FRT lên kế hoạch lãi 900 tỷ, tăng 71% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo đó, FRT thông báo sẽ chốt danh chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vào ngày 21/3 tới và ngày tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 25/4.

Đồng thời, HĐQT FRT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 đạt 40.104 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 527 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch.

Bên cạnh việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025, FPT Retail cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất dự kiến 48.100 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 900 tỷ đồng, tăng 71% so với thực hiện trong năm 2024.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc năm 2024, FPT Retail sở hữu mạng lưới 2.703 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, FPT Long Châu mở rộng với 1.943 nhà thuốc, tăng 446 nhà thuốc so với đầu năm 2024.

Hệ thống trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tiếp tục được mở rộng, đạt 126 trung tâm trải khắp 54 tỉnh thành, tăng 116 trung tâm so với đầu năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt mốc cao nhất 206.000 đồng/cp thì giá cổ phiếu này có sự điều chỉnh xuống còn 175.300 đồng/cp (chốt phiên ngày 25/2). Tuy nhiên kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, cổ phiếu FRT tăng thêm 7.000 đồng/cp lên 180.500 đồng/cp.