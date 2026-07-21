Khánh Hòa: Không ngừng đổi mới để Festival biển trở thành thương hiệu văn hóa

Sáng 20/7, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết tổng lượt khách đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày diễn ra Festival biển Khánh Hòa 2026 là 787.500 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỉ đồng…

Ảnh: Saigontourist Travel

Trong khoảng thời gian này, công suất phòng lưu trú toàn tỉnh Khánh Hòa đạt trên 85%, tập trung chủ yếu tại các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên và tương đương. Riêng các khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ven biển 4 - 5 sao đạt công suất trên 90%, nhiều cơ sở lấp đầy phòng trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Festival đã mang đến hàng chục sự kiện, hoạt động văn hóa và không gian hội tụ của thiên nhiên và con người. Cùng với đó, chuỗi hoạt động thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế như Giải bơi quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026; Giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026; Giải Golf Anara Championship - Khánh Hòa 2026… khẳng định vị thế của Nha Trang - Khánh Hòa như một trung tâm thể thao biển của khu vực.

Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa 2026 được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như Trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp tại xã Ninh Phước; biểu diễn nhạc cụ dân tộc, dân vũ Chăm tại Tháp Po Klong Garai; chương trình nghệ thuật đường phố, nghệ thuật xe hoa tại phường Đông Hải...

Đặc biệt tại xã miền núi Lâm Sơn đã tổ chức Lễ hội trái cây và bắn pháo hoa. Việc mở rộng không gian Festival Biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân.

Festival đã mang đến hàng chục sự kiện, hoạt động văn hóa và không gian hội tụ của thiên nhiên và con người. Ảnh: Du lịch Nha Trang

Nhân dịp này, Khánh Hòa chính thức đưa vào vận hành Nền tảng Du lịch số tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ dulichso.khanhhoa.gov.vn, đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số của ngành du lịch địa phương. Nền tảng được xây dựng theo hướng hệ sinh thái số, kết nối dữ liệu về điểm đến, dịch vụ, di sản và tiện ích, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách cũng như hiệu quả quản lý, quảng bá du lịch.

Hệ thống tích hợp nhiều nguồn dữ liệu chính thống, tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách trên cùng một nền tảng số. Thông qua hệ thống, người dùng có thể tra cứu thông tin về các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển, mua sắm, giải trí cùng các sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của nền tảng là bản đồ du lịch số thông minh, hỗ trợ xác định vị trí các điểm đến, tìm kiếm dịch vụ lân cận, lựa chọn lộ trình phù hợp và tiếp cận nhanh các tiện ích công cộng. Theo định hướng phát triển, hệ thống sẽ tiếp tục bổ sung tính năng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, từng bước hình thành "hướng dẫn viên số", hỗ trợ du khách khám phá điểm đến bằng công nghệ.

Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

Theo ông Biên, sắp tới tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức các chương trình tầm cỡ quốc tế để khẳng định năng lực của tỉnh, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. "Khánh Hòa sẽ không ngừng đổi mới Festival biển Khánh Hòa trở thành thương hiệu văn hóa, thương hiệu du lịch biển mang tầm cỡ quốc tế," ông Biên cho hay.

Thực tế, một năm sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch Khánh Hòa đã được mở rộng, các điểm đến phía Nam tỉnh từng bước được kết nối vào chuỗi sản phẩm chung. Đây là khu vực có nhiều lợi thế khi gần Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, giao thông kết nối thuận lợi. Ông Alain Nguyễn, Tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng Hoàn Mỹ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sau một năm hợp nhất, chúng tôi đã cộng hưởng được nhiều kết quả tích cực.

Lượng khách du lịch từ Nha Trang chuyển về khu vực Nam Khánh Hòa lưu trú đã tăng hơn 10%. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn bắt đầu xuất hiện; các công ty du lịch có uy tín cũng đã quan tâm, đưa khách về Nam Khánh Hòa nhiều hơn, tạo động lực mới cho phát triển du lịch địa phương".

Một năm sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch Khánh Hòa đã được mở rộng. Ảnh: Saigontourist Travel

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc đưa lễ hội, sự kiệ văn hóa về với cộng đồng dân cư, với những vùng xa trung tâm sẽ giúp văn hóa trở thành động lực bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch.

“Việc phân bổ các sự kiện đồng đều giữa các khu vực sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển, đồng thời thực hiện đúng chủ trương là người dân địa phương phải là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng từ sự phát triển", bà Thái Thị Lệ Hằng nói.

Đồng tình, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành thuộc Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, phân tích: Khánh Hòa đang hình thành một "hệ sinh thái du lịch biển" liên hoàn trải dài từ bắc vào nam với hệ thống vịnh, bán đảo, đảo và vùng ven biển có giá trị đặc biệt hiếm có tại Việt Nam.

Từ vịnh Vân Phong, đến vịnh Nha Trang, Cam Ranh… tạo nên một "chuỗi không gian biển đảo", sau sáp nhập, chuỗi còn kéo dài thêm xuống phía nam với vịnh Vĩnh Hy và Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh mở rộng không gian là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ để định vị thương hiệu biển đảo cao cấp chính là nâng cấp chất lượng sản phẩm.

Ông Hồng Nguyên nhấn mạnh nếu trước đây khu vực Nha Trang chủ yếu được nhận diện bởi biển đẹp và nghỉ dưỡng đại trà, thì nay Khánh Hòa có cơ hội nâng cấp thành một "đô thị biển đa tầng trải nghiệm" với nhiều phân khúc cao cấp hơn: du thuyền, nghỉ dưỡng wellness, thể thao biển quốc tế, MICE ven biển và nghỉ dưỡng dài ngày.

Điều kiện đủ để định vị thương hiệu biển đảo cao cấp chính là nâng cấp chất lượng sản phẩm. Ảnh: Ana Marina Nha Trang

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Martin Koerner, Giám đốc thương mại Tập đoàn The Anam, nhận định xu hướng thị trường đang dịch chuyển rõ rệt khi du khách ngày càng tìm kiếm "nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc địa phương" thay vì sản phẩm đại trà.

Với 4 vịnh lớn, gần 200 đảo và đường bờ biển dài nhất Việt Nam, Khánh Hòa đang có trong tay những lợi thế mà ít địa phương nào ở Đông Nam Á có thể sánh được. Điều cần làm giờ đây là phát huy hết tiềm năng để chuyển từ "điểm đến đơn lẻ" sang "vùng du lịch biển tích hợp", nơi mỗi vịnh, mỗi đảo, mỗi làng chài đều là một mắt xích trong chuỗi giá trị chung.