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EPA của Mỹ chuẩn bị bãi bỏ các tiêu chuẩn khí thải carbon với nhà máy điện khí và than

L Linh Ngọc

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) dự kiến bãi bỏ các tiêu chuẩn giảm phát thải carbon đối với nhà máy điện than và khí, tiếp tục đảo ngược chính sách khí hậu dưới thời Tổng thống Donald Trump...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Unsplash
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Unsplash

EPA dự kiến sẽ chính thức bãi bỏ các tiêu chuẩn về ô nhiễm carbon đối với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sớm nhất vào ngày 14/9.

Động thái mới nhất trong loạt chính sách đảo ngược các biện pháp khí hậu lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến được công bố bên lề cuộc họp các bộ trưởng năng lượng Nhóm 20 (G20) tại Houston, bang Texas.

Đầu năm 2026, EPA đã bãi bỏ các tiêu chuẩn khí hậu tương tự đối với phương tiện giao thông và kết luận về nguy cơ gây hại được đưa ra năm 2009 — một phán quyết mang tính bước ngoặt, trong đó xác định khí nhà kính đe dọa sức khỏe con người.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, EPA lần đầu đề xuất bãi bỏ các quy định khí hậu đối với nhà máy điện vào mùa hè năm ngoái.

Theo các nguồn tin, trong tuần, cơ quan này đang hoàn tất một phần đề xuất ban đầu, theo đó xóa bỏ các yêu cầu được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, buộc các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiện hữu và trong tương lai phải triển khai những công nghệ cụ thể để cắt giảm phát thải.

Các công nghệ giảm phát thải theo những yêu cầu này bao gồm thu giữ và lưu trữ carbon, nhằm cắt giảm mạnh lượng khí nhà kính do các nhà máy điện phát thải trong những thập kỷ tới.

Các quan chức EPA cũng dự kiến đề xuất một quy định riêng nhằm bãi bỏ kết luận của chính phủ liên bang rằng khí nhà kính từ các nhà máy điện nói riêng gây ra mối đe dọa. Về bản chất, đây sẽ là một kết luận riêng về nguy cơ gây hại đối với các nhà máy điện theo Đạo luật Không khí sạch.

Các nhà máy điện là nguồn phát thải khí nhà kính công nghiệp lớn nhất tại Mỹ. Theo phân tích dữ liệu phát thải năm 2022 của Viện Liêm chính Chính sách thuộc Trường Luật Đại học New York, nếu ngành điện Mỹ được xem như một quốc gia riêng biệt, ngành này sẽ đứng thứ sáu thế giới về phát thải khí nhà kính.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, EPA đã hoàn tất Kế hoạch Điện sạch, yêu cầu các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiện hữu và trong tương lai lần đầu tiên phải cắt giảm lượng khí thải gây biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ kế hoạch vào năm 2022, trong khi một phán quyết khác của tòa án cũng hủy bỏ quy định thay thế do chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu ban hành.

EPA dưới thời Tổng thống Biden đã hoàn tất các quy định riêng vào năm 2024, buộc các nhà máy điện than đang hoạt động phải thu giữ phần lớn lượng khí thải carbon trước năm 2039 hoặc đóng cửa. Đây chính là quy định hiện được đề xuất bãi bỏ.

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