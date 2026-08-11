100% tỉnh, thành phố phải có mạng lưới cấp cứu ngoại viện vào năm 2030

Nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế khẩn cấp và nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân trước khi nhập viện, Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định 1515/QĐ-TTg). Đây được coi là bước ngoặt chiến lược để chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận và điều phối cấp cứu trên phạm vi toàn quốc...

Cấp cứu ngoại viện góp phần giảm tỷ lệ tử vong và di chứng trong các tình huống nguy kịch. Ảnh: Tuấn Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030”, với mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân.

SỚM VẬN HÀNH NỀN TẢNG QUẢN LÝ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN TRÊN TOÀN QUỐC

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế chính sách về tổ chức, hoạt động chuyên môn, cơ chế đầu tư, tài chính cấp cứu ngoại viện.

Đảm bảo về tổ chức và vận hành mạng lưới cấp cứu ngoại viện toàn quốc, với 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương.

100% tỉnh, thành phố triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, quân đội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương trong tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển và bàn giao người bệnh.

Triển khai Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành từ năm 2027; đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng.

Tối thiểu 75% nhân viên y tế tại Trạm Y tế cấp xã được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện; phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho tối thiểu 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Đầu tư và đưa vào triển khai sử dụng trong hệ thống cấp cứu ngoại viện tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân.

Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, phấn đấu thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch; phấn đấu 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn, điều phối cấp cứu kịp thời, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu thực tiễn...

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đặt ra nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và thiết lập mô hình cấp cứu ngoại viện. Tập trung vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về cấp cứu ngoại viện.

Ban hành quy định về tổ chức hệ thống, nhân lực, phương tiện, thiết bị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Cơ chế tài chính cấp cứu ngoại viện cũng sẽ được hoàn thiện. Nghiên cứu Quỹ bảo hiểm y tế từng bước chi trả dịch vụ cấp cứu ngoại viện, phù hợp với lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối của Quỹ, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp với chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện cho một số đối tượng chính sách xã hội.

Bộ Y tế được giao phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, trong đó có nội dung liên quan đến cấp cứu ngoại viện, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bộ Y tế cũng xây dựng các quy định, hướng dẫn về nhân lực, phương tiện, thiết bị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, điều phối, vận chuyển cấp cứu; cơ chế chia sẻ, kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, vận hành cấp cứu ngoại viện.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về vị trí việc làm, tiêu chuẩn năng lực, đào tạo, cấp phép hành nghề và các quy định có liên quan đối với nguồn nhân lực này…

Theo TS.BS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới như quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh, gia tăng các bệnh không lây nhiễm (đặc biệt là tim mạch, đột quỵ), tai nạn thương tích và các tình huống khẩn cấp do thiên tai, biến đổi khí hậu. Những yếu tố này làm gia tăng nhu cầu cấp cứu ngoại viện nhanh chóng, kịp thời và chuyên nghiệp.

Do vậy, việc ban hành Đề án sẽ tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn quan trọng, định hướng và thúc đẩy triển khai đồng bộ từ quản lý nhà nước đến tổ chức thực hiện chuyên môn; khắc phục tình trạng phân tán, thiếu thống nhất. Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của hệ thống, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực này thời gian vừa qua chưa có chương trình, kế hoạch tổng thể mang tính quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, khi Đề án được Chính phủ phê duyệt và triển khai đồng bộ, sẽ có ý nghĩa rất lớn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, đặc biệt là tử vong trước khi người bệnh được tiếp cận cơ sở y tế. Đồng thời, tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam.