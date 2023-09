GAS, VHM, STB “gồng” chỉ số quanh ngưỡng 1.200 điểm

Cả rổ VN3 chỉ còn sót lại 5 mã tăng giá, trong đó VHM tăng mạnh nhất 2,35% đang đỡ tới 1,3 điểm cho VN-Index. Một nhịp trượt giảm dài trong cả phiên sáng nay đã đẩy chỉ số rơi xuống 1.205,38 điểm, thậm chí lúc 11h05 còn chạm tới 1.199,85 điểm. Độ rộng quá hẹp cho thấy đang có áp lực bán trên diện rộng và thanh khoản tăng 21% so với sáng hôm qua.

Thị trường tiếp tục chứng kiến hoạt động cắt lỗ ngay khi giá có tín hiệu phục hồi. Trong khoảng 1 giờ giao dịch đầu tiên sáng nay, độ rộng lẫn chỉ số khá thống nhất, thể hiện một nhịp tăng. VN-Index đến 10h mới mới trượt xuống dưới tham chiếu, độ rộng vẫn còn 261 mã tăng/143 mã giảm. Tuy nhiên kết phiên sáng, chỉ còn 131 mã tăng/347 mã giảm.

Tong khoảng 15 phút cuối phiên, VN-Index xuất hiện một nhịp hồi khoảng 5,5 điểm, chủ đạo là nhờ một số cổ phiếu blue-chips hồi giá. Đáng kể nhất là VHM mở rộng biên độ tăng lên 2,35% so với tham chiếu. GAS cũng được kéo lên mạnh với thanh khoản cực kỳ thấp: Từ giá 108.000 đồng lúc 11h05, GAS tăng vọt lên 110.000 đồng chốt phiên, tương đương tăng 1,85% nhịp này và tăng 0,92% so với tham chiếu. STB cũng mạnh lên, từ mức 32.900 đồng leo lên 33.150 đồng, tăng 1,69% so với tham chiếu.

Cả rổ VN30 thực ra chỉ còn 5 cổ phiếu tăng giá nhưng tới 24 mã giảm. Quan trọng là trong số tăng vẫn có trụ. 3 trong 5 mã tăng này thuộc nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. Nếu không nhờ VHM giữ giá tốt và GAS đảo chiều mạnh, VN-Index đã không thể phục hồi thoát khỏi ngưỡng 1.200 điểm.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,47% với 8 mã giảm trên 1%. Dẫn đầu là BCM giảm 2,65%, SAB giảm 2,48%, MWG giảm 2,36%, VPB giảm 1,58%. VCB giảm 1,01%, nhẹ hơn một chút nhưng yếu tố vốn hóa lại khiến cổ phiếu này là gánh nặng lớn nhất. VCB cũng lấy đi gần 1,3 điểm, tương đương với mức tăng của VHM.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Nhờ còn có khả năng co kéo các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index chốt phiên sáng nay mới để mất 6,43 điểm tương đương -0,53%. Tuy nhiên vẫn có tới 130 cổ phiếu giảm trên 1%. Thanh khoản nhóm này chiếm 40% tổng giá trị khớp của HoSE. Những mã bị xả đáng chú ý là NVL giảm 4,13% giao dịch 586 tỷ đồng; VIX giảm 3,15% với 369,9 tỷ; GEX giảm 2,12% với 334,7 tỷ; MWG giảm 2,36% với 272 tỷ; CII giảm 3,52% với 234,3 tỷ…

Tổng thanh khoản sàn HoSE sáng nay đạt khoảng 9.070 tỷ đồng, tăng 21% so với sáng hôm qua. Thanh khoản tăng mạnh trong khi độ rộng lại co hẹp, nhiều cổ phiếu giảm sâu cho thấy có tín hiệu bán ra mạnh tay hơn. Biến động của VN-Index không thật sự phản ánh giao dịch ở cổ phiếu vì vẫn có yếu tố đỡ trụ. Trong khi đó các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay đại đa số là giảm: Toàn sàn HoSE có 25 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng thì chỉ 6 mã tăng, còn lại toàn giảm.

Trong 131 cổ phiếu còn đang xanh ngược thị trường chung, hầu hết là giao dịch nhỏ. Trừ VHM và STB, chỉ có GMD tăng 2,85% với thanh khoản 116 tỷ đồng; HAH tăng 1,34% với 51,2 tỷ; PC1 tăng 1,32% với 48,3 tỷ là đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn tiếp tục bán ròng khoảng 182,8 tỷ đồng trên HoSE và khoảng -15 tỷ đồng trên 2 sàn còn lại. Tuy nhiên cũng không có cổ phiếu nào bị bán quá đột biến, lớn nhất là VND cũng chỉ -19,2 tỷ đồng ròng. Phía mua cũng vậy, nhiều nhất là GMD +11 tỷ. Khối ngoại đang bán ra ở diện rộng với cổ phiếu hơn là quy mô tập trung.

Một chút phản ứng tích cực của thị trường quanh ngưỡng 1.200 điểm có thể là một điểm tựa tâm lý tốt. Dù vậy khả năng trụ lại mức này vẫn đang trông đợi hết vào vài cổ phiếu vốn hóa lớn.