VietinBank và Cục Quản lý Thi hành án dân sự ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 14/8/2026, tại Hà Nội, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường phối hợp trong công tác THADS, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, xử lý nợ xấu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, thu – chi tiền thi hành án.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Cục trưởng Cục Quản lý THADS và ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Tổng Giám đốc VietinBank ký Biên bản ghi nhớ.

Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi, các Phó Cục trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và đại diện cơ quan THADS một số tỉnh, thành phố.

Về phía VietinBank có ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Tổng Giám đốc cùng các Thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo các Khối/Phòng/Ban Trụ sở chính và Chi nhánh.

Trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, việc hiện đại hóa hoạt động THADS và tăng cường phối hợp giữa Hệ thống THADS với các tổ chức tín dụng ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Các hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản, xử lý tài sản và chuyển giao tiền thi hành án đòi hỏi cơ chế phối hợp nhanh chóng, chính xác, an toàn và minh bạch giữa cơ quan THADS và các tổ chức tín dụng.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ là bước triển khai cụ thể quan hệ phối hợp Cục Quản lý THADS và VietinBank. Thông qua cơ chế phối hợp thống nhất, hai bên thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ và nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác THADS, hướng tới nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật với các nội dung trọng tâm gồm: Tăng cường phối hợp xử lý án tín dụng, ngân hàng, đặc biệt là nợ xấu; triển khai các dịch vụ, giải pháp tài chính, chuyển đổi số trong công tác thu - chi tiền thi hành án theo hướng thuận tiện cho đương sự, rút ngắn thời gian, giảm thiểu rủi ro tiền mặt, sai sót tác nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và hỗ trợ chuyển đổi số, góp phần hỗ trợ Hệ thống THADS trong quá trình hiện đại hóa phương thức quản lý, điều hành và tổ chức thi hành án. Ngoài các nội dung chuyên môn, hai bên còn phối hợp trong công tác truyền thông, phong trào và an sinh xã hội.

Sự đồng hành, phối hợp giữa VietinBank và Cục Quản lý THADS tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa ngân hàng với cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục để công tác THADS ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công khai và minh bạch.

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Tổng Giám đốc VietinBank khẳng định việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý THADS và VietinBank là bước đi quan trọng, thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất. Qua đó, VietinBank kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đồng thời mang đến cho hệ thống THADS những giải pháp tài chính - ngân hàng an toàn, hiện đại và thiết thực.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Cục trưởng Cục Quản lý THADS phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS, ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của VietinBank đối với công tác THADS trong suốt thời gian qua. Cục trưởng tin tưởng việc triển khai Biên bản ghi nhớ sẽ tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp, phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và mục tiêu phát triển đất nước.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan THADS và lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tạo cơ sở để hai bên phối hợp hiệu quả trong tổ chức thi hành án, thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động THADS. Cục Quản lý THADS và VietinBank tin tưởng quan hệ hợp tác sẽ ngày càng chặt chẽ, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Lãnh đạo Cục Quản lý THADS và Ban Lãnh đạo VietinBank cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết.

Kết thúc buổi Lễ, Lãnh đạo hai đơn vị cùng chụp ảnh lưu niệm, ghi dấu sự kiện ký kết và khẳng định tinh thần hợp tác tin cậy, bền vững và cùng hướng tới những mục tiêu phát triển chung trong thời gian tới.