Giá tăng hơn 70% từ đầu năm, Dragon Capital nâng sở hữu tại FRT lên hơn 11%

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE) vừa báo cáo thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài của công ty.

Theo đó, các quỹ thành viên do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất mua thêm 50.000 cổ phiếu FRT - trong đó, Hanoi Investment Holdings Limited mua 20.000 cổ phếu, Norges Bank mua 30.000 cổ phiếu, trong ngày 19/12.



Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại đã nâng sở hữu tại FPT Retail lên trên 15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu vượt 11% - trong đó, CTBC Vietnam Equity Fund đang sở hữu hơn 7,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,46% vốn điều lệ.

Theo thống kê trên HOSE, tại thời điểm giữa tháng 9, nhóm quỹ ngoại này mới nắm giữ 10,778 triệu cổ phiếu FRT, chiếm 7,9%. Như vậy, trong khoảng 3 tháng, các thành viên thuộc Dragon Capital đã mua ròng tổng cộng 4,2 triệu cổ phiếu FRT.





Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VCSC (VCSC) tăng giá mục tiêu cho FRT thêm 1% lên 112.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan". Theo VCSC, trong Báo cáo cập nhật này, VCSC tăng định giá cho Long Châu (LC) thêm 2%, điều này bù đắp một phần cho việc VCSC giảm định giá cho FPT Shop thêm 5%.

VCSC tăng dự báo lợi nhuận từ HĐKD giai đoạn 2024-33 cho LC thêm 6% do biên lợi nhuận hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2023 cao hơn kỳ vọng của VCSC mặc dù LC mở rộng cửa hàng. Ngược lại, VCSC giảm 17% tổng dự báo doanh thu của FPT Shop trong giai đoạn 2024-28, khiến dự báo lợi nhuận từ HĐKD của FPT Shop giảm 40%. Tuy nhiên, điều này được bù đắp một phần bằng việc dòng vốn lưu động ròng giảm 50%. VCSC dự báo mảng ICT sẽ phục hồi chậm hơn so với dự báo trước đây của VCSC.

Trong năm 2023, VCSC giảm dự báo lỗ ròng của FRT 20% còn lỗ 210 tỷ đồng. VCSC cho biết tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 của LC thêm 11% lên 201 tỷ đồng để phản ánh biên lợi nhuận hoạt động vượt trội trong quý 3. VCSC cũng giảm dự báo lỗ ròng năm 2023 của FPT Shop 8% còn lỗ 411 tỷ đồng để phản ánh biên lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng trong quý 3 nhờ mùa cao điểm của laptop do tựu trường.

Trong năm 2024, VCSC kỳ vọng FPT Shop sẽ giảm lỗ ròng 57% YoY còn lỗ 178 tỷ đồng (so với mức lỗ dự báo trước đây của VCSC là 176 tỷ đồng) và sau đó tạo ra 12 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm 2025 (giảm so với mức lợi nhuận 112 tỷ đồng trước đây). Tuy nhiên, VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 của LC lên 311 tỷ đồng/490 tỷ đồng (so với dự báo trước đây là 208 tỷ đồng/353 tỷ đồng).

Yếu tố hỗ trợ/Rủi ro đối với FRT là số lượng cửa hàng triển khai và khả năng sinh lời của LC mạnh/yếu hơn dự kiến; sự phục hồi mạnh hơn/yếu hơn dự kiến về lợi nhuận của mảng ICT.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu này tăng 0,59% lên 102.500 đồng/cổ phiếu và tăng 70,83% từ đầu năm đến nay.