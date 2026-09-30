Trung Quốc công bố loạt biện pháp mới nhằm kích thích nền kinh tế

Các biện pháp kích thích này là một nỗ lực mới của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại...

Trong một nhà máy sản xuất ô tô ở Cát Lâm, Trung Quốc - Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc ngày 29/9 công bố một loạt biện pháp nhằm hướng dòng vốn tín dụng giá rẻ vào nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng và công nghệ, cũng như mở rộng hỗ trợ cho người mua nhà.

Các biện pháp kích thích này là một nỗ lực mới của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Theo tin từ hãng tin Reuters, các biện pháp nói trên được công bố một ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc cam kết tăng cường các chính sách hỗ trợ mang tính phản chu kỳ (counter-cyclical) để giải quyết những áp lực kinh tế ngày càng tăng, qua đó cho thấy sự cấp bách trong việc hỗ trợ nền kinh tế đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu đề ra.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 4,5-5% trong năm nay, nhưng nền kinh tế đang có dấu hiệu mất đà. Sau khi tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 4,3% trong quý 2, các chỉ số kinh tế quan trọng gồm sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư đều suy yếu vào đầu quý 3, trong khi thị trường bất động sản vẫn chìm trong tình trạng suy thoái kéo dài.

Trong số các biện pháp vừa được công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất đối với công cụ cho vay bổ sung có cam kết (PSL), đưa lãi suất PSL kỳ hạn 1 năm từ mức 1,75% xuống còn 1,5%.

PBOC cũng cho biết sẽ mở rộng phạm vi áp dụng công cụ PSL để hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực như cấp thoát nước, lưới điện, điện toán, viễn thông, hệ thống đường ống đô thị và mạng lưới logistics.

Ông Hao Zhou, chuyên gia phân tích tại công ty Guotai Haitong Securities nhận định với Reuters: "Các biện pháp chính sách mới nhất của Trung Quốc cho thấy nỗ lực phối hợp chặt chẽ hơn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc đẩy mạnh cả đầu tư lẫn nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình”.

Theo ông Zhou, tác động thực tế còn phụ thuộc vào quá trình triển khai và phản ứng từ khu vực tư nhân, nhưng những bước đi mới nhất này đã “phát đi tín hiệu rõ ràng rằng các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng đưa ra các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng”.

Cho tới hiện tại, PBOC vẫn thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất cơ bản do chịu áp lực từ việc Mỹ tăng lãi suất, yếu tố làm gia tăng rủi ro dòng vốn tháo chạy, cùng với gánh nặng nợ nần toàn nền kinh tế và biên lợi nhuận ngân hàng bị thu hẹp.

"Việc Mỹ tăng lãi suất tạo ra những trở ngại, khiến dư địa để PBOC tiếp tục nới lỏng tiền tệ trong các biện pháp chính sách mới trở nên hạn chế", ông Zhaopeng Xing, chuyên gia chiến lược cấp cao về thị trường Trung Quốc tại ANZ, nhấn mạnh. Ông cho rằng các động thái điều chỉnh vừa rồi của PBOC phản ánh sự cân bằng giữa "quan điểm chính sách tiền tệ nới lỏng và cách tiếp cận thận trọng".

PBOC cũng nâng hạn mức cho vay tái cấp vốn hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ và nâng cấp kỹ thuật thêm 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 30 tỷ USD, lên mức 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, cơ quan này tăng hạn mức cho vay tái cấp vốn dành cho lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ thêm 500 tỷ nhân dân tệ, lên mức 4,85 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, PBOC nâng hạn mức cho vay tái cấp vốn đối với các doanh nghiệp tư nhân thêm 300 tỷ nhân dân tệ, lên mức 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Cùng với đó, PBOC và Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo rằng Chính phủ sẽ hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay thế chấp nhà mới đối với những người đủ điều kiện mua nhà lần đầu, bắt đầu từ ngày 1/10. Đây là biện pháp đầu tiên thuộc loại hình này được triển khai trên quy mô toàn quốc.

Theo tuyên bố từ Bộ Tài chính Trung Quốc, Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ lãi suất ở mức 1 điểm phần trăm mỗi năm trong thời hạn tối đa 5 năm, với mức trần cho khoản vay được hỗ trợ là 1 triệu nhân dân tệ mỗi hộ gia đình.

Các ngôi nhà đủ điều kiện tham gia chương trình phải có diện tích sàn không quá 120 mét vuông và giá mua không quá 1,5 triệu nhân dân tệ. Chính sách này sẽ được triển khai thí điểm trong vòng 1 năm.

Ông Xing cho biết ông từng kỳ vọng chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ áp dụng cho cả nhà ở tại các thành phố lớn hàng đầu của Trung Quốc. Ông nhận định: "Mức giá 1,5 triệu nhân dân tệ có lẽ chỉ đủ để mua nhà tại các thành phố cấp ba".