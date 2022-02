Gia tăng nhu cầu căn hộ dịch vụ diện tích nhỏ, có thương hiệu

Cụ thể, lượng căn hộ studio và 1 phòng ngủ đang chiếm 49% tổng số nguồn cung trên thị trường, lượng căn 2 phòng ngủ là 35%, 3 phòng ngủ chiếm 14%, các loại căn quy mô lớn hơn chiếm 2% còn lại. Tính riêng 4 dự án mới khai trương năm 2021, số căn hộ diện tích nhỏ, từ 15 m2 - 56 m2 cũng chiếm tới 65%.

CĂN HỘ CAO CẤP GIỮ VỮNG GIÁ THUÊ

So với loại căn hộ 2 – 3 phòng ngủ, các loại căn nhỏ có giá thuê trung bình theo m2 cao hơn 20 - 46% và doanh thu trên m2 cũng cao hơn 4 - 15%. Khi công suất thấp hoặc trong giai đoạn đầu của dự án lớn, các căn nhỏ giúp nhà điều hành tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận sự bùng nổ của nguồn cung căn hộ thương hiệu sau khi một dự án hạng A được khai trương và hai dự án hạng B tái hoạt động. Tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đạt khoảng 5.680 căn, tăng 13% theo quý và 6% theo năm. Trong tổng số 61 dự án, có tới 15 dự án gắn liền với các thương hiệu quản lý bất động sản danh tiếng, chiếm 46% thị phần.

Đến nay, Frasers Hospitality trở thành nhà quản lý quốc tế lớn thứ hai chỉ sau The Ascott Limited. Dự kiến, trong tương lai sẽ có 17 dự án ra mắt thị trường, cung cấp trên 3.600 căn. Nắm giữ 97% lượng căn tương lai, 7 thương hiệu quốc tế sẽ tiếp tục bỏ xa các đơn vị điều hành nội địa.

Về giá thuê, kết quả khảo sát của Savills cho thấy, vài năm gần đây, do tác động của đại dịch Covid, giá thuê trung bình của phân khúc căn hộ dịch vụ đã giảm 3% theo quý và 5% theo năm. Trong đó, giá thuê trung bình hạng A giảm 4% theo năm, xuống còn 705.000 đồng/m2 /tháng; Hạng C sụt giảm mạnh nhất với 11% theo năm, xuống 233.000 đồng/m2 /tháng. Tuy nhiên, công suất toàn thị trường lại tăng 2 % theo năm. Hạng A và hạng B có công suất lấp đầy cao nhất khi ghi nhận 10 dự án đạt trên 90%, trong khi hạng C không ghi nhận dự án nào đạt mức này.

Nguyên nhân là do trong bối cảnh dịch bệnh, hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, chất lượng không khí và không gian xanh là những yếu tố hàng đầu để khách hàng lựa chọn nơi sinh sống. Các dự án căn hộ dịch vụ thương hiệu có lợi thế lớn khi áp dụng chương trình toàn cầu được hợp tác với các tổ chức chuyên gia dịch tễ để nâng cao chất lượng an toàn sức khỏe cho cư dân. Những dự án ra mắt trong tương lai rất chú trọng các yếu tố này. Điển hình như dự án thứ hai thuộc Pan Pacific sẽ tham gia thị trường từ năm 2022, tổ hợp bất động sản thuộc quyền quản lý của The Ascott Limited và Lotte dự kiến hoàn thành vào năm 2023…

FDI SẼ THÚC ĐẨY NGUỒN CẦU

Đánh giá về diễn biến của phân khúc căn hộ dịch vụ trong thời gian tới, ông Matthew Powell, Giám Đốc Savills Hà Nội nhận định: Vốn FDI triển vọng cùng các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm kết nối Hà Nội và vùng lân cận sẽ thúc đẩy nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ từ khách thuê châu Á. Xu hướng căn diện tích nhỏ có thương hiệu sẽ ngày càng gia tăng.

“Trong năm 2021, Hà Nội thông qua 1,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký từ 362 dự án, thu hút trên 5 tỷ USD, Hải Phòng lập kỷ lục FDI trong 5 năm gần đây và đứng đầu cả nước trong năm 2021. 5 tỉnh miền Bắc (Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, và Quảng Ninh) đóng góp 35% tổng FDI của Việt Nam. Vành đai 4 trong tương lai sẽ hỗ trợ mạnh mẽ việc đi lại đối với chuyên gia nước ngoài vừa sinh sống tại Hà Nội vừa làm việc tại khu công nghiệp Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Trong 89% lượng FDI đầu tư bởi các quốc gia châu Á, các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc đóng góp dòng vốn lớn nhất và lâu đời nhất tại Hà Nội. Chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc đang thuê nhà tại các dự án hạng A hiện chiếm 79% vào nửa đầu 2021 và tăng lên 84% vào nửa cuối của năm.

Tính đến Tháng 1/2022, 57% dân số Việt Nam được tiêm đủ liều vaccine, xếp thứ 6/10 các quốc gia Asean. Đối phó với các biến chủng Covid-19, biện pháp hỗ trợ toàn diện từ Chính phủ và chính sách linh hoạt theo tỉnh được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư FDI tại Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực sản xuất và hậu cần. Từ đó thúc đẩy hơn nữa nguồn cầu căn hộ dịch vụ từ khách thuê nước ngoài”, đại diện Savills phân tích.