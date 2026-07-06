Dự kiến cấm cơ sở bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đề xuất cấm các cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức, nhằm bảo vệ người dân trước những nguy cơ ngày càng đa dạng từ thuốc lá...

Ảnh minh họa.

Ngày 6/7, tại hội thảo góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết việc sửa đổi Luật không chỉ nhằm hoàn thiện một đạo luật chuyên ngành, mà còn hướng tới xây dựng hàng rào pháp lý đủ mạnh để bảo vệ người dân trước những nguy cơ ngày càng đa dạng từ thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, thuốc lá vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và tử vong sớm.

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có nhiều trường hợp không hút thuốc nhưng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc thụ động. Đây không chỉ là tổn thất về sức khỏe mà còn tạo gánh nặng lớn đối với từng gia đình, hệ thống y tế, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, song Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ và giảm tiêu thụ các sản phẩm có hại cho sức khỏe, trong đó có thuốc lá.

Đây là định hướng nền tảng để đặt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong tổng thể chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/6/2026 của Chính phủ đã thống nhất thông qua hai chính sách lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đó là, cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác.

Đồng thời, cấm các cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Đây là những chính sách thể hiện quan điểm quản lý chủ động, kiên quyết và có trách nhiệm.

Luật Quảng cáo và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, quy định thuốc lá là sản phẩm bị cấm quảng cáo. Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng yêu cầu các quốc gia thành viên cấm toàn diện đối với quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá, bao gồm cả việc trưng bày tại điểm bán.

Việc trưng bày tại điểm bán thực chất là một kênh quảng bá thông qua các kệ trưng bày, vật dụng hỗ trợ như đèn chiếu sáng… Tính đến cuối năm 2024, trên thế giới đã có 59 quốc gia ban hành quy định cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán. Trong khu vực ASEAN, có 5 nước đã cấm trưng bày bao gồm: Thái Lan, Brunei, Singapore và Lào, Malaysia.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thông tin tại hội thảo.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh việc không thể chờ đến khi hậu quả sức khỏe đã xảy ra mới can thiệp, mà cần nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát ngay từ đầu, không để các sản phẩm thuốc lá mới, phương thức tiếp thị mới hay hình thức kinh doanh mới tạo ra khoảng trống pháp lý, đặc biệt trong việc lôi kéo giới trẻ tiếp cận và lệ thuộc nicotine.

Đặc biệt, khi xây dựng chính sách tại dự án Luật sửa đổi lần này, trong mọi quyết sách, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, phải được đặt lên hàng đầu.

Các quy định của dự thảo Luật cần bảo đảm tính khả thi, theo kịp thực tiễn phát triển của thị trường, bao quát cả hoạt động kinh doanh trực tiếp, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới cũng như quảng cáo trên môi trường số. Đồng thời phải xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm pháp luật được thực thi thống nhất, nghiêm minh và hiệu quả.

Cùng với các biện pháp quản lý, cần tiếp tục xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc; đẩy mạnh truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội.

Dự án Luật này dự kiến trình Quốc hội khóa XVI cho ý kiến và thông qua vào Kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026).