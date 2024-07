Formosa gặp khó, Hà Tĩnh giảm nguồn thu

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hà Tĩnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 53.379 tỷ đồng tăng 5.969 tỷ đồng; theo giá so sánh ước đạt 27.811 tỷ đồng tăng 1.963 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 2/6 tỉnh Bắc trung bộ và xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,64%, đóng góp 4,8% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 10,7%, đóng góp 56,38%; khu vực Dịch vụ tăng 6,75% đóng góp 38,83 %; thuế sản phẩm trừ trở cấp sản phẩm tăng 5,06%, đóng góp 6,59% vào mức tăng trưởng chung.

Hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều dấu hiệu tích cực, khi có 3/4 nhóm ngành công nghiệp cấp 1 đều ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nửa đầu tháng 4 năm 2024, xưởng cán nóng đại tu sửa, dây chuyển sản xuất thép dừng sản xuất. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, sự gia tăng mạnh mẽ các sản phẩm thép nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ đã ảnh hưởng đến việc ổn định sản xuất doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. Thị phần bán nội địa giảm, thị trường quốc tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh do đó sản lượng thép sản xuất giảm mạnh so cùng kỳ.

Vì vậy, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh ước tính 6 tháng đầu năm 2024 giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 25,34% đóng góp 0,32 điểm vào mức tăng chung toàn ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 10,18% làm giảm 8,45 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 35,63% đóng góp 4,6 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,21% đóng góp 0,33 điểm vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Một số sản phẩm đóng góp vào tăng trưởng của ngành công nghiệp tỉnh này như điện sản xuất, bia, pack pin; trong khi một số sản phẩm như thép, sợi có xu hướng giảm do khó khăn về thị trường đầu ra. Ngoài yếu tố thị trường, sản lượng thép giảm do sự cố tại dây chuyền cán nóng của Formosa từ ngày 1/4-15/4 dẫn đến tăng trưởng ngành công nghiệp cũng như toàn nền kinh tế chưa đạt kỳ vọng.

Về thu hút đầu tư, tính từ đầu năm đến nay Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 16 dự án đầu tư trong nước với tổng mức gần 1.745 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 1.500 dự án quy mô 517.000 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2024 toàn tỉnh Hà Tĩnh có 528 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng, giảm 5,37% số lượng và tăng 47,5% số vốn; 233 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 3,56%; 107 doanh nghiệp giải thể, tăng 5,94%; 414 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 8,38%; tỷ lệ kê khai phát sinh thuế từ đầu năm đến nay chiếm 39% (cùng kỳ 41%).

Hoạt động thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Hà Tĩnh diễn ra sôi động và tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,56%, doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 15,92%; doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 14,09%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 77,21%; dịch vụ khác tăng 6,35%.

Đối với thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 15/6/2024 tỉnh này đạt hơn 7.048 tỷ đồng, tăng 7,03% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 4.389 tỷ đồng (chiếm 62,27% trong tổng thu) tăng 6,46% so với cùng kỳ. Một số thuế thu đạt thấp như: Các khoản thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 558,54 tỷ đồng, giảm 69,03% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm do nguồn thuế thu từ doanh nghiệp Formosa giảm mạnh bởi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm kim loại; thu từ cân đối hoạt động xuất nhâp khẩu đạt 2.233,60 tỷ đồng, giảm 7,25% so với cùng kỳ. Chủ yếu do hoạt động xuất nhập khẩu của Formosa giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ngoài các sắc thuế có số thu đạt thấp 6 tháng đầu năm 2024 thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 558,54 tỷ đồng tăng 49,61% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 741,39 tỷ đồng, tăng 58,48% so với cùng kỳ năm 2023; các khoản thu về thuế nhà, đất đạt 1.346,68 tỷ đồng, tăng 117,51% so với cùng kỳ năm trước.