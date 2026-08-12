Nhà đầu tư cá nhân chốt lời bán ròng gần 800 tỷ đồng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 790,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 577,9 tỷ đồng.

VN-Index đang tiến sát vùng 1.800 điểm với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số tăng mạnh gần 20 điểm, lên 1.793,18 điểm. Đáng chú ý, riêng VIC và VHM đã đóng góp tới 14 điểm cho mức tăng chung của thị trường, cho thấy vai trò dẫn dắt vượt trội của nhóm cổ phiếu này trong phiên.

Tuy nhiên, phía sau mức tăng mạnh của chỉ số vẫn là một nền thị trường chưa thực sự đồng thuận. Độ rộng duy trì trạng thái khá cân bằng với 160 mã tăng và 154 mã giảm, trong khi dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Thanh khoản là điểm yếu rõ nhất khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả ba sàn chỉ đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, rơi về vùng rất thấp. Điều này cho thấy đà tăng hiện tại vẫn chưa nhận được sự xác nhận đủ mạnh từ dòng tiền. Sắc xanh tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng với TCB, BID, MBB, VPB, HDB và ACB là những cái tên nổi bật.

Trong khi đó, một số cổ phiếu ngân hàng khác như VCB, CTG, STB, SHB và MSB tạm thời điều chỉnh, phản ánh sự phân hóa ngay trong chính nhóm dẫn dắt này. Tương tự, nhóm chứng khoán cũng không duy trì được sự đồng thuận. VCK, TCX và HCM giảm giá, trong khi SSI, VPX và VIX vẫn giữ được nhịp tăng. Với bất động sản, nhóm Vingroup tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, kéo theo một số cổ phiếu tích cực như DIG và KSF.

Cá biệt, BCM tăng kịch trần, trong khi KDH, KBC và VPI lại điều chỉnh hoặc chỉ giữ giá quanh tham chiếu. Ở nhóm phi tài chính, các cổ phiếu có vốn Nhà nước giao dịch tích cực trở lại khi GVR, GAS và BSR đồng loạt tăng mạnh, bình quân 2–3%.

Ngược lại, nhóm truyền thông và công nghệ thông tin chịu áp lực bán khá rõ. Nhóm tiêu dùng ghi nhận diễn biến tích cực tại MWG, MSN, MCH và SAB, trong khi VNM điều chỉnh.

Một điểm sáng khác đến từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng sau 4 phiên bán liên tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 334,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 283,1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VIX, SSI, GEX, HDB, LPB, FRT, NVL, BSR, VNM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, ACB, TCB, SHB, FPT, VRE, VCB, DCM, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 790,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 577,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành du lịch và giải trí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VJC, ACB, TCB, VHM, VPI, VHC, POW, GEE, SHB, OCB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 12/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành bất động sản, dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VIC, HDB, SSI, VIX, MWG, HPG, VNM, VPB, GEX.

Tự doanh mua ròng 1.094,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 685,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là ngân hàng, bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: HPG, MWG, VIC, TCB, VHM, VPB, FPT, MBB, STB, HDB.

Top bán ròng là nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VTP, HHV, FRT, FUEVFVND, VCG, PC1, GAS, GMD, FUETCC50, PVD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 618,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 391,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm ngân hàng. Top bán ròng có: VJC, TCB, GEX, VIX, ACB, SSI, HPG, VHM, FRT, VPI.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm bất động sản. Top mua ròng có: VIC, HDB, TCX, ORS, EIB, TPB, PVD, SHB, GEE, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.682,1 tỷ đồng, tăng 35,6%, chiếm 17,7% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở NVL với hơn 21,5 triệu cổ phiếu, tương đương 279,7 tỷ đồng, được tự doanh mua từ tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu SBT với hơn 10,7 triệu cổ phiếu, tương đương 229,4 tỷ đồng, được tổ chức trong nước mua thỏa thuận từ cá nhân trong nước.

Ngoài ra, các cổ phiếu PET, POW, MSB, ORS, GEX, VIB, VDP được các cá nhân trong nước trao tay nhau.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở bất động sản, ngân hàng, xây dựng, thép, nuôi trồng nông và hải sản, dầu khí, vật liệu xây dựng và nội thất, hàng không, cao su; trong khi giảm ở chứng khoán, hóa chất, thực phẩm, điện, công nghệ thông tin.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.