CEO IHG: Thị trường du lịch hạng sang Việt Nam thiết lập mặt bằng giá mới bất chấp áp lực vĩ mô

Mức giá trung bình hàng ngày (ADR) của phân khúc khách sạn cao cấp tăng 13,4% giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động. Đây không chỉ là con số tăng trưởng đơn thuần mà cho thấy một bước chuyển mang tính cấu trúc của thị trường du lịch Việt Nam…

Ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành IHG khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc. Ảnh: DH

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về thực trạng và triển vọng của ngành du lịch hạng sang, ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành IHG khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, nhận định cấu trúc thị trường du lịch Việt Nam đang có sự chuyển biến rõ nét.

Trong đó, dòng vốn đầu tư vào các trải nghiệm sâu sắc, sự bùng nổ của xu hướng MICE (du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm), Bleisure (du lịch kết hợp) và những cam kết khắt khe về phát triển bền vững đang định vị lại Việt Nam trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Báo cáo phân khúc khách sạn cao cấp tại Việt Nam cho thấy giá phòng trung bình hàng ngày (ADR) tăng 13,4% (đạt 231 USD) trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với áp lực giảm chi tiêu. Theo ông, lý do của sự tăng trưởng này là gì?

Du lịch hạng sang là lĩnh vực có sức bền đáng kể bởi du khách ngày nay không chỉ chi trả cho một kỳ nghỉ, mà còn đầu tư vào những trải nghiệm có ý nghĩa, tạo nên ký ức lâu dài và mang lại giá trị cảm xúc sâu sắc.

Bên cạnh đó, nhu cầu được đi, khám phá và kết nối luôn là một phần tự nhiên trong đời sống con người, dù cho mục đích nghỉ dưỡng hay công việc. Xuyên suốt nhiều giai đoạn, du lịch vẫn là một trong những khoản chi tiêu mang tính tùy chọn có khả năng duy trì tương đối tốt.

Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với phân khúc lưu trú hạng sang, thể hiện qua mức tăng trưởng doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) tích cực của thị trường (khoảng 73 USD).

Theo ông, đâu là những nhân tố đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của chỉ số RevPAR của thị trường du lịch Việt Nam?

Chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ qua từng năm ở phân khúc MICE và du lịch kết hợp. Đây là những động lực quan trọng thúc đẩy hiệu suất kinh doanh của các khách sạn hạng sang tại Việt Nam.

Các dự án hạng sang mới như InterContinental Halong Bay Resort đang mở rộng phạm vi phục vụ MICE ra ngoài các thành phố cửa ngõ, mở ra nhiều cơ hội cho các sự kiện doanh nghiệp, các đoàn khách khen thưởng (incentive groups) và hội nghị tại một điểm đến đầy ấn tượng. Ảnh: IHG.

Khi đất nước tiếp tục thu hút các sự kiện quốc tế, nhu cầu về dịch vụ lưu trú chất lượng cao và cơ sở vật chất tổ chức sự kiện đẳng cấp thế giới cũng không ngừng gia tăng. Ngày càng có nhiều doanh nhân kéo dài chuyến công tác để kết hợp nghỉ dưỡng, từ đó tạo thêm nhu cầu cho các trải nghiệm nghỉ dưỡng tại điểm đến.

Những con số tăng trưởng này, theo ông, có đang phản ánh một bước tiến cấu trúc mới về định giá tài sản và dịch vụ lưu trú cao cấp tại Việt Nam?

Trong lịch sử, phân khúc khách sạn hạng sang và cao cấp luôn là một trong những mô hình hợp tác chủ đạo giữa các nhà phát triển bất động sản và những tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế. Tại Việt Nam, IHG tự hào sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng danh tiếng và được quốc tế ghi nhận, tiêu biểu như Regent Phu Quoc – một dự án góp phần nâng tầm hình ảnh Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Khi bức tranh du lịch hạng sang của Việt Nam tiếp tục phát triển và thu hút ngày càng nhiều du khách có mức chi tiêu cao, cả trong nước lẫn quốc tế, chúng tôi nhìn nhận đây không đơn thuần là phục hồi mang tính lò xo sau đại dịch Covid, mà thực chất phản ánh sự khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến du lịch hạng sang được công nhận rộng rãi.

Du khách thượng lưu ngày nay không chỉ mua dịch vụ mà còn mua “sự an tâm về môi trường”. Vậy theo ông, việc ứng dụng các tiêu chuẩn ESG, tối ưu hóa năng lượng (Net Zero) hay các chứng chỉ công trình xanh quốc tế (như EDGE) vào chiến lược phát triển chuỗi khách sạn tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ có xu hướng ra sao? Và IHG có kế hoạch như thế nào?

Các cam kết về phát triển bền vững ngày nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Các đối tác chủ đầu tư trên toàn hệ thống ngày càng nhận thức rõ rằng việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng, nước và chất thải không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, mà còn góp phần bảo vệ giá trị tài sản trong dài hạn và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Tại IHG, mục tiêu của chúng tôi là góp phần định hình tương lai của ngành du lịch có trách nhiệm, thông qua sự hợp tác chặt chẽ cùng khách hàng, đội ngũ nhân viên và các đối tác. Journey to Tomorrow (Hành Trình Đến Ngày Mai) là kế hoạch phát triển bền vững của IHG, và chúng tôi cam kết không ngừng phát triển những khách sạn thân thiện hơn với môi trường.

Ảnh: Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Các khách sạn của chúng tôi ứng dụng những công cụ như IHG Green Engage để theo dõi và cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh các sáng kiến nhằm giảm thiểu lượng chất thải và tiêu thụ nước, hỗ trợ các khách sạn hiện thực hóa những cam kết phát triển bền vững thành các cải tiến vận hành thiết thực.

Trong bối cảnh hiện nay, theo ông, ngành cung cấp dịch vụ khách sạn Việt Nam nên có chiến lược như thế nào để có thể vừa quảng bá du lịch Việt Nam vượt ra khỏi các yếu tố quen thuộc (giá rẻ, thiên nhiên, ẩm thực) để định vị rõ nét hơn trên bản đồ du lịch cao cấp và trải nghiệm chiều sâu?

Hai lĩnh vực then chốt sẽ tạo nên sự khác biệt chính là tuyên truyền điểm đến: lan tỏa câu chuyện du lịch Việt Nam sâu rộng hơn đến khán giả toàn cầu và phát triển đa dạng các trải nghiệm mang tính khác biệt, khuyến khích du khách quay trở lại và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Kết hợp cùng một hành trình du lịch liền mạch, từ chính sách thị thực, khả năng kết nối cho đến hạ tầng tại chỗ, những yếu tố này sẽ giúp Việt Nam vượt ra khỏi hình ảnh vốn chủ yếu được biết nhờ mức chi phí phải chăng và cảnh sắc thiên nhiên, để khẳng định vị thế là một điểm đến hạng sang và những trải nghiệm du lịch trải nghiệm, giàu tính khám phá.