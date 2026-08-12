VN-Index tiến gần vùng đỉnh cũ 1800-1810 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/8/2026

Theo BVSC, mặc dù thị trường đã ghi nhận nhịp bứt phá tích cực khỏi vùng cản tâm lý 1780 điểm, việc thanh khoản chưa đồng thuận và duy trì ở mức thấp cho thấy nhịp đi lên này vẫn tiềm ẩn rủi ro rung lắc.

Kết phiên ngày 12/8, VN-Index tăng 19,77 điểm, tương đương 1,11% lên mốc 1793,18 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 2,46 điểm, tương đương 0,85% xuống mốc 288,45 điểm.

Thị trường đã ghi nhận nhịp bứt phá tích cực khỏi vùng cản tâm lý 1780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù thị trường đã ghi nhận nhịp bứt phá tích cực khỏi vùng cản tâm lý 1780 điểm, việc thanh khoản chưa đồng thuận và duy trì ở mức thấp cho thấy nhịp đi lên này vẫn tiềm ẩn rủi ro rung lắc.

Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tâm lý thận trọng, duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn và tuyệt đối tránh trạng thái mua đuổi khi chỉ số tiếp tục tiến sát về vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1800 điểm.

Chiến lược giao dịch phù hợp trong giai đoạn này là tiếp tục nắm giữ các mã cổ phiếu đang bảo vệ tốt xu hướng trên các đường hỗ trợ quan trọng, đồng thời chủ động nâng ngưỡng quản trị rủi ro để bảo toàn thành quả. Việc mở mới vị thế chỉ nên được cân nhắc khi thị trường có sự xác nhận mạnh mẽ và đồng thuận hơn về mặt thanh khoản, hoặc ưu tiên giải ngân thăm dò tại những nhịp điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ 1780 - 1785 điểm, tập trung vào các nhóm cổ phiếu đã xây dựng nền giá tích lũy chặt chẽ và duy trì được lực cầu chủ động”.

Xu hướng giằng co trước ngưỡng 1800 chưa có dấu hiệu đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 20 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1793,18 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tăng gần 3% theo nhịp tăng của nhóm cổ phiếu Vin, theo sau là ngành Hóa chất, Bán lẻ… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhịp hồi phục hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin; nhìn chung tâm lý thị trường vẫn còn e dè, thể hiện ở thanh khoản tiếp tục giảm. Xu hướng giằng co trước ngưỡng 1800 chưa có dấu hiệu đảo chiều”.

VN-Index tiếp tục phục hồi lên vùng giá 1800 điểm và có thể mở rộng lên 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau nhiều phiên chịu áp lực điều chỉnh đang cải thiện tốt hơn, nhất là khi VN-Index vượt lên đường giá trung bình 200 phiên. VN-Index tiếp tục phục hồi lên vùng giá 1800 điểm và có thể mở rộng lên 1820 điểm. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt lên vùng kháng cự này. Trong khi VN30 đang nỗ lực hướng đến vùng kháng cự mạnh quanh 1955 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn và các doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng thoái vốn. VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1800 điểm như kỳ vọng. Tuy nhiên thanh khoản đã giảm 02 phiên liên tiếp. Cho thấy dòng tiền đang suy giảm, lực cầu thận trọng hơn khi VN-Index đã có nhịp phục hồi khá tốt. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng khi chưa có dự báo VN-Index sẽ vượt lên vùng giá quanh 1800 điểm. Tuy nhiên chất lượng ngắn hạn của thị trường vẫn cải thiện khá tốt ở các nhóm mã tăng trưởng vượt trội hơn so với thị trường chung là Bất động sản, Năng lượng-dầu khí, bảo hiểm, Tài chính... Nhà đầu tư tỉ trọng dưới mức trung bình vẫn có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu hàng đầu trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư nên chờ thị trường xác nhận xu hướng tăng trước khi ra quyết định mua mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 19,7 điểm (+1,1%), đóng cửa tại mức 1793,2 điểm. Thị trường tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên sáng với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM). Thị trường sau đó biến động quanh vùng 1785 - 1794 điểm trong suốt phần còn lại của phiên giao dịch. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua, đạt 14,041 tỷ VND.

VN-Index hồi phục trở lại với động lực từ nhóm Vingroup. Diễn biến này đi ngược với nhận định của chúng tôi tại báo cáo trước với mục tiêu 1750. Mặc dù vậy, VN-Index đang tiến đến vùng kháng cự mạnh quanh mức 1800, được tạo bởi MA50 và MA100 ngày. Do đó, chúng tôi cho rằng áp lực bán lớn có thể xuất hiện quanh vùng giá này sau khi VN-Index đã có nhịp hồi phục từ đáy 1670 và khiến thị trường xuất hiện rung lắc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến của VN-Index quanh vùng kháng cự trên và chưa nên mở mua mới cho đến khi VN-Index đóng cửa trên vùng kháng cự và xác nhận xu hướng tăng”.

Chỉ số VN-Index có thể tiến lên 1800 điểm nhưng sẽ điều chỉnh trở lại sau đó

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tích cực với thanh khoản sụt giảm so với phiên liền trước. Đồ thị giá đang tiệm cận lên đường trung bình động MA100 phiên tương ứng khu vực quanh 1800 điểm. Mặc dù cấu trúc tăng ngắn hạn vẫn duy trì nhưng mức biến động giá đang thấp dần và độ rộng thị trường thu hẹp. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể tiến lên 1800 điểm nhưng sẽ điều chỉnh trở lại sau đó.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư hạn chế mua mới khi đà tăng đang phân hóa và cơ hội đầu tư mới đang thu hẹp. Đồng thời, chiến lược phù hợp là nắm giữ và chốt lời từng phần tại các vùng kháng cự của giá”.

Chỉ số VN-Index đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1800- 1810 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1790 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Chỉ số đang trên đường tiến về vùng đỉnh cũ quanh khu vực 1800- 1810 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi tiếp tục đà bứt phá.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Band trong khi chỉ báo RSI vận động lình xình ở vùng cao, theo đó cho thấy xu hướng zigzag đi lên của chỉ số và có thể hướng tới việc vượt vùng kháng cự 1800 - 1810 điểm trong những phiên tới.

Thị trường đang bước vào giai đoạn kiểm định lại cung - cầu sau nhịp hồi phục vừa qua. Dòng tiền hiện vẫn chủ yếu vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, nhưng đã bắt đầu có sự lan tỏa nhất định sang một số cổ phiếu vốn hóa trung bình, đặc biệt là các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Trước diễn biến này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược ngắn hạn, tập trung chọn lọc các mã đang củng cố nền giá hoặc vùng hỗ trợ và có tín hiệu tham gia tích cực của dòng tiền - đặc biệt là các cổ phiếu bật tăng đi cùng sự cải thiện về khối lượng. Nhà đầu tư có thể canh giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc, với các nhóm ngành đáng chú ý gồm: đầu tư công, dầu khí, hàng tiêu dùng và chứng khoán”.

VN-Index tăng điểm với độ rộng cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, đà tăng chiếm ưu thế khi VN-Index bật lên từ vùng hỗ trợ 1770 điểm. Theo đó, khu vực này tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ chủ đạo trong phiên 13/08, trong khi kháng cự gần hiện nằm tại mốc 1800 điểm”.

VN-Index có phiên biến động tích cực và tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1790 – 1820

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index có phiên biến động tích cực và tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1790 – 1820. Trạng thái giằng co và rung lắc có thể tiếp tục gia tăng quanh khu vực trên, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản và độ rộng đều thu hẹp. Theo đó, vùng 1760 – 1780 sẽ là điểm tựa gần cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.