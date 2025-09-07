Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80
Tuệ Mỹ
07/09/2025, 14:20
Nhân dân đã làm nên điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện diễu binh, diễu hành, đây là điều Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh khi nhắc về ý nghĩa lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua…
Chiều 6/9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Họp báo Chính phủ
thường kỳ tháng 8/2025. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Tại họp báo, liên quan đến sự kiện Lễ diễu binh, diễu
hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng tháng 8, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng
Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đã nhận định, lễ diễu binh, diễu
hành và nhiều hoạt động khác của sự kiện A80 là công sức của rất nhiều lực lượng,
của các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, công sức của cả nhân dân dưới sự
lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
"Trong những ngày vừa rồi, người dân có nói vui rất
hay, đó là: Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu
hành còn khối 80 chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự
kiện này", ông Bình nói.
Thứ trưởng Lê Hải Bình cũng cho biết, thế giới cũng rất quan
tâm đến sự kiện này bởi những hoạt động rất đặc biệt. "Lực lượng tham gia
diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang gồm quân đội nhân dân,
công an nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của nhân
dân", ông Bình nói.
Theo Thứ trưởng, ý nghĩa đầu tiên của những hoạt động đó là
sự khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ mà
nhân dân đi là con đường đúng đắn, đi qua những cuộc kháng chiến để giành độc lập,
tự do, thống nhất đất nước. "Cho đến ngày hôm nay, chúng ta xây dựng được
cơ đồ này, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, khiến nhiều nước khác phải nhìn
vào, phải ngạc nhiên. Đó là con đường đúng đắn", ông Bình nhấn mạnh.
Tiếp đó, ý nghĩa thứ hai là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng,
niềm tin vào con đường đi tới trước và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, sức
mạnh đại đoàn kết của dân tộc, bao gồm cả sức mạnh cứng đến và sức mạnh mềm, sức
mạnh nội sinh của dân tộc.
Ý nghĩa thứ ba đọng lại trong đó là sự tri ân. Theo ông Lê Hải
Bình, sự tri ân đối với tiền nhân như trong bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí
thư có nói đến: "Chúng ta tri ân các bậc tiên tổ đã gây dựng đất nước.
Chúng ta cũng tri ân những người đã hy sinh xương máu trong chặng đường 80 năm
qua, hy sinh tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mỗi người đã dựng xây nên đất
nước của chúng ta ngày hôm nay. Sự tri ân này vừa là truyền thống của nhân dân
ta, vừa là tình yêu đối với đất nước".
Ý nghĩa thứ tư là niềm tự hào. Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình,
mọi người càng yêu nước bao nhiêu thì càng tham gia vào các sự kiện, càng xem
các sự kiện và lại càng thấy yêu nước, thấy tự hào hơn. Tự hào về đất nước
mình, tự hào về nhân dân mình, tự hào về quân đội nhân dân, công an nhân dân và
tự hào cả về những nét đẹp văn hóa của nhân dân ta.
Ý nghĩa thứ năm được ông Lê Hải Bình nêu lên là: Dấy lên một
khát vọng vươn mình, khát vọng phát triển hơn nữa, khát vọng để xứng đáng với
công sức của các bậc tiền nhân, với ước nguyện của Bác Hồ và xứng đáng với thế
hệ trẻ.
Ý nghĩa thứ sáu là thông điệp gửi tới quốc tế về một đất nước
Việt Nam hòa bình, độc lập, hữu nghị, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Từ đó, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát
triển của khu vực và trên thế giới.
Từ góc độ của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, ông Lê Hải
Bình cho biết, Bộ đã chỉ huy 4.600 người xếp chữ trên khán đài, 1.600 người
tham gia vào khối Hồng kỳ, 160 người tham gia vào khối diễu hành, bao gồm các
nghệ sĩ tiêu biểu, 80 ca sĩ đến từ 3 miền Bắc Trung Nam, 2.000 diễn viên quần
chúng tham gia vào chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối buổi lễ.
"Đặc biệt chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sự
tham gia của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của tất cả
các cơ quan báo chí, đã rất tích cực tuyên truyền, thông tin trong các sự kiện
vừa qua", ông Bình nói.
Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du
lịch, thời gian vừa rồi, có tới 15.844 tin bài về các sự kiện này, chúng ta đã
tạo nên một làn sóng rất đẹp với các hashtag là Rạng rỡ Việt Nam, Tự hào Việt
Nam, Proud of Việt Nam. Có gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu
like, 2 triệu share và đặc biệt là 1 tỷ view.
Bên cạnh đó còn có Triển lãm "80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc". Tính đến ngày 5/9 đã có gần 5 triệu lượt người đến tham quan và Triển lãm vẫn đang tiếp tục đón khách.
"Chưa bao giờ những hình ảnh về đất nước Việt Nam được
lan tỏa trong khuôn khổ đất nước cũng như trên trường quốc tế đẹp như vậy, đó
là nhờ công lao của các đồng chí. Trong những ngày sắp tới, chúng tôi cũng rất
mong lực lượng báo chí tiếp tục lan tỏa, nhân lên những âm hưởng, ý nghĩa như
tôi vừa chia sẻ, để chúng ta tiếp tục về đích trong năm 2025 trên tất cả các
lĩnh vực cũng như các năm sắp tới", ông Bình mong muốn.
Thứ trưởng Lê Hải Bình cũng nhắc lại câu nói trong bài phát
biểu của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm: “Phát triển đất nước đến những năm 2045
là lời thề danh dự trước lịch sử và trước nhân dân” Lời thề này là của tất cả
những người Việt Nam đang sống đối với các bậc tiền nhân, đối với những người
đã khuất và cả với thế hệ tương lai.
