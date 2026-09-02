VN-Index tăng nhẹ, rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2026.

Trong tuần sau, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát diễn biến thị trường sau nghỉ lễ và có thể giải ngân nếu cổ phiếu nhận được sự ủng hộ của dòng tiền và bật tăng từ vùng nền giá tích lũy chặt chẽ hoặc có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công”.

Trong tuần cuối tháng 8, VN-Index tăng 64,00 điểm, tương đương 3,62% lên 1832,12 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 0,70 điểm, tương đương 0,25% lên 284,77 điểm.

Rủi ro rung lắc hoàn toàn có thể tiếp diễn khi chỉ số tiến sát vùng cản dày 1840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với tín hiệu rút chân phục hồi tích cực từ vùng hỗ trợ 1820 điểm, tâm lý thị trường vẫn đang được nâng đỡ khá tốt bất chấp áp lực chốt lời gia tăng mạnh trong phiên. Dù vậy, rủi ro rung lắc hoàn toàn có thể tiếp diễn khi chỉ số tiến sát vùng cản dày 1840 điểm và dòng tiền đang có sự phân hóa.

Chiến lược tối ưu hiện tại là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, tuyệt đối hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo thốc giá cao. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát diễn biến dòng tiền tại các vùng kháng cự mạnh, đồng thời có thể cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với các cổ phiếu đã đạt mức sinh lời kỳ vọng”.

VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng 1820 – 1835 điểm để tạo nền trước khi mở rộng đà tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ khiến VN-Index giằng co trong biên độ hẹp xuyên suốt phiên hôm nay và đóng cửa tại 1832,12 điểm, tăng nhẹ 0,56 điểm (+0,03%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường ở trạng thái cân bằng với số mã giảm nhỉnh hơn số mã tăng, song xét theo diễn biến ngành có 10/18 ngành tăng điểm trong phiên hôm nay. Trong đó, ngành Công nghệ Thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là nhóm Ngân hàng và Bảo hiểm.

Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông giảm mạnh nhất. Xét về giao dịch khối ngoại, khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCoM. Mặc dù áp lực bán quay trở lại trong phiên chiều, về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn duy trì đóng cửa phía trên cụm MA20/MA50/MA200 với thanh khoản quanh mức trung bình 20 phiên, cho thấy lực cầu hấp thụ áp lực chốt lời trong ngắn hạn vẫn tương đối ổn định. BSC Research bảo lưu quan điểm VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng 1820 – 1835 điểm để tạo nền trước khi mở rộng đà tăng, hướng tới vùng 1850 – 1860 điểm trong những phiên tới”.

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1870 - 1880

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index đi ngang quanh mức tham chiếu, đóng cửa tại mức 1832,1 điểm. Chỉ số ghi nhận diễn biến giảm trong phiên sáng, với lực kéo đến từ cổ phiếu VHM và TCB. Sang phiên chiều, thị trường diễn biến giằng co với lực đỡ từ nhóm Ngân hàng (SSB, STB và VPB) và đóng cửa trên mốc tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên liền trước, đạt 17,365 tỷ VND.

Diễn biến VN-Index trong phiên hôm nay phù hợp với nhận định trước đó của chúng tôi. Áp lực bán tại các nhóm dẫn dắt như Vingroup và một số cổ phiếu Ngân hàng khiến chỉ số chịu sự rung lắc. Mặc dù vậy, lực cầu của nhà đầu tư nước ngoài dần lan tỏa tại nhiều cổ phiếu trụ khác giúp neo giữ chỉ số. Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng việc các quỹ ETF neo theo chỉ số FTSE GEIS bắt đầu giải ngân vào TTCK Việt Nam từ T9 2026 sẽ bổ sung thanh khoản cho thị trường cũng như hỗ trợ cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong nước. Do đó, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1870 - 1880. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng và có thể cân nhắc chốt lời một phần tại vùng mục tiêu nêu trên”.

Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“VN-Index giao dịch cân bằng trong phiên giao dịch cuối cùng trước kì nghỉ lễ. Xu hướng Tăng trên các khung thời gian chủ đạo tiếp tục được giữ vững, với điểm tựa gần trên vùng 1.810 – 1.820 và mục tiêu ngắn hạn quanh vùng 1.830 – 1.870”.

Rủi ro rung lắc ở vùng 1810-1840 vẫn còn hiện hữu

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Dragonfly Doji và giữ vững ở vùng 1820-1840 nhờ động lực ở nhóm vốn hóa lớn.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI neo trên mốc 25 nhưng đường ADX vẫn ở dưới mốc này cho thấy đà tăng của VN Index đang chững lại. Thêm vào đó, chỉ báo RSI bẻ xuống và chỉ báo MACD cũng đang ở vùng cao nên rủi ro rung lắc ở vùng 1810-1840 vẫn còn hiện hữu trước khi động lực chung được củng cố cho nhịp tăng bền bỉ hơn.

Ở khung đồ thị giờ, biên độ histogram ở chỉ báo MACD mở xuống dưới mốc 0, đồng thời đường MACD cũng cắt xuống đường tín hiệu nên cần lưu ý diễn biến rung lắc trong ngắn hạn. Chỉ báo MFI trong diễn biến đi xuống thêm phần củng cố cho nhận định nêu trên.

Thị trường nỗ lực cân bằng ở khu vực 1820-1840 trước kỳ nghỉ dài ngày mặc dù lực cung ghi nhận gia tăng trong phiên. Trong tuần sau, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát diễn biến thị trường sau nghỉ lễ và có thể giải ngân nếu cổ phiếu nhận được sự ủng hộ của dòng tiền và bật tăng từ vùng nền giá tích lũy chặt chẽ hoặc có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công”.

Chỉ số VN-Index còn khả năng hướng lên vùng mục tiêu gần 1840–1850 điểm trong tuần sau

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index giữ tín hiệu tăng với đà tăng ổn định. Do đó, chỉ số còn khả năng hướng lên vùng mục tiêu gần 1840–1850 điểm trong tuần sau, trong khi hỗ trợ gần nằm tại khu vực 1.810–1.820 điểm”.

VN-Index tăng điểm trong thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

"VN-Index giao dịch cân bằng trong phiên giao dịch cuối cùng trước kì nghỉ lễ. Xu hướng Tăng trên các khung thời gian chủ đạo tiếp tục được giữ vững, với điểm tựa gần trên vùng 1.810 – 1.820 và mục tiêu ngắn hạn quanh vùng 1.830 – 1.870".

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.