ECB tăng lãi suất, cảnh báo lạm phát cao kéo dài

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, đồng thời cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản lạm phát duy trì ở những mức cao hơn mục tiêu trong thời gian lâu hơn, có thể kéo dài trong năm 2027...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: Imago.

Trong một động thái đã được thị trường dự báo từ trước, ECB tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, lên mức 2,5%, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB, Chủ tịch Christine Lagarde cảnh báo rằng có thể phải đến cuối năm 2027, lạm phát ở eurozone mới quay trở lại mức mục tiêu trung hạn 2% của cơ quan này.

Tại lần họp này, ECB dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình tại eurozone trong năm tới là 2,5%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó là 2,3%. Cơ sở của việc điều chỉnh tăng dự báo lạm phát là căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao.

Động thái tăng lãi suất này của ECB diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - leo thang lên gần 108 USD/thùng trong phiên giao dịch cùng ngày. Cùng với đó, những bằng chứng mới nhất về tình trạng lạm phát cao dai dẳng tiếp tục gây ra những pha bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu, đẩy lợi suất leo thang mạnh.

Giá dầu đã tăng hơn 50% kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ vào đầu tháng 7, dẫn tới gia tăng áp lực buộc ECB phải hành động để kiềm chế lạm phát.

Phiên ngày 10/9, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm - mốc tham chiếu của thị trường trái phiếu châu Âu - tăng 6 điểm phần trăm, lên 3,5%.

Bà Lagarde cho biết tốc độ lạm phát ở eurozone đến nay - cụ thể là 3,3% trong tháng 8 - vẫn thấp hơn dự kiến của ECB, nhưng bà cảnh báo rằng cú sốc giá cả sẽ kéo dài hơn. "Chúng tôi tin rằng lạm phát sẽ dai dẳng hơn so với dự báo ban đầu”, bà nhấn mạnh và nói thêm rằng quyết định tăng lãi suất vừa được đưa ra là điều "không cần phải bàn cãi".

Phát biểu trước báo giới, bà Lagarde tránh bình luận về kỳ vọng của thị trường đối với các đợt thay đổi lãi suất tiếp theo của ECB. Bà nhấn mạnh rằng hội đồng thống đốc gồm 27 thành viên của cơ quan này đang "tập trung vào quyết định hiện tại" và không thảo luận về bất kỳ lộ trình lãi suất nào trong tương lai.

Sau động thái nâng lãi suất ngày 10/9, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược rằng ECB sẽ có thêm động thái điều chỉnh lãi suất trong năm nay. Thị trường hoán đổi (swap) đang phản ánh khả năng gần 100% ECB có một đợt tăng lãi suất thứ ba với mức tăng 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm. Thị trường cũng dự báo ECB sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất tương tự vào tháng 3/2027.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Conor Parle - chuyên gia kinh tế về khu vực eurozone tại công ty Fidelity - nhận định rằng "cánh cửa vẫn đang mở cho một đợt tăng lãi suất nữa".

Tuyên bố sau cuộc họp của ECB cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ có phần lạc quan hơn trước về tăng trưởng kinh tế, với dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng tiền chung sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm nay và tăng 1,4% trong năm 2027. Trong báo cáo hồi tháng 6, ECB dự báo mức tăng trưởng 0,8% cho năm nay và 1,2% cho năm 2027.

Ông Sylvain Broyer, chuyên gia kinh tế tại công ty S&P Global Ratings, nhận định "triển vọng lạm phát ở eurozone đã trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè vừa qua". Ông cho rằng các cú sốc nguồn cung, bắt nguồn từ giá dầu tăng cao và sự gián đoạn vận tải đường thủy nội địa do mực nước sông xuống thấp tại các quốc gia như Đức, đang ngày càng lớn hơn, trong khi nhu cầu lại mạnh hơn dự kiến.

Vào tháng 6 năm nay, ECB trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) tăng lãi suất, nhằm ứng phó với cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Sau đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng nhanh chóng có động thái tương tự, và theo dự báo, BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào ngày 17-18/9.

Ngoài ra, thị trường lãi suất tương lai cũng đang đặt cược khả năng trên 70% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9.