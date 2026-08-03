TP. Hồ Chí Minh đưa logistics đóng góp 10% GRDP vào 2035

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp 8 - 10% GRDP vào năm 2035 và từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực Đông Nam Á...

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UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố.

Theo Kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển logistics trở thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực Đông Nam Á, tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Hệ thống logistics sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Không gian logistics được quy hoạch theo ba lớp chức năng, gồm logistics quốc tế và cấp vùng; logistics trung chuyển, phân phối cấp thành phố; logistics đô thị, bảo đảm kết nối giữa cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn (ICD), trung tâm logistics, khu công nghiệp và hệ thống giao thông đa phương thức.

Đến năm 2035, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu ngành logistics đóng góp 8 - 10% GRDP, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13 - 6%/năm, tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70 - 80%, trong khi chi phí logistics giảm còn khoảng 11 - 14% GRDP.

Thành phố đặt mục tiêu 80 - 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số; 80% lao động trong ngành được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 50% có trình độ đại học trở lên; đồng thời xây dựng ít nhất một trung tâm dịch vụ logistics hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu nâng tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành logistics lên 10 - 12% GRDP, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 12 - 14%/năm và giảm chi phí logistics xuống còn 9 - 11% GRDP. Thành phố đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp logistics thực hiện chuyển đổi số; 90% lao động trong ngành được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 60% có trình độ đại học trở lên.

Đồng thời, hình thành ít nhất hai trung tâm dịch vụ logistics đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của quốc gia.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng logistics và giao thông đa phương thức; tăng cường liên kết vùng; phát triển nguồn hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cùng với xây dựng hệ sinh thái logistics với sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội và khu vực tư nhân.

Trong lĩnh vực hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh sẽ tái cấu trúc không gian logistics theo mô hình ba lớp chức năng; đầu tư các trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn (ICD), khu thương mại tự do gắn với hệ thống giao thông đa phương thức; đồng thời từng bước di dời các kho bãi nhỏ lẻ vào các khu logistics tập trung.

Thành phố cũng sẽ triển khai các dự án cảng trung chuyển quốc tế, hiện đại hóa cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình cảng số, ứng dụng công nghệ Digital Twin và phát triển hạ tầng năng lượng sạch phục vụ hoạt động logistics.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh đầu tư các công trình kết nối với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; phát triển logistics đô thị, logistics chặng cuối và logistics phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời thu hút các tập đoàn logistics, bán lẻ và phân phối quốc tế đầu tư các dự án quy mô lớn.

Theo Kế hoạch, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là hai động lực phát triển của ngành logistics trong giai đoạn tới. Thành phố sẽ thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa trong quản lý kho bãi, vận tải và chuỗi cung ứng; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về logistics; triển khai hải quan số, hải quan thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn cảng xanh, vận tải xanh và năng lượng xanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm phát thải.

Về nguồn nhân lực, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo logistics của cả nước và khu vực. Theo đó, Thành phố sẽ thành lập ít nhất một trung tâm đào tạo logistics chất lượng cao, đa dạng hóa các chương trình đào tạo từ sơ cấp đến sau đại học, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành.