Du lịch Huế sẽ có “bước ngoặt” mới?

Theo Cục Du lịch Quốc gia, lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch Asean diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào, chiều 26/1. Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á ATF diễn ra từ 22 đến 27/1.

NHIỀU TIN VUI NGAY TỪ ĐẦU NĂM

Ngay từ đầu năm 2024, một tin vui cho ngành du lịch Cố đô là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Huế ở vị trí thứ 8 trong số 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2024 trong Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất trong số những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn). Tripadvisor là một trong những trang web du lịch lớn nhất thế giới, có khoảng 463 triệu lượt truy cập mỗi tháng và cũng từ cơ sở này, du khách nước ngoài sẽ đưa ra quyết định chọn điểm đến cho chuyến du lịch của mình sắp tới.

Trước đó ít ngày, Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure đã bình chọn Thừa Thiên Huế của Việt Nam là một trong những điểm đến ở châu Á mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình du lịch năm 2024. Theo nhận định từ Travel+Leisure, du khách có thể ghé thăm Kinh thành Huế - Cố đô của triều đình nhà Nguyễn, khám phá những lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn và những ngôi chùa linh thiêng. Tạp chí cũng gợi ý du khách đừng quên trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương ngắm vẻ đẹp hai bên bờ sông trong khi lắng nghe những giai điệu tuyệt đẹp của ca Huế…

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phúc cho biết, đây là cơ hội vàng để quảng bá vị thế của Thành phố Huế và Thừa Thiên Huế trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc trung ương với thương hiệu du lịch chung Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới và bộ ba nhận diện: Huế - thành phố Festival, Huế - Kinh đô ẩm thực và Huế - Kinh đô áo dài.

Huế đứng ở vị trí thứ 8 trong số 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2024 trong Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations.

Được biết, nhân sự kiện nhận Giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 này và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Huế sẽ tổ chức phong trào Chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh toàn Thành phố vào ngày 04/02/2024... nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào “Chủ nhật xanh”, xây dựng đô thị Huế văn minh và khẳng định, phát huy danh hiệu xứng đáng danh hiệu Thành phố Huế - Thành phố Du lịch sạch ASEAN....

“Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ngành du lịch phối hợp với các ngành, triển khai kế hoạch phát triển du lịch với nhiều hình thức, sản phẩm phong phú. Chúng tôi cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu và những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa khách đến Thừa Thiên Huế,” ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, nói.

Cùng với đó, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng mới ra mắt ứng dụng Hộ chiếu du lịch thành phố Huế – Hue City Passport với 2 phiên bản gồm ứng dụng Hộ chiếu du lịch và ấn phẩm giấy, góp phần làm tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm cho du khách trong quá trình tham quan du lịch.

PHÁT HUY THƯƠNG HIỆU THÀNH PHỐ FESTIVAL

Với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2024 định hướng 4 mùa bao gồm các lễ hội trải dài trong năm với các hình thái lễ hội dân gian, cung đình, tôn giáo, truyền thống. Tỉnh Thừa Thiên Huế từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu của công chúng và du khách. Từ đó, xây dựng, phát triển thành sản phẩm du lịch định kỳ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Huế.

Với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2024 định hướng 4 mùa bao gồm các lễ hội trải dài trong năm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Festival Huế 2024 tập trung vào các hoạt động trọng tâm theo định hướng 4 mùa. Với định hướng như vậy, tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy những yếu tố đã tạo nên thương hiệu Festival. Đó là những hoạt động mang tính chất giao lưu quốc tế, giao lưu các vùng miền di sản. Chúng tôi tiếp tục khai thác những yếu tố văn hoá truyền thống Huế kết hợp với những yếu tố đương đại để tạo nên những sản phẩm thu hút, lôi cuốn cộng đồng và du khách”.

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60-70%, tổng thu từ du lịch khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu đó, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, ngành du lịch tỉnh có kế hoạch phát triển các loại hình du lịch với sản phẩm đa dạng, đặc trưng, khác biệt, đẳng cấp.

Với sự chung tay của doanh nghiệp trên địa bàn, ngành du lịch tỉnh đặt kỳ vọng lớn các loại hình du lịch văn hóa - di sản; sinh thái, biển - đầm phá; nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh; du lịch tâm linh; ẩm thực gắn với hoạt động nông nghiệp và sản phẩm OCOP; Hội nghị hội thảo; trong đó du lịch văn hóa - di sản là chủ đạo... Ngành cũng sẽ tiếp tục phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng chuyển đổi số, xanh và bền vững.

Du lịch chung Huế - Kinh đô xưa sẽ bao gồm trải nghiệm mới và bộ ba nhận diện: Huế - thành phố Festival, Huế - Kinh đô ẩm thực và Huế - Kinh đô áo dài.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết để đón làn sóng du khách quốc tế vào năm 2024 và những năm tiếp theo, cùng với ngành du lịch cả nước, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh chiến lược truyền thông quốc tế trong quảng bá du lịch, thông qua các hội chợ, chương trình giới thiệu du lịch tại các thị trường khách du lịch quốc tế; xây dựng, quản trị, chạy chiến dịch truyền thông điểm đến du lịch trên các nền tảng website, fanpage, mạng xã hội…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh năm 2024 là năm quan trọng của tỉnh, là năm tạo những kết quả vượt bậc để thực hiện đề án đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trong đó vai trò của dịch vụ du lịch rất quan trọng. Thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch một cách bền vững; nâng cao năng lực đội ngũ phục vụ du lịch một cách chuyên nghiệp…