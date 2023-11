Giá tăng hơn 90%, Chủ tịch PET muốn bán 2 triệu cổ phiếu

Ông Phùng Tuấn Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE).

Theo đó, ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT PET đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PET. Giao dịch được thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 23/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Ông Hà hiện đang nắm giữ hơn 5,26 triệu cổ phiếu PET, tỷ lệ 4,9%. Nếu thành công, Chủ tịch PET sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 3,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,04%.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu PET giảm 2% xuống còn 24.500 đồng/CP và tăng 90% trong vòng 1 năm qua và tạm tính theo mức giá này, Chủ tịch PET có thể thu về 49 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu trên.

Kết thúc quý 3/2023, PET ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.254 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái (4.556 tỷ) - trong kỳ, doanh thu tài chính của PET đạt 69 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ (31,6 tỷ). Tuy nhiên, các chi phí của PET đồng loạt tăng trong quý 3 như chi phí tài chính tăng 78%, lên 73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng nhẹ lên lần lượt 79 tỷ đồng và 47 tỷ đồng.

Kết quả, Petrosetco đạt 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 31% so với quý cùng kỳ (73,6 tỷ) và công ty mẹ ghi nhận lãi 41,5 tỷ đồng. PET cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử giảm so với cùng kỳ. Giá vốn cũng giảm 6%, xuống còn 4.057 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 12%, xuống còn 198 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của PET tăng nhẹ lên 13.026 tỷ đồng, song do giá vốn và các chi phí vẫn tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 46% từ hơn 177 tỷ về gần 95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 77,89 tỷ đồng.

Năm 2023, PET đặt mục tiêu doanh thu thuần 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, PET đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, tại thời điểm này (6/11/2023), BVSC nhận thấy triển vọng phục hồi lợi nhuận của PET mạnh mẽ. Doanh thu hàng ICT tăng trưởng nhờ vào việc mở rộng thị phần đã được chứng minh trên thị trường điện thoại di động và nhu cầu về máy tính xách tay tăng mang tính cấu trúc, trong khi các phân khúc phi ICT chịu áp lực cạnh tranh thấp và khối lượng công việc tăng từ Siêu dự án Lô B.