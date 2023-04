Em trai Phó Chủ tịch LienVietPostBank muốn thoái bớt vốn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã LPB-HOSE) vừa có thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Theo đó, ông Dương Công Đoàn, anh trai ông Dương Công Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank và là em trai ông Dương Công Minh, cựu Chủ tịch LienVietPostBank vừa đăng ký bán ra hơn 3,8 triệu cổ phiếu LPB với mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 12/4 đến ngày 11/5 bằng phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà ông Đoàn nắm giữ sẽ giảm từ 13,8 triệu cổ phiếu, chiếm 0,798% vốn xuống còn 10 triệu cổ phiếu, chiếm 0,578% vốn tại LPB.

Hiện, ông Dương Công Toàn đang nắm giữ 220.737 cổ phiếu LPB, chiếm tỷ lệ 0,0127%.

Chốt phiên ngày 10/4, giá cổ phiếu LPB giảm còn 14.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính ở mức giá này, ông Đoàn có thể thu về hơn 55 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch.

Trước đó, trong ngày 27/3, ông Vũ Quốc Vinh, em trai ông Vũ Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc LienVietpostBank đã bán ra toàn bộ gần 65.000 cổ phiếu LPB nắm giữ thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Tương tự, bà Trần Thị Hoài Hương, em dâu ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank đã bán gần như toàn bộ số cổ phần sở hữu tại ngân hàng là 13.900 cổ phiếu trong ngày 20/3. Số cổ phiếu bà Hương hiện còn nắm giữ là 20 cổ phiếu.

Ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Tổng giám đốc bán được 40.000 cổ phiếu trong tổng số 80.000 trong đăng ký bán. Hiện ông Ứng còn đang nắm hơn 48.000 cổ phiếu LPB.

Dự kiến vào ngày 21/4 tới, cổ đông lớn duy nhất của LienVietPostBank là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sẽ bán đấu giá hơn 140,5 triệu cổ phần tại ngân hàng với giá khởi điểm 22.908 đồng/cổ phiếu, cao hơn tới 55% so với thị giá hiện nay của cổ phiếu này (hiện cổ phiếu LPB đang được giao dịch quanh mức 14.800 đồng/cổ phiếu).



Ước tính ở mức giá bán này, VNPost sẽ thu về khoảng 3.218 tỷ đồng nếu phiên đấu giá diễn ra thành công.





Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2022, LienVietPostBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán đạt gần 4.510 tỷ đồng, tăng tới 57% so với kết quả đạt được năm trước (2.873 tỷ đồng.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng giá mục tiêu cho LPB thêm 14,2% lên 16.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu này. VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) mức tăng tổng cộng 12,5% trong dự báo cho lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023-2027 và (2) giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của LPB từ 16,6% xuống 16,4% do cập nhật hệ số beta.

Ngoài ra, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 thêm 5,6%, lên 5,1 nghìn tỷ đồng (+13,1% YoY), chủ yếu nhờ (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 4,0% do điều chỉnh tăng 14 điểm cơ bản trong dự báo NIM và (2) giảm 9,5% chi phí HĐKD (OPEX), mức tăng của lợi nhuận sau thuế cũng đã bị giảm bớt một phần bởi (1) thu nhập phí ròng (NFI) giảm 16,2% (bao gồm cả thu nhập từ giao dịch ngoại hối) do chúng tôi điều chỉnh giả định về phí bancassurance ứng trước của LPB và (2) chi phí dự phòng tăng 19,2% do giả định thận trọng hơn về chất lượng tài sản.