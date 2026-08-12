Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Singapore nâng cấp mạng lưới VSIP, thúc đẩy năng lượng sạch và kết nối số

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Singapore nâng cấp mạng lưới VSIP, sớm kết nối VNeID và SingPass, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đến chào xã giao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng ông Rajpal Singh được bổ nhiệm làm Đại sứ Singapore tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ; tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, Thủ tướng khẳng định Singapore tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế họp thường niên giữa hai Thủ tướng và Hội nghị Bộ trưởng kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị Singapore ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), hướng tới mục tiêu đạt 30 VSIP trong năm 2026.

Hai bên cần sớm triển khai kết nối VNeID và SingPass; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và Singapore có thế mạnh như năng lượng sạch, xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, trao đổi tín chỉ carbon, chính phủ số, thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu quốc gia, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam; đồng thời đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; đề nghị Singapore tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất và các sự kiện lớn trong năm 2027, khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC; thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao.

Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rajpal Singh khẳng định sẽ tích cực làm cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn; nhấn mạnh Singapore rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đại sứ nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác như kết nối công nghệ, phát triển VSIP thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học - công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch, đô thị bền vững, trung tâm tài chính quốc tế và thành phố thông minh.

Singapore cũng mong muốn tăng nhập khẩu nông, thủy sản sạch từ Việt Nam; tăng cường kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp Singapore tiếp tục đầu tư tại Việt Nam và thúc đẩy khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Đại sứ khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

* Cũng trong chiều 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chúc mừng Đại sứ Yaron Mayer hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ 4 năm tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nổi bật là việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) và mở đường bay thẳng Hà Nội - Tel Aviv, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,63 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm 2024; đồng thời nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng đề nghị Israel tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Israel; mong muốn Đại sứ Yaron Mayer, dù ở cương vị nào, tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Yaron Mayer khẳng định Israel mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng; cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong nhiệm kỳ của ông.

Đại sứ cho rằng Việt Nam và Israel còn nhiều tiềm năng hợp tác và giao lưu nhân dân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.