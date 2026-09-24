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DPG trúng thầu 918 tỷ cho dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

H Hà An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE) thông báo ký kết hợp đồng thi công xây dựng.

Sơ đồ giá cổ phiếu DPG trên TradingVIew.
Sơ đồ giá cổ phiếu DPG trên TradingVIew.

Theo đó, công ty cho biết đã ký hợp đồng thi công các hạng mục cầu thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Tổng giá trị hợp đồng của liên danh là gần 2.294 tỷ đồng, trong đó phần việc của DPG trị giá 918 tỷ đồng (tương đương khoảng 40% giá trị hợp đồng).

Được biết toàn dự án có chiều dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, do VinSpeed làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 5,6 tỷ USD. Dự án đã khởi công vào tháng 4/2026 và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2028.

Được biết, Chứng khoán Vietcap (VCSC) đã lưu ý rằng tại ĐHCĐ tháng 4/2026, ban lãnh đạo đã cho biết DPG hiện đang thi công một gói thầu dài 20 km thuộc dự án này. VCSC ước tính dự án có thể đóng góp khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng doanh thu cho DPG, dựa trên giả định công ty giành được khoảng 5% giá trị xây dựng của toàn dự án và kỳ vọng DPG sẽ tiếp tục trúng thêm các gói thầu tại dự án này để hoàn thành dự báo của VCSC.

Như vậy tính cả gói thầu này, tổng giá trị hợp đồng ký mới từ đầu năm 2026 của DPG đã tăng lên khoảng 6,0 nghìn tỷ đồng (tương đương 91% dự báo cả năm của VCSC là 6,6 nghìn tỷ đồng và nhìn chung phù hợp với kỳ vọng). VCSC cho rằng việc trúng thầu này giúp củng cố khả năng ghi nhận doanh thu đối với mảng xây dựng của công ty, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của DPG với vai trò là một trong những nhà thầu chủ chốt trong làn sóng phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" với giá mục tiêu là 48.900 đồng/cổ phiếu đối với DPG.

Trước đó ngày 3/8, DPG thông báo việc trúng thầu và ký kết hợp đồng dự án thành phần 2: Đoạn tuyến từ Km22+000 - Km90+000 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku thuộc gói thầu XL.03: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và xây dựng hệ thống giám sát, điều hành giao thông đoạn Km60+000 - Km77+510. Giá trị hợp đồng Đạt Phương thực hiện là 1.315 tỷ đồng, trong đó giá trị thi công bởi nhà thầu phụ là gần 635 tỷ đồng.

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