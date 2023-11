Giá tăng gần 31% từ đầu năm, tổ chức liên quan đến Phó Chủ tịch HPG đăng ký bán 1,1 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư và XD Sao Phương Bắc thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, Đầu tư và Xây dựng Phương Bắc, tổ chức liên quan đến ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT HPG và cũng là thành viên HĐQT Đầu tư và Xây dựng Phương Bắc đăng ký bán 1,1 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh từ ngày 6/11-5/12 với mục đích cân đối tài chính.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của Đầu tư và Xây dựng Phương Bắc giảm từ 34.275.502 cổ phiếu, chiếm 0,59% xuống còn 33.157.502 cổ phiếu, chiếm 0,57% vốn tại HPG.

Theo Báo cáo thường niên 2022, ông Trần Tuấn Dương có trình độ chuyên môn là cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, vào công ty năm 1992.



Trước khi giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (từ tháng 1/2007), ông Trần Tuấn Dương đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại nhiều Công ty thành viên của Tập đoàn như: Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, Công ty CP Nội thất Hòa Phát, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát.

Trước đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát và vợ là bà Vũ Thị Hiền đăng ký bán thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu HPG cho con trai Trần Vũ Minh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30/11.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Trần Đình Long hạ lượng nắm giữ xuống còn hơn 1,5 tỷ cổ phiếu HPG (tương đương tỷ lệ sở hữu 25,8%), bà Vũ Thị Hiền nắm 400 triệu cổ phiếu (6,88%).

Ngược chiều ngược lại, ông Trần Vũ Minh nâng sở hữu lên gần 134 triệu cổ phiếu (2,3% vốn). Hiện, ông Trần Vũ Minh đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong. Như vậy, gia đình của ông Long vẫn giữ nguyên mức sở hữu 35,02% tại Hòa Phát.

Mới đây, HPG công bố quý 3/2023, doanh thu của HPG đạt 28.766 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ 2022 và 38% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng 2023, doanh thu của Hòa Phát đạt 85.430 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 3.830 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Chốt phiên ngày 1/11, giá cổ phiếu HPG tăng 4,13% lên 23.950 đồng/cổ phiếu và tăng gần 31% từ đầu năm đến nay.