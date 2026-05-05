Elon Musk sắp thoát khỏi vụ kiện liên quan thương vụ thâu tóm Twitter

Số tiền dàn xếp để khép lại vụ kiện này là ít hơn nhiều so với mức mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ban đầu muốn thu từ ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới…

Quỹ tín thác của ông Elon Musk vừa đồng ý nộp 1,5 triệu USD tiền dàn xếp để kết thúc vụ kiện liên quan đến thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter. Mức này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với số tiền ít nhất 150 triệu USD mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng yêu cầu trước đó.

Trong vụ kiện này, SEC cáo buộc ông Musk chậm công bố tỷ lệ sở hữu tại Twitter theo quy định. Theo hồ sơ chung nộp lên tòa án liên bang vào thứ Hai (4/5), SEC và quỹ tín thác Elon Musk Revocable Trust của ông Musk đã đề nghị thẩm phán chấp thuận thỏa thuận dàn xếp. Nếu thỏa thuận được thông qua, SEC sẽ rút vụ kiện đối với cá nhân ông Musk, qua đó khép lại toàn bộ vụ việc.

Thỏa thuận dàn xếp được đưa ra trong bối cảnh SEC gần đây có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vụ việc liên quan đến các cá nhân và doanh nghiệp có liên hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáng chú ý, SEC đã rút lại các vụ kiện nhằm vào hai sàn giao dịch tiền số Coinbase và Kraken - hai công ty từng đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trước đó, bà Margaret Ryan, Giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC, đã từ chức vào tháng 3. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi luật sư của ông Musk nói với tòa rằng hai bên đã đàm phán dàn xếp được một thời gian, nhưng nhóm phụ trách thực thi pháp luật của SEC chưa được “cập nhật đầy đủ” về việc này.

Để mở đường cho thỏa thuận dàn xếp, SEC đã sửa đổi đơn kiện, bổ sung Elon Musk Revocable Trust làm bị đơn. Đây là quỹ tín thác mà ông Musk sử dụng để mua cổ phiếu Twitter vào năm 2022.

Theo thỏa thuận, quỹ tín thác này không phải thừa nhận sai phạm, còn cá nhân ông Musk không phải chịu khoản phạt nào.

“SEC từng yêu cầu 200 triệu USD, nhưng ông Elon Musk từ chối dàn xếp. Cuối cùng, cơ quan này đã rút vụ kiện chống lại ông ấy. Ông Musk đã thắng. Một pháp nhân là quỹ tín thác chỉ phải nộp một khoản phạt nhỏ vì nộp hồ sơ chậm vài ngày, và không thừa nhận sai phạm nào. Vụ việc khép lại”, ông Alex Spiro, luật sư của ông Musk, nói với tờ báo Financial Times.

Ông Musk, người giàu nhất thế giới, là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump. Năm nay, ông cũng đã hàn gắn quan hệ với Nhà Trắng sau một thời gian căng thẳng công khai.

SEC khởi kiện ông Musk vào tháng 1 năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cơ quan này cáo buộc ông Musk công bố tỷ lệ sở hữu tại Twitter chậm 11 ngày theo quy định.

Theo SEC, nhờ chậm công bố tỷ lệ sở hữu, ông Musk đã mua thêm hơn 500 triệu USD cổ phiếu Twitter với mức giá thấp trước khi thị trường biết ông là cổ đông lớn. Cơ quan này cho rằng việc đó khiến người bán cổ phiếu nhận mức giá thấp hơn và chịu thiệt hại ít nhất 150 triệu USD.

SEC cho biết cổ phiếu Twitter tăng hơn 27% trong ngày thông tin về tỷ lệ sở hữu của ông Musk được công bố. Sau đó, tỷ phú này hoàn tất thương vụ mua lại Twitter - hiện đổi tên thành X - với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022.

Về phần mình, ông Musk cho rằng vụ kiện mang động cơ chính trị, nhằm trả đũa những chỉ trích của ông đối với SEC. Ông từng gọi cơ quan này là “Shortseller Enrichment Commission”, cách chơi chữ hàm ý SEC tạo lợi thế cho giới bán khống, đồng thời phản đối các quy định về công bố thông tin.

Hồi tháng 2, một thẩm phán đã bác đề nghị của ông Musk về việc hủy vụ kiện này. Ngoài vụ việc với SEC, tỷ phú này vẫn đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại New York do các cổ đông Twitter khởi xướng, liên quan đến việc ông chậm công bố tỷ lệ sở hữu tại công ty. Gần đây, ông cũng đã kết thúc một vụ kiện khác tại San Francisco, cũng liên quan đến thương vụ mua lại Twitter.