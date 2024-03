Găm hàng T+, thị trường lợi đà tăng bùng nổ

Áp lực từ khối lượng cổ phiếu khổng lồ về tài khoản chiều nay hóa ra lại không đáng sợ. Nhà đầu tư găm hàng lại chưa xả, giúp giảm sức ép, trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng lại mạnh hơn cả phiên sáng, kéo VN-Index lên đỉnh cao nhất ngày, tăng 17,62 điểm tương đương 1,42% lúc đóng cửa, mức tăng tốt nhất trong 5 phiên trở lại đây.

Thực ra cũng có khối lượng xả tăng lên trong buổi chiều, nhưng thấp hơn nhiều so với áp lực T+. Cả hai sàn niêm yết chiều nay chỉ khớp được 13.026 tỷ đồng, tăng khoảng 34% so với buổi sáng, trong đó HoSE khớp 12.086 tỷ đồng, tăng 33%. So với hơn 44.000 tỷ đồng giá trị cổ phiếu về tài khoản, đây vẫn là mức giao dịch nhỏ.

Bên mua tỏ ra hưng phấn đáng kể trong buổi chiều, chấp nhận rủi ro sẽ có lượng cổ phiếu lướt sóng bán ra. Đà tăng giá kéo dài liên tục cả phiên, VN-Index được dẫn dắt bởi các trụ ngân hàng càng lúc càng mạnh. Hơi tiếc là VCB đợt ATC lại tụt xuống, chỉ còn tăng 0,76%. Tuy nhiên gần như tất cả các mã ngân hàng khác đều tăng cao hơn buổi sáng.

BID, TCB và CTG là ba trụ ngân hàng mạnh nhất. BID chốt phiên sáng khá đuối với mức tăng 0,58%, nhưng chiều nay bay cao thêm 2,12 nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,71%. TCB cũng tăng thêm 1,68%, đóng cửa tăng 4,96%. CTG tăng thêm 1,03%, chốt tăng 3,15%. Các mã khác cùng nhóm cũng mạnh hơn đáng kể là MBB, VPB, HDB, STB, VIB. VIB thậm chí đóng cửa giá kịch trần, nhưng tiếc là vốn hóa hạn chế. Dù vậy trong 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index có tới 7 mã ngân hàng, cộng vào 9,2 điểm trong tổng mức tăng 17,62 điểm ở chỉ số này.

Thanh khoản ở nhóm ngân hàng cũng rất tốt, tính chung cả phiên, nhóm này trên HoSE giao dịch gần 5.631 tỷ đồng, tăng 82% so với hôm qua và là cao nhất 8 phiên. Tỷ trọng thanh khoản cổ phiếu ngân hàng chiếm 26,6% tổng giá trị khớp của sàn này, cũng là mức cao nhất 20 phiên. Chiều nay MWG và DIG thu hút giao dịch rất lớn đã giúp hai mã này lấn át thanh khoản cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên MBB, STB, TCB, VIB vẫn là các cổ phiếu giao dịch thuộc nhóm đầu toàn thị trường và đều trên 600 tỷ đồng.

Đà tăng hôm nay chủ đạo nhờ vào cổ phiếu ngân hàng, các blue-chips khác tăng yếu.

Độ rộng thay đổi tích cực chiều nay cũng xác nhận đà tăng giá ở số lớn cổ phiếu. Chốt phiên sáng VN-Index còn khá cân bằng với 229 mã tăng/206 mã giảm, nhưng đóng cửa bên xanh vượt trội với 339 mã tăng/139 mã giảm. Thêm nữa mặt bằng giá cao lên đáng kể. Chốt phiên sáng HoSE mới có 57 mã tăng hơn 1% thì đóng cửa là 126 mã. VIB, HAG là hai cổ phiếu kịch trần với giao dịch rất lớn, tương ứng 632,1 tỷ đồng và 335,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn có TCH tăng 5,65% thanh khoản 317,8 tỷ đồng; MWG tăng 5,49% với 892,3 tỷ; VCI tăng 4,93% với 513,8 tỷ; VIX tăng 3,63% với 563,2 tỷ; GEX tăng 3,33% với 505,5 tỷ; DGC tăng 3,19% với 353,2 tỷ… Mặc dù sàn HoSE chỉ có 61 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên, nhưng thanh khoản nhóm này chiếm 51% tổng khớp của sàn, cho thấy sức mạnh đẩy giá cực kỳ tập trung và đem lại hiệu quả.

VN-Index đóng cửa hôm nay tăng 17,62 điểm lên mức 1260,08 điểm, tức là gần lấy lại hết biên độ giảm của phiên ngày 18/3 vừa qua. Diễn biến này khiến chỉ số vẫn chưa phát tín hiệu quay đầu mà mới chỉ dao động trong vùng đỉnh cũ. Dù vậy ngoài các cổ phiếu ngân hàng, blue-chips hôm nay tăng không rõ ràng. MWG, SSI, FPT, GAS, POW là các mã khác tăng hơn 1%, trong đó trụ thì chỉ có GAS và FPT là thuộc Top 10 vốn hóa.

Khối ngoại chiều nay giao dịch lớn nhưng mua bán cân bằng, mức ròng chỉ khoảng -37,5 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 528,7 tỷ đồng. Các mã bị xả vẫn là chứng chỉ quỹ FUEVFVND -284 tỷ, VIC -174,4 tỷ, VNM -83,4 tỷ, MSN -81,6 tỷ, BID -50,8 tỷ, VHM -44,2 tỷ, VPB -36,4 tỷ. Phía mua có DGC +102,2 tỷ, STB +100,2 tỷ, MWG +58,9 tỷ, HAG +42,2 tỷ, GEX +40,8 tỷ, TCH +36,8 tỷ, VCI +36,3 tỷ.