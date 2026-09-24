VNG chuyển nhượng vốn góp tại công ty con với giá không dưới 700 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã VNG-HOSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của công ty con.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNG trên TradingView.

Theo đó, HĐQT công ty đã chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng) được chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư & TMDV Quang An Hòa (Quang An Hòa).

Giá trị phần vốn góp của TTC Lâm Đồng tại Quang An Hòa là 700 tỷ đồng (tương ứng 100% vốn). Đồng thời, giao ông Trần Mến – Người đại diện theo pháp luật của TTC Lâm Đồng, quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn ở: tìm kiếm đối tác; thẩm định năng lực của đối tác nhận chuyển nhượng; quyết định giá trị giao dịch không thấp hơn giá trị TTC Lâm Đồng đã góp vốn tại Quang An Hòa; ký kết hợp đồng chuyển nhượng, văn bản đề nghị xác nhận giao dịch và các văn bản, hồ sơ cần thiết và các vấn đề khác...

Theo giới thiệu, Quang An Hòa được thành lập vào ngày 25/8/2026, có vốn điều lệ 700 tỷ; trụ sở chính tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; ngành nghề kinh doanh chính là Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Chủ tịch kiêm giám đốc công ty là ông Nguyễn Huy Quang (sinh năm 1995).

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 380 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ (327,4 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 25,85 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 88 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm 40 tỷ đồng, tăng 57% so với mức âm 94,56 tỷ đồng hồi cùng kỳ. Nguyên nhân là doanh thu thuần tăng. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Ngoài ra, trong kỳ công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn theo định hướng chiến lược, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng cường dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị danh mục đầu tư tài chính.

Cũng tại BCTC bán niên 2026, VNG cho biết vào ngày 26/06, HĐQT công ty đã phê duyệt việc chuyển nhượng 10 triệu cổ phần, tương đương 3,22% tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Toàn Hải Vân.

Đến ngày 29/06, công ty đã chuyển nhượng 10 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Toàn Hải Vân cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú theo các hợp đồng chuyển nhượng với giá trị chuyển nhượng là 300 tỷ đồng và trong kỳ báo cáo này, công ty ghi nhận khoản lãi từ hoạt động tài chính thu được từ việc chuyển nhượng là 38,34 tỷ đồng (chênh lệch giữa giá chuyển nhượng thực tế và giá trị gốc của khoản đầu tư).

Cũng tại BCTC bán niên 2026 đã soát xét của VNG, bên kiểm toán nêu vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất có mặt nước chuyên dùng. Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Nhóm Công ty chưa ghi nhận khoản nghĩa vụ tiền thuê đất có mặt nước chuyên dùng phát sinh bổ sung với tổng số tiền là 100,71 tỷ đồng do nhóm công ty đang chờ kết luận chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với vấn đề này và vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên không làm thay đổi kết luận của kiểm toán viên đã trình bày.