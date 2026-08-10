Bỏ qua sức ép từ trụ, cổ phiếu tiếp tục tăng diện rộng

Những rung lắc mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến VN-Index chao đảo trong phiên sáng nay, nhưng trọn phiên độ rộng thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của nhóm tăng giá. VN-Index chốt phiên tăng 0,7% nhưng một phần ba cổ phiếu tăng vượt 1%.

VIC, VHM đang kiềm chế VN-Index nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các cổ phiếu khác.

Rung lắc mạnh nhất vẫn đến từ nhóm cổ phiếu Vin, đặc biệt là VIC và VHM. VIC giảm chạm đáy lúc 9h30, giảm tới 3,21% so với tham chiếu. VHM chạm đáy sớm hơn, khoảng 5 phút sau khi có giá mở cửa, giảm 3,01% so với tham chiếu. VPL giảm sâu nhất 2,41%, VRE giảm sâu nhất 2%.

Tác động điểm số dĩ nhiên cũng ép VN-Index giảm chạm đáy khoảng 9h30, mất 9 điểm tương đương -0,51%. Các trụ này sau đó cũng hồi lại dần, chốt phiên sáng VIC còn giảm nhẹ 0,09%, VHM giảm 0,96%, VPL giảm 0,89% và VRE tăng 2%. VN-Index chốt phiên sáng cũng tăng 12,34 điểm.

Yếu tố tích cực trong diễn biến rung lắc này là mặc dù đến tầm 9h50 VN-Index mới có màu xanh thì toàn thời gian trước đó độ rộng vẫn cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo. Cụ thể, lúc 9h30 sàn HoSE có 152 mã tăng/82 mã giảm. Đến 9h50 là 179 mã tăng/84 mã giảm, tới 10h30 là 193 mã tăng/91 mã giảm, lúc 11h là 194 mã tăng/87 mã giảm và kết phiên là 211 mã tăng/96 mã giảm. Rõ ràng là giao dịch ở cổ phiếu chịu ảnh hưởng không nhiều từ chỉ số, rất ít cổ phiếu đỏ theo VN-Index.

Thiếu đi sức mạnh của nhóm Vin và một số mã ngân hàng hàng đầu, thị trường vẫn không diễn biến tiêu cực. VN30 đang có 25 mã xanh và 3 mã đỏ trong khi thời điểm kém nhất có tới 20 mã đỏ. Chỉ số đại diện rổ tăng 0,77%, một phần vì VCB chỉ tăng 0,67%, BID tăng 0,77%, CTG tăng 0,77%, MBB tăng 0,41%. Tuy vậy rổ blue-chips vẫn có tới 14 cổ phiếu tăng vượt 1%.

Dẫn đầu là GAS tăng 5,63%, GVR tăng 5,04%, SAB tăng 2,79%, SSI tăng 2,04%, VRE tăng 2%, MWG tăng 1,97%, TCB tăng 1,68%, VPB tăng 1,6%. Nhóm này chỉ có GAS, TCB, VPB là vốn hóa khá lớn. Hầu hết số này đều “xanh” trọn phiên sáng dù có nhiều lúc tăng không đáng kể. Khi các trụ phục hồi kéo theo VN-Index lên điểm, các cổ phiếu mạnh càng trở nên mạnh thêm.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường cũng vậy, khoảng một phần ba số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index sáng nay chốt tăng vượt 1% so với tham chiếu. Với độ rộng đã xác nhận, các cổ phiếu mạnh càng hưởng lợi nhiều hơn khi VN-Index có cải thiện. Thanh khoản nhóm 120 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm 56,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ngoài các blue-chips kể trên, midcap cũng đóng góp nhiều cổ phiếu mạnh (VN30 chỉ có 14 mã tăng hơn 1%): VIX tăng 2,21%, GMD tăng 4,27%, NVL tăng 1,8%, GEX tăng 3,05% lọt vào nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra VCI tăng 1,38%, VSC tăng 2,73%, CII tăng 2,91%, VND tăng 1,2%, PVT tăng 3,54% cũng đạt thanh khoản tốt.

Ở phía giảm giá, ngay từ đầu phiên số lượng mã đỏ đã ít, càng về cuối biên độ giảm càng được cải thiện. Toàn sàn hiện chỉ còn 3 cổ phiếu giảm giá quá 1% với mức thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên là KOS giảm 2,28% với 9,1 tỷ; KLB giảm 1,53% với 1,9 tỷ và ELC giảm 1,25% với 1,5 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang quay lại xu hướng bán ròng vốn có sau 3 phiên mua ròng đầu tuần trước. HoSE bị rút ròng 304,8 tỷ nhưng giao dịch tập trung vào TCB -133,1 tỷ, VHM -131,3 tỷ, FPT -28,2 tỷ, VRE -21 tỷ. Phía mua ròng có GMD +38,4 tỷ, VNM +25,4 tỷ, GAS +24,5 tỷ, SSI +22,1 tỷ.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay ghi nhận giảm hơn 17% so với phiên trước, chỉ đạt 6.259 tỷ đồng. Tuy giao dịch nhỏ nhưng diễn biến giá cổ phiếu lại khá tích cực, phản ánh áp lực bán cũng nhẹ. Quá trình rung lắc liên tiếp nhiều ngày vẫn không kích hoạt được quy mô giao dịch lớn, phản ánh sự đồng thuận cao từ phía người cầm cổ.