Giá vàng trong nước hồi phục trong thế giằng co

Giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần khi đồng loạt hồi phục 700 nghìn đồng/lượng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Dù vậy, tính chung tuần, mặt bằng giá chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, cho thấy thị trường vẫn đang tích lũy và thận trọng ở vùng giá cao…

Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 700 nghìn đồng/lượng. Ảnh: Mai Nhi.

Sau khi trải qua nhịp giảm mạnh lên tới cả triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (14/8), giá vàng miếng SJC đồng loạt bật tăng trở lại ngay khi mở cửa phiên hôm nay, lấy lại gần hết mức giảm trước đó.

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng và giá bán là 144 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên hôm nay, tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 14/8.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá vàng miếng chốt phiên tại 140,7 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, biên độ điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm vẫn chỉ bằng một nửa so với mặt bằng chung, đi kèm với đó là giá niêm yết ở ngưỡng thấp.

Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 14/8. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng tại 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Với hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong vòng hơn 1 tiếng đầu mở cửa, Mi Hồng neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên hôm nay, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Kết tuần 10 - 15/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công tySJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá bán vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu tăng 300 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua giảm 300 nghìn đồng/lượng. Ngược lại, tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm, giá vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Sau nhịp tăng mạnh của tuần trước, giá vàng miếng SJC trong tuần từ 10 - 15/08/2026 chuyển sang trạng thái giằng co, khi các nhịp tăng, giảm đan xen nhưng chưa tạo ra biến động đủ lớn để hình thành xu hướng mới.

Đáng chú ý, diễn biến này diễn ra ngay sau khi Thanh tra Chính phủ ngày 8/8 công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại 6 doanh nghiệp, trong đó có SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng và hai doanh nghiệp thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải. Kết luận chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm liên quan đến giấy phép kinh doanh, phòng, chống rửa tiền, thương mại điện tử, kế toán và nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, diễn biến giá trong tuần cho thấy thông tin nói trên không tác động quá lớn đối với mặt bằng giá vàng miếng SJC. Sau nhịp điều chỉnh vào đầu tuần, giá nhanh chóng lấy lại đà tăng, rồi tiếp tục đan xen các phiên tăng, giảm với biên độ khoảng 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Việc các nhịp điều chỉnh không kéo dài và giá liên tục trở lại vùng cao cho thấy lực cầu vẫn hiện diện, trong khi áp lực bán chưa đủ mạnh để tạo ra một đợt giảm sâu.

Đóng cửa phiên cuối tuần, mặt bằng chung không có nhiều thay đổi, dao động quanh vùng 140 triệu - 144 triệu đồng/lượng, cho thấy vàng miếng SJC đang có xu hướng tích lũy quanh vùng giá cao sau nhịp phục hồi mạnh và tâm lý nhà đầu tư cũng thận trọng hơn khi giá đã tăng đáng kể.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 10-15/8/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng giá cũng đồng loạt được ghi nhận tại các cơ sở kinh doanh lớn trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, chốt tuần, xu hướng giá giữa các hệ thống có sự phân hoá rõ rệt.

Riêng tại Ngọc Thẩm, đây là đơn vị duy nhất duy trì xu hướng đi ngang đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” trong suốt 4 phiên liên tiếp. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên ở ngưỡng 133 triệu – 137 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chốt tuần giao dịch 10 - 15/8, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở cả hai chiều mua và bán với 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán đối với giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI chốt phiên niêm yết ở mức 140,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng. Chung tuần, giá vàng nhẫn tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tập đoàn PNJ duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 140,3 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên, tăng 600 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán so với phiên hôm qua. So với đầu tuần, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng giảm 100 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 15/8 so với 14/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thì Bảo Tín Minh Châu vẫn thuộc nhóm neo giá giao dịch cao nhất thị trường.

Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu đặt ở mức 140,7 triệu và giá bán là 144,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 14/8. So với phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng nhẫn tại 141 triệu – 144 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chốt tuần, giá vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp SJC và Phú Quý đều giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Mạnh Hải là doanh nghiệp duy nhất không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo so với phiên đầu tuần. Dù vậy, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm nay, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lần lượt ở ngưỡng 140,5 triệu với chiều mua và 144,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.