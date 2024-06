Nhiều địa phương có du lịch tăng trưởng tốt 6 tháng đầu năm 2024

Mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2024 là đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, từ đầu năm nhiều địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp kích cầu, mở thêm các sản phẩm du lịch mới. Sau 6 tháng triển khai, hoạt động du lịch của nhiều địa phương cho thấy những gam màu sáng về lượng khách và doanh thu, khẳng định thương hiệu điểm đến.

HÀ NỘI

Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) ước đạt 3,042 triệu lượt, tăng 36,9% (cùng kỳ tăng 46,5%). Đây là kết quả tích cực, thể hiện sức hút của du lịch Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong số lượng khách du lịch đến Hà Nội, khách quốc tế đạt 2,150 triệu lượt, tăng 48,4%; khách nội địa đạt 892 nghìn lượt, tăng 15,4%. Nhờ lượng khách du lịch tăng cao, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế cho thấy, sau khi giới thiệu 16 tour đêm đặc sắc, du lịch Thủ đô đề xuất 2 sản phẩm du lịch đêm tại ngoại thành Hà Nội hoạt động theo mô hình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí, giới thiệu văn hóa ẩm thực tại xã Đông Xuân (Quốc Oai) và xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa), được du khách hưởng ứng.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố phát triển tuyến, sản phẩm du lịch liên kết theo từng nhóm sản phẩm thế mạnh, có tính bổ trợ lẫn nhau như Tuyến du lịch văn hóa tâm linh Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình; tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu…

ĐIỆN BIÊN

Trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, địa phương đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Lễ hội Đua thuyền Đuôi Én lần thứ IX; Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ IV; Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, Lễ hội Hoa Ban năm 2024... Đặc biệt là các hoạt động, sự kiện của các bộ, ban, ngành, chuỗi sự kiện hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua đã góp phần tạo động lực quan trọng, là hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

Ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch đến Điện Biên ước đạt 1,368 triệu lượt, tăng gấp 2,19 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 5,38% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.474,1 tỷ đồng (tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm 2023, vượt 12,5% so với kế hoạch năm).

THANH HÓA

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024 các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón gần 9,8 triệu lượt khách, nhiều hơn 16,1% so với cùng kỳ 2023. Tổng thu du lịch ước đạt 19.848 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ 2023.

Các điểm đến được đông đảo khách quốc tế lựa chọn khi đến Thanh Hóa, là Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông; Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn; Di sản Thành Nhà Hồ; Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; các khu nghỉ dưỡng tại thị xã Nghi Sơn... Trong đó, chủ yếu là khách đến từ các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh...

Để hoàn thành mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 32.387 tỷ đồng, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trọng điểm với chuỗi sự kiện kết nối gồm “Những ngày văn hóa Thanh Hóa tại thành phố Hà Nội”, “Những ngày văn hóa Thanh Hóa tại TP.HCM"…

LÀO CAI

Theo thông tin từ Sở Du lịch, tổng lượng khách đến Lào Cai 6 tháng đầu năm đạt 4.136.719 lượt khách, trong đó: khách quốc tế 431.763 lượt, khách nội địa 3.704.955 lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, bằng 49,63% so với kế hoạch năm, tăng 24 % so với lũy kế cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thị xã Sa Pa đón khoảng 1.988.900 lượt khách, thành phố Lào Cai khoảng 1.565.200 lượt khách... Du lịch Lào Cai tiếp tục được du khách đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn, Sa Pa vào top những điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2024 do nền tảng Tripadvisor bình chọn. Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá; tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, Lễ hội hoa hồng và Tình yêu, tổ chức sản phẩm du lịch thể thao mới giải Triathlon tại Bắc Hà; sản phẩm “Sa Pa Thổ Cẩm và Hoa năm 2024”; Tái hiện Chợ tình Sa Pa; Lễ hội Tuyết Sa Pa;…

KHÁNH HÒA

Thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón gần 5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2,4 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt khách. Trong đó, Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia… là những thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch tỉnh. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong tháng 6/2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón 1,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Có được kết quả này là nhờ Khánh Hòa đã tổ chức rất nhiều sự kiện, hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu thương hiệu, dịch vụ sản phẩm, văn hóa, ẩm thực đặc trưng đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

TP.HCM

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 6 tháng năm 2024, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 2.678.275 lượt. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM 6 tháng năm 2024 ước đạt 17.135.045 lượt, đạt 45,1% so với kế hoạch năm 2024. Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2024 ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,8% so với kế hoạch năm 2024.

Trong nửa cuối năm, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tập trung khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện gắn liền với các loại hình du lịch là tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển du lịch đường thủy năm 2024; Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố; Phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đặc biệt, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch ban đêm; du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng, Thạnh An, Cần Giờ gắn với khai thác giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của Cần Giờ.