm:

Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2026, 2025, 2024 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao, gồm: 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023, 10% dự toán chi thường xuyên năm 2024 tăng thêm so với năm 2023, 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2025 so với năm 2024, và 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2026 so với năm 2025.

Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang.

Sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương, chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2), do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

9 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP

Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng được Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng cho 9 nhóm người hưởng lương, phụ cấp áp dụng theo lương. Riêng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không còn thuộc diện điều chỉnh lần này.

Theo dự thảo, các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở, bao gồm:

Một là, cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.

Hai là, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Ba là, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Bốn là, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Năm là, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáu là, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Bảy là, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Tám là, hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

Chín là, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Trừ hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố ((không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp, sinh hoạt phí), các nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

So với Nghị định số 73/2024/NĐ-CP hiện hành, dự thảo Nghị định mới đã bỏ đối tượng thụ hưởng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cơ quan soạn thảo lý giải, việc bỏ nhóm này ra khỏi dự thảo Nghị định vì đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kết thúc hoạt động trước thời điểm hiệu lực của Nghị định (dự kiến 1/7/2026).