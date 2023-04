Sau kiểm toán, lợi nhuận của DBC "bốc hơi" tới 97% chỉ còn hơn 5 tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE) thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022 kiểm toán so với năm 2021.

Cụ thể: theo báo cáo tự lập năm 2022, DBC ghi nhận doanh thu đạt 12.269 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 150,1 tỷ đồng, giảm 81,9% so với năm 2021.

Tuy nhiên, sau kiểm toán, doanh thu hợp nhất (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt 22.052 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của DBC "bốc hơi" tới 97% chỉ còn hơn 5 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận chênh lệch sau kiểm toán là do có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng. DBC đã điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh Bất động sản trên BCTC của Công ty mẹ.

Năm 2022, Dabaco Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 22.558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 918 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,8% và 10,7% so với thực hiện trong năm 2021.



Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ đạt 5,19 tỷ đồng, DBC mới chỉ hoàn thành 0,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo giải trình về lợi nhuận lao dốc trong năm 2022, công ty cho biết năm 2022, tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu…

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của DBC đạt 4.641 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2021; Tổng tài sản toàn Tập đoàn đạt 12.974 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2021, trong đó: tài sản ngắn hạn: 7.065 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2021 và tài sản dài hạn 5.908 tỷ đồng tăng 13% so với 2021. Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn đạt 8.332 tỷ đồng, tăng 34,9% so với năm 2021.



Được biết, ngày 22/4 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Hội trường tầng 4 của công ty tại số 35 đường Lý Thái Tổ, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 mà DBC công bố, DBC cho biết năm 2022 là năm khó khăn chưa từng có tiền lệ, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.



Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu với chuỗi giá trị khép kín, nhưng Tập đoàn và các đơn vị thành viên cùng không tránh được những tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh và khó khăn của nền kinh tế, tài chính, tiền tệ, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra.

Sang năm 2023, DBC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24.562 tỷ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022.

Dựa trên BCTC năm 2022 thì toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tính đến ngày 31/12/2022 là gần 8,1 tỷ đồng (con số này hồi đầu năm là hơn 595 tỷ đồng) sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của DBC.



Cũng tại thời điểm 31/12/2022, công ty có gần 1.795 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, giảm 725 tỷ so với hồi đầu năm.