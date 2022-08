Du lịch Việt Nam hiện đang đối mặt với 4 thách thức

Đến dự sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, cho biết năm 2022, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 60 triệu lượt khách nội địa. Thời điểm hiện nay, đã đạt trên 71 triệu khách du lịch nội địa. Điều đó chứng minh hướng đi đúng của du lịch Việt Nam khi coi du lịch nội địa là bệ đỡ của du lịch quốc tế, vừa chú ý đến thị trường nội địa, vừa từng bước tiếp cận để khai thác thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế du lịch Việt Nam vẫn chưa khai thác triệt để và tạo ra những sản phẩm du lịch mới, thị trường mới để mời gọi và giữ chân du khách. Lượng khách quốc tế đến từ các thị trường truyền thống như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... vẫn còn khiêm tốn.

“Du lịch Việt Nam hiện đang đối mặt với 4 khó khăn và thách thức. Đó là đại dịch đã để lại hậu quả rất lớn và khó có thể phục hồi nhanh chóng; Nhiều quốc gia vẫn chưa có chính sách mở cửa hoàn toàn du lịch như Việt Nam nên rất khó tiếp cận và khai thác du lịch; Việt Nam nằm cạnh các quốc gia có xu hướng du lịch phát triển mạnh, tạo nên sức cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam; Điều kiện và hạn chế của rất nhiều doanh nghiệp lữ hành – du lịch trong việc tiếp cận chính sách để triển khai kích cầu du lịch”, ông Hùng nhận định.

Các đại biểu khai mạc “Sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam 2022” tại TP.HCM.

Do đó, Bộ đã bàn với hiệp hội tổ chức sự kiện gói gọn nhìn lại quá trình của hoạt động du lịch Việt Nam nhằm khắc phục được những điểm yếu kém. Từ đó, thông qua kiến nghị của các đơn vị lữ hành để các cơ quan liên quan tổng hợp và xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo lên cấp cao để kiến tạo chính sách.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng, trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch thành phố đã có những khởi sắc đáng khích lệ khi đã đón khoảng 13 triệu lượt khách du lịch nội địa và khoảng hơn 765.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 76% so với kế hoạch năm 2022. Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế vẫn còn rất khiêm tốn so với trước đại dịch Covid-19 so với tiềm năng thu hút khách du lịch của thành phố.

Do đó, TP.HCM đã ban hành các chủ trương, chính sách, chương trình phục hồi, phát triển du lịch. Tập trung nâng chất và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, Đẩy mạnh thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như khởi động lại hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho biết: “Sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam 2022” bao gồm các hoạt động trao đổi, giao thương, đàm phán, ký kết giữa các nhà cung ứng du lịch, các điểm đến, các hãng lữ hành nhằm đáp ứng nhu cầu từ các thị trường truyền thống đến thị trường mới.

Trong khuôn khổ của sự kiện, các sở, ngành du lịch của các tỉnh, thành phố, các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch, điểm đến... sẽ giao thương, gặp gỡ, kết nối, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước với nhau. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, các công ty lữ hành, đơn vị du lịch trong nước cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá sâu tới 60% khi mua tour du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống…