Du lịch toàn cầu thiệt hại 2.000 tỷ USD trong năm 2021

Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) ngày 29/11 cho biết, lượng du khách quốc tế trong năm nay sẽ giảm 70 - 75% so với mức kỷ lục 1,5 tỷ lượt được ghi nhận vào năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Mức giảm này tương đương với mức giảm của năm 2020. Trong năm ngoái, lĩnh vực du lịch toàn cầu đã thiệt hại 2.000 tỷ USD do đại dịch, và là lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất trong cuộc khủng hoảng y tế này.

Báo cáo của UNWTO đã chỉ ra những tín hiệu khởi sắc của du lịch toàn cầu vào quý 3/2021, sau những chuyển động chậm chạp hồi đầu năm. Tuy nhiên UNWTO cũng nhận định đây là sự phục hồi mong manh.

Báo cáo quý 3/2021 của UNWTO cho thấy khách du lịch quốc tế (có lưu trú) đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên vẫn thấp hơn 64% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, các kết quả không đồng đều giữa các khu vực khiến cho lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2021 vẫn thấp hơn 76% mức trước đại dịch.

Châu Âu là khu vực hoạt động du lịch khởi sắc nhất trong quý 3, đặc biệt là tháng 8 và tháng 9 lượng khách quốc tế đến đạt khoảng 63% so với năm 2019. Đây là những kết quả tốt nhất tại châu Âu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thành công này được cho là nhờ áp dụng Chứng chỉ Covid kỹ thuật số trong Liên minh châu Âu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển nội khối, giải phóng nhu cầu du lịch bị dồn nén sau nhiều tháng hạn chế.

Biến thể mới xuất hiện khiến du lịch đối mặt với nguy cơ gián đoạn tương tự như đợt bùng biến thể Delta hồi đầu năm

Ở một số tiểu vùng như Nam Âu và Địa Trung Hải, khu vực Caribe, Bắc và Trung Mỹ, lượng khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2021 đã vượt qua con số của năm 2020. Tính riêng quý 3/2021, một số hòn đảo ở Caribe, Nam Á cùng các điểm đến nhỏ ở Nam Âu và Địa Trung Hải đã phục hồi hoặc vượt qua mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, UNWTO cho rằng dù có những tiến bộ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 không đồng đều và sự xuất hiện của các biến thể mới như Delta và Omicron có thể tác động đến quá trình phục hồi còn yếu và chậm của lĩnh vực du lịch.

Tổng thư ký UNWTO, Zurab Pololikashvili, nhận định việc áp dụng các hạn chế mới và thực hiện phong tỏa ở một số nước gần đây cho thấy tình hình rất khó dự báo. “Đây là một cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử của ngành du lịch. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy ngành này có khả năng phục hồi khá nhanh. Chúng tôi hy vọng tốc độ phục hồi trong năm 2022 sẽ mạnh hơn năm 2021,” ông Zurab Pololikashvili nói.

UNWTO cho rằng cùng với các hạn chế đi lại nhằm kiểm soát dịch, lĩnh vực du lịch còn gặp phải những trở ngại khác do đại dịch là giá dầu tăng và sự gián đoạn của chuỗi nguồn cung. Việc khôi phục hoạt động du lịch quốc tế một cách an toàn trong năm tới sẽ tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào sự phối hợp giữa các quốc gia về quy tắc hạn chế đi lại, các giao thức hòa hợp về an toàn, vệ sinh và thông tin liên lạc hiệu quả nhằm giúp khôi phục niềm tin của khách du lịch, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 đã tái bùng phát gần đây tại nhiều khu vực trên thế giới.

Covid-19 là một cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử của ngành du lịch.

Mới đây, việc biến thể mới Omicron lan rộng đã khiến một loạt quốc gia áp đặt hạn chế với người trở về từ một số nước châu Phi. Theo Bloomberg, kịch bản đóng cửa, cấm đi lại dường như đã trở nên quen thuộc sau 2 năm đại dịch và cách đối diện với dịch bệnh đã rất khác so với những tháng đầu của dịch bệnh.

BioNTech, công ty đã phát triển một trong những vaccine Covid-19 được sử dụng rộng rãi nhất cùng với Pfizer, đưa ra một lý do khác để thế giới không nên quá hoảng sợ. Dữ liệu về cách biến thể mới tương tác với vaccine Covid-19 dự kiến có trong vòng 2 tuần và sẽ có phiên bản vaccine mới sẵn có trong vòng 100 ngày. Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ khỏi Covid-19 cũng đang trên đà xuất hiện như thuốc viên điều trị.

Trong khi đó, với hàng không và các phân khúc phụ thuộc vào du lịch khác, biến thể mới xuất hiện và lây lan khiến những ngành này đối mặt với nguy cơ gián đoạn tương tự như đợt bùng biến thể Delta hồi đầu năm.

Các chuyên gia y tế lưu ý, cần có thời gian để biết biến thể Omicron có tác động như thế nào tới cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu. Trong khi đó, nhà kinh tế học Paul Donovan của UBS AG đánh giá, chính nỗi sợ virus là nguyên nhân gây ra thiệt hại kinh tế nhiều nhất.