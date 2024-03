Dù sức mua còn yếu, ngành hàng xa xỉ lạc quan về năm 2024

Theo Fashion Network, khảo sát mới nhất của Saks Luxury Pulse – cuộc khảo sát trực tuyến hàng quý về thái độ của người tiêu dùng hạng sang đối với xu hướng mua sắm, chi tiêu và thời trang - cho thấy ý định chi tiêu cho hàng xa xỉ trong thời gian tới vẫn đang yếu. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy sự lạc quan về nền kinh tế đã tăng lên 48%, tăng 12% so với cuộc khảo sát trước đó được thực hiện vào tháng 10/2023. Tương tự, 57% người tiêu dùng xa xỉ cho biết họ cảm thấy bình tĩnh về bối cảnh kinh tế, phản ánh mức tăng 7% so với cuộc khảo sát trước đó.

Về tài chính cá nhân, 70% người tiêu dùng xa xỉ cho biết họ cảm thấy lạc quan và bình tĩnh, tăng lần lượt 6% và 3% so với các khảo sát trước đó. Đáng chú ý, những người tham gia khảo sát có thu nhập từ 200.000 USD trở lên thể hiện sự lạc quan nhất, với mức tăng 14% về nền kinh tế và mức tăng 8% về tài chính cá nhân. Tuy nhiên, những người tham gia khảo sát thuộc thế hệ Millennial là nhóm lạc quan nhất về tài chính cá nhân.

Marc Metrick, CEO Saks cho biết. “Đồ xa xỉ là các mặt hàng kinh doanh dựa trên cảm xúc, vì vậy chúng tôi rất vui khi thấy niềm tin đối với nền kinh tế đang được cải thiện, đặc biệt khi người tiêu dùng đã quen với môi trường vĩ mô năng động. Cùng với đó, chúng tôi dự đoán những tâm lý tích cực này sẽ dẫn đến sự cải thiện trong chi tiêu xa xỉ vào nửa cuối năm 2024”.

Trong khi người tiêu dùng xa xỉ bày tỏ sự ưa thích đối với trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa, với 70% ưu tiên các trải nghiệm được cá nhân hóa khi mua sắm thời trang xa xỉ trực tuyến, chỉ 24% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng trả mức giá đầy đủ thay vì chờ đợi khuyến mại.

Hơn nữa, khảo sát này nhấn mạnh xu hướng lập kế hoạch du lịch ngày càng tăng giữa những người tiêu dùng xa xỉ, với 72% người tham gia đã có ý định hoặc đã hoàn thành việc lên kế hoạch du lịch. Trong những kế hoạch đó, phần lớn (70%) có ý định mua sắm những món đồ xa xỉ để chuẩn bị cho chuyến du lịch của họ.

Các nhà phân tích tại Saks cũng lấy ví dụ doanh thu của Tập đoàn Prada tăng 17% lên 4,7 tỷ euro vào quý 4 trong năm tài chính 2023. Doanh số bán lẻ của nhãn hiệu hàng đầu Prada tăng 10% trong khi Miu Miu có mức tăng trưởng bùng nổ: doanh thu quý 4 tăng vọt đáng kinh ngạc 82%. Lợi nhuận hoạt động tăng 37%, lần đầu tiên vượt 1 tỷ euro.

Tương tự, Hermès đã và đang giải quyết những lo ngại về sức mua chậm lại và chứng minh lý do tại sao thương hiệu đang “ở trong một liên minh riêng”, như các nhà phân tích mô tả. Tập đoàn xa xỉ của Pháp hồi tháng 2 báo cáo doanh thu hàng năm kỷ lục 13,4 tỷ euro (14 tỷ USD), tăng 21% theo tỷ giá hối đoái không đổi so với năm ngoái, cùng với lợi nhuận ròng kỷ lục 4,3 tỷ euro (4,6 tỷ USD), tăng 28%. Trong quý 4, doanh thu tăng 18% lên 3,3 tỷ euro (3,5 tỷ USD).

Prada và Hermès đang chứng minh rằng những người tiêu dùng giàu có nhất thế giới không hề nản lòng trước áp lực lạm phát và giá cả tăng cao. Trên thực tế, chủ tịch điều hành Axel Dumas cho biết công ty có kế hoạch tăng giá toàn cầu thêm 8 - 9% trong năm 2024, sau mức tăng 7% vào năm ngoái do chi phí sản xuất cao hơn.

Dù vậy, một số xu hướng mua sắm của người mua sắm đã thay đổi. Zurich, một thành phố nổi tiếng về sự giàu có ở Thụy Sỹ, có hai cửa hàng cao cấp chuyên phục vụ giới thượng lưu. Đó là Jelmoli và Globus. Được khánh thành vào năm 1899, Jelmoli sẽ đóng cửa trong năm nay, trước khi được cải tạo thành một tòa nhà hỗn hợp với diện tích dành cho thương mại nhỏ hơn. Chủ cửa hàng, công ty Swiss Prime Site, đã tuyên bố điều này vào đầu năm 2024 khi kết luận rằng việc bán hàng xa xỉ cho người tiêu dùng giàu có trong một “cung điện thủy tinh” rộng lớn ở trung tâm thành phố không còn hiệu quả về mặt kinh tế nữa.

Một nhà báo của tờ The Financial Times, Adrienne Klasa, đã nghiên cứu về sự khác biệt trong sự phát triển của các phân khúc thị trường xa xỉ. Bà cho rằng các thương hiệu lớn, với những đôi giày thể thao giá 800 euro và những chiếc túi xách giá 8.000 euro, sẽ vẫn tiếp tục tồn tại để phục vụ đối tượng khách hàng hạng sang. Tuy nhiên, việc khôi phục lại các cửa hàng cao cấp bán hàng xa xỉ, thương hiệu lớn như trước kia là khó do giá cả luôn cao hơn so với trên Internet và lựa chọn hàng hóa luôn ít hơn so với các cửa hàng có đa dạng thương hiệu hiên nay.

Trong bối cảnh đó, các nhà bán lẻ xa xỉ lớn nhất châu Âu như Chanel và Burberry cũng đã tăng cường nỗ lực nâng cấp các cửa hàng bán lẻ hiện tại của họ - tập trung vào việc cải thiện phòng VIP nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng siêu giàu. Đồng thời nỗ lực mở rộng sự hiện diện trực tuyến. Giám đốc điều hành trang bán lẻ cao cấp trực tuyến Mytheresa.com Michael Kliger cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Khách hàng giàu có đang tiếp tục chi tiêu vì các vấn đề kinh tế mà đa số chúng ta gặp phải đến nay vẫn chưa thực sự ảnh hưởng đến triển vọng chi tiêu của họ”.

Các thương hiệu nỗ lực nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng siêu giàu đồng thời mở rộng sự hiện diện trực tuyến.

Giới siêu giàu chi tiêu trung bình từ 100.000USD trở lên khi mua sắm tại website này hàng năm. Mytheresa có trụ sở tại Aschheim (Đức) đã tăng tỷ lệ những người chi tiêu giàu có bằng cách cung cấp nhiều danh mục mua sắm hơn, bao gồm quần áo trẻ em và hàng gia dụng sang trọng. Công ty này cũng tổ chức nhiều sự kiện quảng bá mang tính chất độc quyền, chẳng hạn như tiệc cocktail riêng do Domenico Dolce và Stefano Gabbana, chủ nhân của hãng Dolce & Gabbana danh tiếng, tổ chức tại nhà riêng của họ ở Portofino (Italia).

Đại diện của Mytheresa cho biết doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu thuần sẽ tăng 8 - 13% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2024 và nhận thấy tỷ suất lợi nhuận trên thu nhập đã điều chỉnh trước lãi vay, thuế và khấu hao sẽ trong khoảng từ 3 -5%. Ông Michael Kliger chia sẻ, hầu hết những khách hàng chi tiêu nhiều nhất của Mytheresa đều là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

"Họ vốn là những người thiếu thời gian và không muốn mất thời gian trực tuyến để xem vô số trang phục, hàng hóa. Thay vào đó, họ muốn có những lựa chọn đã được sàng lọc kỹ càng từ trước và Mytheresa đang tích cực tìm cách đáp ứng kỳ vọng này,” ông nói. “Những trải nghiệm trực tuyến được cá nhân hóa sẽ đem lại sức mạnh cho ngành xa xỉ phẩm trong năm nay”.