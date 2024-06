Đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền đặt cọc dự án bất động sản

TAND TP Hà Nội đã thụ lý vụ án Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2020, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) có đơn tố giác Tá ra pháp luật về hành vi chiếm đoạt tiền.

NHẬN GIẤY ỦY QUYỀN, CHIẾM ĐOẠT 80 TỶ ĐỒNG TIỀN ĐẶT CỌC

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2018, Công ty CP Thương mại và Đầu tư A. có 3 cổ đông và là chủ đầu tư dự án Đảo Núi Cuống (Quảng Ninh). Doanh nghiệp muốn bán dự án trên nên nhờ Tá tìm đối tác.

Năm 2019, bà Đinh Thị Hải Y.- Chủ tịch HĐQT Công ty A. ký quyết định ủy quyền cho Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác…”.

Do có quen biết với ông Dũng nên tháng 12/2018, Tá mang theo quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng. Quá trình trao đổi, Tá giới thiệu dự án, nói Công ty A. là của mình nhưng bản thân là cán bộ nhà nước nên phải nhờ người khác đứng tên.

Tin tưởng thông tin trên, ông Dũng đồng ý mua lại dự án, thống nhất giá chuyển nhượng là 400 tỷ đồng.

Hai bên thỏa thuận đặt cọc trước 20% giá trị chuyển nhượng, tương đương 80 tỷ đồng. Ngoài ra, Tá yêu cầu phải giữ bí mật giao dịch với lý do để “xin thêm diện tích xây dựng sau này”. Số tiền 320 tỷ đồng còn lại, Tá sẽ chỉ đạo ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Ông Dũng đồng ý và chỉ đạo nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc cùng hồ sơ pháp lý.

Quá trình làm việc giữa hai bên, ngày 10/1/2019, Tá gửi một số tài liệu trong đó có quyết định ủy quyền của công ty. Trưa cùng ngày, hai bên đã ký thỏa thuận đặt cọc. Sau khi ký kết xong, Tá nhận 80 tỷ đồng và ký giấy biên nhận về việc thanh toán tiền đặt cọc.

Trong ngày 11/1/2019, Tá còn yêu cầu cổ đông Công ty A. viết cam kết trích thưởng cho Tá 20 tỷ đồng khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần và nhận đủ tiền thanh toán từ phía đối tác.

Theo hồ sơ, Tá nói ký hợp đồng xong là được thanh toán nên công ty không yêu cầu bên mua đặt cọc tiền.

Quá thời hạn cam kết, Công ty A. không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, các cổ đông này có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 10/1/2019 và quyết định hủy ủy quyền cho Tá.

Cùng thời gian này, qua tìm hiểu, ông Dũng biết dự án trên không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ. Ông Dũng chỉ đạo nhân viên soạn thảo công văn gửi Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án du lịch biển đảo, đô thị sinh thái…

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo “không xem xét chấp thuận địa điểm nghiên cứu…”, lý do là”chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất”.

Đến giữa tháng 3/2019, khi làm việc với Công ty A. về việc gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng thì ông Dũng “vỡ lẽ” công ty trên không phải của Tá.

Tá nhận 80 tỷ đồng tiền đặt cọc nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này về công ty. Do đó, công ty không làm thủ tục thay đổi cổ đông.

Vì vậy, ông Dũng đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo hợp đồng mới để ký kết và đặt cọc tiền cho chủ sở hữu của dự án. Đồng thời ông Dũng cũng yêu cầu Tá trả lại tiền.

LỜI KHAI BẤT NHẤT

Trong các buổi làm việc với ông Dũng, Tá vẫn liên tục khẳng định dự án là của mình. Các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng 1 tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.

Nhân viên của ông Dũng cũng giao nộp cho cơ quan điều tra vi bằng ghi lại nội dung các tin nhắn thể hiện nội dung, Tá đề nghị chỉnh sửa giá trị chuyển nhượng dự án từ 400 tỷ đồng còn 320 tỷ đồng để đỡ phải đóng thuế nhiều. Việc đóng thuế do Tá chi trả.

Quá trình điều tra, Tá không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị can khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp ông Dũng mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên bị can ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.

Quá trình điều tra, Tá đã trả 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng của ông Dũng.