Michael Burry cảnh báo bong bóng AI có thể vỡ sớm hơn so với dự kiến ban đầu

Huyền thoại bán khống Michael Burry vừa điều chỉnh dự báo của ông về một kết cục ảm đạm của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng bong bóng AI sẽ vỡ sớm hơn so với những gì ông dự báo ban đầu...

Nhà bán khống Michael Burry - Ảnh: Getty/CNBC.

Từ năm ngoái, ông Burry - nhà đầu tư tài chính có biệt danh “nhà bán khống vĩ đại” (Big Short) - đã cảnh báo về bong bóng AI.

Tháng 5 năm nay, ông nói rằng rằng việc thị trường chứng khoán Mỹ tập trung vào cơn sốt AI đang bắt đầu có những biểu hiện giống như giai đoạn cuối của bong bóng dotcom. Tiếp đó, trong tháng 8, ông tiếp tục cảnh báo về khả năng xảy ra một đợt sụp đổ tương tự như sự kiện "Black Monday" (Ngày thứ Hai đen tối) năm 1987.

Trong một bản tin đầu tư ngày 28/9, ông Burry cho biết ông đang chuyển từ các vị thế bán khống trực tiếp sang sử dụng quyền chọn bán (put options) đối với các cổ phiếu AI chủ chốt - một bước đi giúp ông tận dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả hơn về mặt chi phí trong khung thời gian ngắn hơn.

“Về cơ bản, tôi đang đẩy lên sớm hơn mốc thời gian dự kiến” về vỡ bong bóng AI - ông Burry viết.

“Do đó, tôi muốn tăng đòn bẩy cho các vị thế bán khống của mình. Mốc thời gian thuận lợi hơn khiến việc sử dụng đòn bẩy trở nên hấp dẫn hơn. Không gì thể hiện rõ đòn bẩy bằng các hợp đồng quyền chọn, cụ thể ở đây là quyền chọn bán, vốn đang có giá tương đối rẻ nhờ các chỉ số đo lường biến động ở mức cực thấp, chẳng hạn như VIX”, ông giải thích.

Ông Burry tiết lộ rằng một số động thái của ông nhằm giảm nghĩa vụ thuế, nhưng phần lớn là do ông nhận định rằng "bong bóng AI có thể sẽ sớm vỡ". Các vị thế mới tập trung mạnh vào quyền chọn bán của ông cho thấy xu hướng đầu tư vào AI có thể đảo chiều vào mùa hè tới.

Ông đã chuyển đổi vị thế bán khống cổ phiếu Micron sang các hợp đồng quyền chọn bán đáo hạn vào tháng 6/2027 với mức giá thực hiện (strike price) quanh mốc 500 USD/cổ phiếu.

Ông Burry cũng chuyển đổi vị thế bán khống cổ phiếu Nebius sang các quyền chọn bán đáo hạn vào tháng 6 năm tới với mức giá thực hiện "có hai chữ số". Đồng thời, ông thay thế vị thế bán khống quỹ ETF bán dẫn iShares (SOXX) bằng các quyền chọn bán đáo hạn vào tháng 9/2027 với mức giá thực hiện "ở ngưỡng thấp của khoảng 400 USD".

Ngoài ra, ông "thay thế và chuyển đổi vị thế bán khống và quyền chọn bán đối với cổ phiếu Palantir thành một vị thế quyền chọn bán lớn hơn", với thời điểm đáo hạn vào tháng 9/2027 và mức giá thực hiện ở ngưỡng thấp của khoảng 100 USD/cổ phiếu.

Ông Burry - người đã trở nên nổi tiếng sau khi dự báo chính xác về sự sụp đổ của thị trường nợ dưới chuẩn ở Mỹ, sự kiện dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - dẫn một nghiên cứu gần đây của công ty Ares Management. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự bấp bênh khi dựa vào các nguồn doanh thu chưa được kiểm chứng trong lĩnh vực AI trong khi những nguồn thu này đi kèm với các thỏa thuận pháp lý khắt khe.

"Chỉ cần có một giai đoạn mà doanh thu từ AI gây thất vọng so với khoản chi phí vốn đã bỏ ra để đầu tư. Trong kịch bản đó, một số hội đồng quản trị - vốn có xu hướng tái phân bổ vốn vào khoản đặt cược mà họ tin tưởng nhất - chắc chắn sẽ đi đến kết luận rằng niềm tin đã dịch chuyển. Các văn bản pháp lý đã tính đến khả năng đưa ra quyết định như vậy”, báo cáo của Ares nêu rõ.

Những nhận định mới nhất của Burry cho thấy ông ngày càng bi quan về xu hướng đầu tư vào AI. Trước đó trong tháng này, ông đã tăng cường các vị thế bán khống đối với Micron, Nebius và quỹ SOXX.

Ông Burry còn dẫn lời CEO Jason Chen của Acer, người từng chia sẻ với một tổ chức truyền thông Đài Loan rằng tính chu kỳ sẽ sớm quay trở lại ngành công nghiệp chip nhớ do năng lực sản xuất của Trung Quốc đang gia tăng.

"Làm sao có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt liên tục được chứ? Năng lực sản xuất của Trung Quốc vẫn không ngừng tăng lên và hoàn toàn không có vấn đề thiếu hụt nguồn cung. Giá hợp đồng hiện đang dao động ở mức cao, với một số loại chip tăng giá và số khác lại giảm”, ông Chen phát biểu.

Ông Burry đã giữ quan điểm bi quan trong phần lớn thời gian của năm nay, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn liên tục thiết lập các đỉnh cao mới. Tuần trước, chỉ số Nasdaq Composite đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu công nghệ vẫn đang giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với đỉnh gần nhất. Cổ phiếu Micron đang thấp hơn 16% so với mức kỷ lục, trong khi Palantir thấp hơn khoảng 10% so với mức cao nhất mọi thời đại.