Gần 9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024

Dấu ấn nổi bật trong nửa đầu năm của ngành du lịch là hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai. Trong đó đáng chú ý là sự thành công của chuỗi chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở Úc, Pháp, Đức, Ý…

Với thị trường trong nước, hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên toàn quốc với việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”. Hưởng ứng chương trình này, các địa phương, doanh nghiệp đã tung ra hàng loạt gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn, tổ chức các sự kiện, lễ hội đa dạng, độc đáo để thu hút khách du lịch.

Kết quả là 6 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch đón trên 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tính riêng trong tháng 6/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, giảm gần 10% so với tháng trước, nhưng tăng 23% so với tháng 6/2023.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 với 2,2 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,8 triệu lượt (chiếm 21,4%). Riêng hai thị trường này đóng góp 47,2% tổng số khách quốc tế đến trong 6 tháng qua. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) đạt 630.000 lượt, Mỹ đạt 415.000 lượt, Nhật Bản đạt 336.000 lượt và Malaysia đạt 254.000 lượt. Trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Úc và Ấn Độ. Hai thị trường này đã vươn lên vị trí thứ 7 và 8, xếp trên Campuchia và Thái Lan ở vị trí thứ 9 và 10.

Về động lực tăng trưởng, trong 6 tháng đầu năm, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính cho sự phục hồi lượng khách quốc tế của nước ta. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc tăng 229,4% so với cùng kỳ năm 2023, Hàn Quốc tăng 42,4%, Nhật Bản tăng 39,2% và Đài Loan (Trung Quốc) tăng 95,5%.

Về mức độ phục hồi so với năm 2019, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế từ các khu vực đã cao vượt so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lượng khách từ châu Úc đạt mức 119% so với cùng kỳ năm 2019; châu Á đạt mức 106%, châu Mỹ đạt mức 103%. Châu Âu gần phục hồi hoàn toàn, đạt mức 92% Ở Nam Á, đáng chú ý, thị trường tiềm năng Ấn Độ tăng trưởng đột phá, đạt mức 312% so với trước dịch; tương tự là Campuchia đạt 396%.

Ở Đông Bắc Á, thị trường lớn Hàn Quốc phục hồi tốt, đạt 110%, Đài Loan (Trung Quốc) đạt 147%. Tuy nhiên, Trung Quốc mới chỉ phục hồi ở mức 76% và Nhật Bản là 74%. Ở châu Âu, các thị trường chính như Tây Ban Nha đạt 120%, Ý đạt 113%, Đức và Anh cũng lần lượt đạt 110% và 101%. Pháp gần phục hồi hoàn toàn với 94%. Ngoài ra, thị trường Mỹ cũng đã vượt mức năm 2019, đạt mức 106%, Úc đạt mức 122%.

Đối với khách nội địa, trong tháng 6/2024 đạt 14 triệu lượt khách, tăng 17% so với tháng trước và tăng gần 4% so với tháng 6/2023 (trong đó có khoảng 9,3 triệu lượt khách có lưu trú). Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách nội địa đạt 66,5 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2019 (45,5 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 436.500 tỷ đồng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, nước ta đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa và mùa thấp điểm du lịch quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế trong tháng 6 vẫn cao hơn 5,3% so với cùng kỳ năm 2019 thời điểm trước dịch, một tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4, nên cuối năm sẽ là cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc.

Những tín hiệu tích cực này đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể kể tới một vài lý do như nền kinh tế thế giới đã dần phục hồi và ổn định hơn sau dịch, các chuyến bay thẳng từ các quốc gia khác đến Việt Nam ngày càng đa dạng hơn giúp du khách thuận tiện hơn khi di chuyển và tiết kiệm được ngân sách. Việc Việt Nam áp dụng chính sách visa mới cũng tạo nên sự hấp dẫn và gia tăng sức cạnh tranh đáng kể cho Việt Nam.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2024, các công ty du lịch, lữ hành cũng ghi nhận mức chi tiêu của du khách quốc tế tăng lên đáng kể. Chi tiêu của du khách có thể được thể hiện qua con số hoàn thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) cho du khách đến Việt Nam. Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết chỉ tính riêng trong tháng 5/2024, khách nước ngoài đã mua gần 120 tỉ đồng hàng hóa mang theo khi xuất cảnh qua các cửa khẩu TP.HCM. Tương ứng với số thuế được hoàn hơn 8 tỉ đồng.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2024, cơ quan hải quan TP.HCM đã hoàn thuế VAT cho hơn 7.200 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỉ đồng, tương ứng với số thuế VAT được hoàn trên 40 tỉ đồng. "Trong nhóm các du khách được hoàn thuế mua sắm, chi tiêu mạnh tay nhất khi đi du lịch Việt Nam không phải đến từ các quốc gia châu Âu, Mỹ mà nhóm du khách Ấn Độ. Nhóm khách này mua sắm khá rộng rãi và mới xuất hiện trong năm nay", đại diện Cục Hải quan thành phố đánh giá.

Mới đây, báo cáo phân tích mới nhất của VinaCapital dự đoán lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng 40% trong năm 2024, so với mức tăng trưởng ấn tượng 250% vào năm ngoái. "Du lịch quốc tế chiếm khoảng 8% GDP của Việt Nam trước Covid-19, vì vậy chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi liên tục của lượng khách du lịch sẽ đóng góp hơn 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay", Kinh tế trưởng của VinaCapital, ông Michael Kokalari nói.