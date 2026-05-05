Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Elon Musk sắp thoát khỏi vụ kiện liên quan thương vụ thâu tóm Twitter

Ngọc Trang

05/05/2026, 10:46

Số tiền dàn xếp để khép lại vụ kiện này là ít hơn nhiều so với mức mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ban đầu muốn thu từ ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới…

Tỷ phú Elon Musk (chính giữa) - Ảnh: Getty Images
Tỷ phú Elon Musk (chính giữa) - Ảnh: Getty Images

Quỹ tín thác của ông Elon Musk vừa đồng ý nộp 1,5 triệu USD tiền dàn xếp để kết thúc vụ kiện liên quan đến thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter. Mức này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với số tiền ít nhất 150 triệu USD mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng yêu cầu trước đó.

Trong vụ kiện này, SEC cáo buộc ông Musk chậm công bố tỷ lệ sở hữu tại Twitter theo quy định. Theo hồ sơ chung nộp lên tòa án liên bang vào thứ Hai (4/5), SEC và quỹ tín thác Elon Musk Revocable Trust của ông Musk đã đề nghị thẩm phán chấp thuận thỏa thuận dàn xếp. Nếu thỏa thuận được thông qua, SEC sẽ rút vụ kiện đối với cá nhân ông Musk, qua đó khép lại toàn bộ vụ việc.

Thỏa thuận dàn xếp được đưa ra trong bối cảnh SEC gần đây có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vụ việc liên quan đến các cá nhân và doanh nghiệp có liên hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáng chú ý, SEC đã rút lại các vụ kiện nhằm vào hai sàn giao dịch tiền số Coinbase và Kraken - hai công ty từng đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trước đó, bà Margaret Ryan, Giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC, đã từ chức vào tháng 3. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi luật sư của ông Musk nói với tòa rằng hai bên đã đàm phán dàn xếp được một thời gian, nhưng nhóm phụ trách thực thi pháp luật của SEC chưa được “cập nhật đầy đủ” về việc này.

Để mở đường cho thỏa thuận dàn xếp, SEC đã sửa đổi đơn kiện, bổ sung Elon Musk Revocable Trust làm bị đơn. Đây là quỹ tín thác mà ông Musk sử dụng để mua cổ phiếu Twitter vào năm 2022.

Theo thỏa thuận, quỹ tín thác này không phải thừa nhận sai phạm, còn cá nhân ông Musk không phải chịu khoản phạt nào.

“SEC từng yêu cầu 200 triệu USD, nhưng ông Elon Musk từ chối dàn xếp. Cuối cùng, cơ quan này đã rút vụ kiện chống lại ông ấy. Ông Musk đã thắng. Một pháp nhân là quỹ tín thác chỉ phải nộp một khoản phạt nhỏ vì nộp hồ sơ chậm vài ngày, và không thừa nhận sai phạm nào. Vụ việc khép lại”, ông Alex Spiro, luật sư của ông Musk, nói với tờ báo Financial Times.

Ông Musk, người giàu nhất thế giới, là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump. Năm nay, ông cũng đã hàn gắn quan hệ với Nhà Trắng sau một thời gian căng thẳng công khai.

SEC khởi kiện ông Musk vào tháng 1 năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cơ quan này cáo buộc ông Musk công bố tỷ lệ sở hữu tại Twitter chậm 11 ngày theo quy định.

Theo SEC, nhờ chậm công bố tỷ lệ sở hữu, ông Musk đã mua thêm hơn 500 triệu USD cổ phiếu Twitter với mức giá thấp trước khi thị trường biết ông là cổ đông lớn. Cơ quan này cho rằng việc đó khiến người bán cổ phiếu nhận mức giá thấp hơn và chịu thiệt hại ít nhất 150 triệu USD.

SEC cho biết cổ phiếu Twitter tăng hơn 27% trong ngày thông tin về tỷ lệ sở hữu của ông Musk được công bố. Sau đó, tỷ phú này hoàn tất thương vụ mua lại Twitter - hiện đổi tên thành X - với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022.

Về phần mình, ông Musk cho rằng vụ kiện mang động cơ chính trị, nhằm trả đũa những chỉ trích của ông đối với SEC. Ông từng gọi cơ quan này là “Shortseller Enrichment Commission”, cách chơi chữ hàm ý SEC tạo lợi thế cho giới bán khống, đồng thời phản đối các quy định về công bố thông tin.

Hồi tháng 2, một thẩm phán đã bác đề nghị của ông Musk về việc hủy vụ kiện này. Ngoài vụ việc với SEC, tỷ phú này vẫn đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại New York do các cổ đông Twitter khởi xướng, liên quan đến việc ông chậm công bố tỷ lệ sở hữu tại công ty. Gần đây, ông cũng đã kết thúc một vụ kiện khác tại San Francisco, cũng liên quan đến thương vụ mua lại Twitter.

SpaceX hay Tesla sẽ đưa Elon Musk đạt mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD?

16:10, 09/02/2026

SpaceX hay Tesla sẽ đưa Elon Musk đạt mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD?

Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng

14:31, 04/05/2026

Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới

13:42, 20/04/2026

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới

Từ khóa:

Elon musk thế giới Twitter vụ kiện

Đọc thêm

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

Quyết định này của MSC được đưa ra giữa lúc căng thẳng gia tăng ở eo biển Hormuz khiến cho việc vận chuyển qua tuyến đường này càng trở nên khó khăn và không an toàn...

GameStop muốn mua lại eBay với giá gần 56 tỷ USD

GameStop muốn mua lại eBay với giá gần 56 tỷ USD

GameStop - cái tên đã trở nên quen thuộc trong giới đầu tư trong cơn sốt cổ phiếu meme năm 2021 - vừa gây sửng sốt khi đưa ra đề nghị mua lại “gã khổng lồ” thương mại điện tử eBay với giá 55,5 tỷ USD...

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Việt Nam nằm trong nhóm 30 nền kinh tế nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới năm 2025 với kim ngạch 454 tỷ USD. Mức này thấp hơn Singapore, nhưng cao hơn Thái Lan, Malaysia và Indonesia...

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ lo ngại về cú sốc 5 tỷ USD do chiến tranh ở Vùng Vịnh

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ lo ngại về cú sốc 5 tỷ USD do chiến tranh ở Vùng Vịnh

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ cảnh báo rằng tổn thất tài chính đối với các hãng xe của nước này từ việc giá hàng hóa hàng hóa cơ bản tăng do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể lên tới 5 tỷ USD trong năm nay...

Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng 6% khi căng thẳng Vùng Vịnh nóng lên

Chứng khoán Mỹ mất điểm, giá dầu tăng 6% khi căng thẳng Vùng Vịnh nóng lên

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (4/5), khi những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng cao và làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn tại khu vực giữ vai trò một nguồn cung cấp năng lượng hàng đầu của thế giới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy