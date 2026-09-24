VNG chuyển nhượng vốn góp tại công ty con với giá không dưới 700 tỷ đồng

Theo đó, HĐQT công ty đã chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng) được chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư & TMDV Quang An Hòa (Quang An Hòa).
Giá trị phần vốn góp của TTC Lâm Đồng tại Quang An Hòa là 700 tỷ đồng (tương ứng 100% vốn). Đồng thời, giao ông Trần Mến – Người đại diện theo pháp luật của TTC Lâm Đồng, quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn ở: tìm kiếm đối tác; thẩm định năng lực của đối tác nhận chuyển nhượng; quyết định giá trị giao dịch không thấp hơn giá trị TTC Lâm Đồng đã góp vốn tại Quang An Hòa; ký kết hợp đồng chuyển nhượng, văn bản đề nghị xác nhận giao dịch và các văn bản, hồ sơ cần thiết và các vấn đề khác...
Theo giới thiệu, Quang An Hòa được thành lập vào ngày 25/8/2026, có vốn điều lệ 700 tỷ; trụ sở chính tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; ngành nghề kinh doanh chính là Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Chủ tịch kiêm giám đốc công ty là ông Nguyễn Huy Quang (sinh năm 1995).
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 380 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ (327,4 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 25,85 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 88 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm 40 tỷ đồng, tăng 57% so với mức âm 94,56 tỷ đồng hồi cùng kỳ. Nguyên nhân là doanh thu thuần tăng. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp.
Ngoài ra, trong kỳ công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn theo định hướng chiến lược, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng cường dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị danh mục đầu tư tài chính.
Cũng tại BCTC bán niên 2026, VNG cho biết vào ngày 26/06, HĐQT công ty đã phê duyệt việc chuyển nhượng 10 triệu cổ phần, tương đương 3,22% tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Toàn Hải Vân.
Đến ngày 29/06, công ty đã chuyển nhượng 10 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Toàn Hải Vân cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú theo các hợp đồng chuyển nhượng với giá trị chuyển nhượng là 300 tỷ đồng và trong kỳ báo cáo này, công ty ghi nhận khoản lãi từ hoạt động tài chính thu được từ việc chuyển nhượng là 38,34 tỷ đồng (chênh lệch giữa giá chuyển nhượng thực tế và giá trị gốc của khoản đầu tư).
Cũng tại BCTC bán niên 2026 đã soát xét của VNG, bên kiểm toán nêu vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất có mặt nước chuyên dùng. Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Nhóm Công ty chưa ghi nhận khoản nghĩa vụ tiền thuê đất có mặt nước chuyên dùng phát sinh bổ sung với tổng số tiền là 100,71 tỷ đồng do nhóm công ty đang chờ kết luận chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với vấn đề này và vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên không làm thay đổi kết luận của kiểm toán viên đã trình bày.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE) thông báo ký kết hợp đồng thi công xây dựng.
Ông Lê Hữu Báu thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE).
TPBank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và 15% bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/10 tới.
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Phương Ngọc Hà.
HDC sẽ uỷ quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc liên quan tới việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...