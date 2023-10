SSI thắng lớn mảng tự doanh, nhưng vẫn đang thua lỗ với HPG và STB

Công ty CP Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với tình hình kinh doanh khởi sắc. Trong kỳ, doanh thu hoạt động của SSI ghi nhận 1.941 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 1.347 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 764 tỷ đồng tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 113 tỷ đồng tăng 40%; Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 430 tỷ đồng tăng nhẹ 6%; Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 535 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 339 tỷ đồng.

Lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL 161 tỷ đồng; sau khi trừ đi các chi phí hoạt động tự doanh, chi phí môi giới chứng khoán cùng các chi phí khác, SSI báo lãi sau thuế 710 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế từ đầu năm đến nay, SSI báo lãi 1.777 tỷ đồng tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt được 87% kế hoạch đề ra của cả năm.

Nghiệp vụ tự doanh của SSI thắng lớn với khoản lãi 591 tỷ đồng nhưng SSI đang ghi nhận thua lỗ ở hai cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, SSI ghi nhận lỗ tại khoản đầu tư vào HPG với giá trị gốc 26,9 tỷ đồng và giá trị hợp lý ở thời điểm hiện tại chỉ còn 25,8 tỷ đồng. Với STB, SSI mua với giá gốc là 57 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý ở thời điểm hiện tại chỉ còn 54 tỷ đồng.

Với VPB và SGN, SSI ghi nhận có lãi. Tuy nhiên, theo báo cáo giao dịch mới SSI đã thoái sạch 3,4 triệu cổ phiếu SGN tương đương tỷ lệ 10,18%, giao dịch được thực hiện vào ngày 13/10 và không còn là cổ đông của SGN.

Danh mục đầu tư của SSI.

Tính đến cuối tháng 9/2023, SSI đang đầu tư vào trái phiếu với tổng giá trị 11.800 tỷ đồng trong đó 1.290 tỷ đồng là trái phiếu niêm yết và 10.530 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết. Ngoài ra, SSI cũng đang đầu tư 16.000 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi.

Trong số trái phiếu chưa niêm yết có 8.300 trái phiếu có giá trị mệnh giá là 5.285 tỷ đồng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn của SSI. Trong số chứng chỉ tiền gửi trên có 14.360 tỷ đồng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn của công ty.

Với tài sản tài chính AFS, SSI cũng ghi nhận giá trị giảm so với giá gốc, cụ thể, giá gốc là 860 tỷ đồng, giảm còn 831 tỷ đồng trong đó có một số cổ phiếu đáng chú ý gồm OPC, PAN Farm và ConCung.

Tổng cộng tài sản của SSI tính tới cuối kỳ là 55.282 tỷ đồng tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay gồm cho vay margin 15.268 tỷ đồng tăng mạnh so với con số đầu năm là 11.057 tỷ đồng. Tiền gửi của nhà đầu tư 5.313 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 4.715 tỷ đồng đầu năm.