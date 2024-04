Giá tăng 133%, Tổng giám đốc DBC đăng ký bán 300.000 cổ phiếu

Ông Nguyễn Khắc Thảo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán 300.000 cổ phiếu DBC. Nếu thành công, ông Thảo sẽ giảm sở hữu từ 2.249.248 cổ phiếu, chiếm 0,93% vốn điều lệ xuống còn 1.949.248 cổ phiếu, chiếm 0,81% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/4 đến ngày 2/5.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 29/3 giá cổ phiếu DBC tăng lên 32.400 đồng/cổ phiếu và tăng tới 133% từ giá đóng cửa thấp nhất trong 1 năm qua là 13.900 đồng/cp.

Mới đây, DBC báo lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 tăng 19.812.000.000 đồng (tương đương 3,8 lần) so với năm 2022 đạt hơn 15 tỷ là do năm 2023, giá cả một số mặt hàng nguyên liệu chính nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm, theo đó giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm, dần tới lợi nhuận của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng so với năm trước.

Tuy nhiên, năm 2023 các công ty chăn nuôi vẫn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp và tái bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước.



Mặt khác, nhu cầu tiêu dùng giảm dần đến giá thực phẩm luôn ở mức thấp trong thời gian dài đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi trong tập đoàn.

Được biết, ngày 14/3, Dabaco Việt Nam đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024 tại trụ sở 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.