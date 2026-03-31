Đề xuất điều chỉnh quy định để đảm bảo nguồn lực cho tăng lương cơ sở

Nhật Dương

31/03/2026, 10:59

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 190.000 đồng, từ mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa quy định về kinh phí để đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện tăng lương...

Công chức sắp được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026. Ảnh minh họa: Nhật Dương.
Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện để phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

CÁC NHÓM NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ PHỤC VỤ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

Cụ thể, nguồn kinh phí của các Bộ, cơ quan Trung ương bao gồm: 

Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm, so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Nguồn kinh phí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm:

Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2026, 2025, 2024 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao, gồm: 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023, 10% dự toán chi thường xuyên năm 2024 tăng thêm so với năm 2023, 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2025 so với năm 2024, và 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2026 so với năm 2025.

Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang.

Sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương, chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2), do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

9 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP 

Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng được Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng cho 9 nhóm người hưởng lương, phụ cấp áp dụng theo lương. Riêng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không còn thuộc diện điều chỉnh lần này. 

Theo dự thảo, các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở, bao gồm:

Một là, cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.

Hai là, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

Ba là, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Bốn là, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Năm là, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáu là, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Bảy là, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Tám là, hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

Chín là, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Trừ hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố ((không bao gồm đối tượng hưởng phụ cấp, sinh hoạt phí), các nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

So với Nghị định số 73/2024/NĐ-CP hiện hành, dự thảo Nghị định mới đã bỏ đối tượng thụ hưởng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cơ quan soạn thảo lý giải, việc bỏ nhóm này ra khỏi dự thảo Nghị định vì đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kết thúc hoạt động trước thời điểm hiệu lực của Nghị định (dự kiến 1/7/2026).

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Thừa nhận các sai phạm, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Nghị quyết quy định đối tượng được công nhận luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật...

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 8%, tương ứng tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá

Hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến các dự án tiền ảo, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, dựng lên những mô hình đầu tư tinh vi với vỏ bọc hào nhoáng nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhà đầu tư...

Hà Nội phải giữ bằng được "vận tốc mới", tạo xu thế phát triển bền vững

Hà Nội phải giữ bằng được “vận tốc mới”, tạo xu thế phát triển bền vững

Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

1

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Thế giới

2

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Dân sinh

3

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Dân sinh

4

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

Thế giới

5

Tập đoàn BRG trồng gần 1,1 triệu cây xanh - khẳng định trách nhiệm với cộng đồng

Doanh nghiệp

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

