Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh giảm mạnh

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hà Tĩnh, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 5 của tỉnh này ước đạt 538,0 triệu USD, giảm 1,66% so với tháng trước và giảm 12,91% so với cùng kỳ, giảm mạnh ở khâu kuất khẩu do sự khó khăn của thị trường thế giới.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn của Hà Tĩnh đạt 2.727,77 triệu USD tăng nhẹ 1,62% so với cùng kỳ chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phục vụ dịp Tết cũng như việc nhập nguyên liệu đầu vào từ Formosa do giá quặng thép biến động giảm.

Riêng về kim ngạch xuất khẩu, tháng 5/2024 của Hà Tĩnh ước đạt 177,50 triệu USD, tăng 18,02% so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ giảm đến 41,88% (giảm 127,9 triệu USD).

Nguyên nhân chủ yếu ở việc mặt hàng xuất khẩu thép, phôi thép ước đạt 149,70 triệu USD, tăng 13,68% so với tháng trước và giảm đến 48,50% so với cùng kỳ.

Bên cạnh mặt hàng thép thì các mặt hàng khác của Hà Tĩnh cũng giảm khá sâu so với cùng kỳ, mặt hàng dăm gỗ vẫn chưa tìm ra giải pháp tiêu thụ khi so với cùng kỳ năm trước có nhỉnh hơn nhưng so với tháng trước lại giảm.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh ước đạt 952,11 triệu USD, giảm 15,50% (tương ứng giảm 174,61 triệu USD) so với cùng kỳ.

Trong đó: Xuất khẩu thép, phôi thép ước đạt 843,40 triệu USD (chiếm 88,58% tổng kim ngạch) giảm 19,19% (giảm 200,27 triệu USD) so với cùng kỳ, các nhóm hàng xuất khẩu khác cũng giảm khá sâu.

5 tháng đầu năm, duy nhất nhóm ngành chè có tăng trưởng trong xuất khẩu nhưng giá trị xuất khẩu chỉ đạt 1,51 triệu USD.

Tiếp đến, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 của Hà Tĩnh ước đạt 360,50 triệu USD, giảm 9,12% so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng 15,42%.

Nguyên nhân chủ yếu do việc Formosa hạn chế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào sản xuất vì việc thị trường đầu ra đang gặp khó khăn, cũng do thời tiết chuyển nắng nóng vì vậy sản lượng sản xuất giảm so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu của tỉnh này ước đạt 1.775,66 triệu USD, tăng 14,01% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD. Với kết quả đến 5 tháng còn cách mục tiêu rất xa vì vậy để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất khẩu, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025.

Với nhiều chính sách hấp dẫn như: hỗ trợ phương tiện vận tải biển bằng container qua cảng Vũng Áng; hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, các đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát tìm hiểu thị trường xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng gian hàng hóa để quảng bá, xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử...