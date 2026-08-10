Bỏ qua sức ép từ trụ, cổ phiếu tiếp tục tăng diện rộng

Rung lắc mạnh nhất vẫn đến từ nhóm cổ phiếu Vin, đặc biệt là VIC và VHM. VIC giảm chạm đáy lúc 9h30, giảm tới 3,21% so với tham chiếu. VHM chạm đáy sớm hơn, khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa, giảm 3,01% so với tham chiếu. VPL giảm sâu nhất 2,41%, VRE giảm sâu nhất 2%.
Tác động điểm số dĩ nhiên cũng ép VN-Index giảm chạm đáy khoảng 9h30, mất 9 điểm tương đương -0,51%. Các trụ này sau đó cũng hồi lại dần, chốt phiên sáng VIC còn giảm nhẹ 0,09%, VHM giảm 0,96%, VPL giảm 0,89% và VRE tăng 2%. VN-Index chốt phiên sáng cũng tăng 12,34 điểm.
Yếu tố tích cực trong diễn biến rung lắc này là mặc dù đến tầm 9h50 VN-Index mới có màu xanh thì toàn thời gian trước đó độ rộng vẫn cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo. Cụ thể, lúc 9h30 sàn HoSE có 152 mã tăng/82 mã giảm. Đến 9h50 là 179 mã tăng/84 mã giảm, tới 10h30 là 193 mã tăng/91 mã giảm, lúc 11h là 194 mã tăng/87 mã giảm và kết phiên là 211 mã tăng/96 mã giảm. Rõ ràng là giao dịch ở cổ phiếu chịu ảnh hưởng không nhiều từ chỉ số, rất ít cổ phiếu đỏ theo VN-Index.
Thiếu đi sức mạnh của nhóm Vin và một số mã ngân hàng hàng đầu, thị trường vẫn không diễn biến tiêu cực. VN30 đang có 25 mã xanh và 3 mã đỏ trong khi thời điểm kém nhất có tới 20 mã đỏ. Chỉ số đại diện rổ tăng 0,77%, một phần vì VCB chỉ tăng 0,67%, BID tăng 0,77%, CTG tăng 0,77%, MBB tăng 0,41%. Tuy vậy rổ blue-chips vẫn có tới 14 cổ phiếu tăng vượt 1%.
Dẫn đầu là GAS tăng 5,63%, GVR tăng 5,04%, SAB tăng 2,79%, SSI tăng 2,04%, VRE tăng 2%, MWG tăng 1,97%, TCB tăng 1,68%, VPB tăng 1,6%. Nhóm này chỉ có GAS, TCB, VPB là vốn hóa khá lớn. Hầu hết số này đều “xanh” trọn phiên sáng dù có nhiều lúc tăng không đáng kể. Khi các trụ phục hồi kéo theo VN-Index lên điểm, các cổ phiếu mạnh càng trở nên mạnh thêm.
Với phần còn lại của thị trường cũng vậy, khoảng một phần ba số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index sáng nay chốt tăng vượt 1% so với tham chiếu. Với độ rộng đã xác nhận, các cổ phiếu mạnh càng hưởng lợi nhiều hơn khi VN-Index có cải thiện. Thanh khoản nhóm 120 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm 56,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ngoài các blue-chips kể trên, midcap cũng đóng góp nhiều cổ phiếu mạnh (VN30 chỉ có 14 mã tăng hơn 1%): VIX tăng 2,21%, GMD tăng 4,27%, NVL tăng 1,8%, GEX tăng 3,05% lọt vào nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra VCI tăng 1,38%, VSC tăng 2,73%, CII tăng 2,91%, VND tăng 1,2%, PVT tăng 3,54% cũng đạt thanh khoản tốt.
Ở phía giảm giá, ngay từ đầu phiên số lượng mã đỏ đã ít, càng về cuối biên độ giảm càng được cải thiện. Toàn sàn hiện chỉ còn 3 cổ phiếu giảm giá quá 1% với mức thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên là KOS giảm 2,28% với 9,1 tỷ; KLB giảm 1,53% với 1,9 tỷ và ELC giảm 1,25% với 1,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang quay lại xu hướng bán ròng vốn có sau 3 phiên mua ròng đầu tuần trước. HoSE bị rút ròng 304,8 tỷ nhưng giao dịch tập trung vào TCB -133,1 tỷ, VHM -131,3 tỷ, FPT -28,2 tỷ, VRE -21 tỷ. Phía mua ròng có GMD +38,4 tỷ, VNM +25,4 tỷ, GAS +24,5 tỷ, SSI +22,1 tỷ.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận giảm hơn 17% so với phiên trước, chỉ đạt 6.259 tỷ đồng. Tuy giao dịch nhỏ nhưng diễn biến giá cổ phiếu lại khá tích cực, phản ánh áp lực bán cũng nhẹ. Quá trình rung lắc liên tiếp nhiều ngày vẫn không kích hoạt được quy mô giao dịch lớn, phản ánh sự đồng thuận cao từ phía người cầm cổ.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 274,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 446,2 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026.
Việc VIC, VHM kiềm chế điểm số hôm nay là một diễn biến tốt, giúp hạ nhiệt VNI trong khi dòng tiền vẫn hăng hái mua vào ở phần còn lại. Chỉ số càng lên chậm thì dư địa ngắn hạn cho phần lớn thị trường càng rộng.
Mặc dù VIC, VHM đồng loạt giảm sâu hơn trong phiên chiều nay nhưng phần còn lại của thị trường vẫn tăng giá ào ạt, thậm chí kịch trần cả loạt. Thanh khoản cải thiện tốt so với phiên sáng cho thấy sự chủ động từ phía mua rõ ràng hơn.
Tính chung tháng 7, VN-Index giảm 6,7%, trong khi PYN Elite giảm 8,5%. Ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục của quỹ gồm: TCH, YEG và HDG với mức giảm 22%.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...