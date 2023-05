Giá thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM thấp hơn 40% so với Singapore

Trong bối cảnh các doanh nghiệp trên toàn cầu đang tìm giải pháp để phát triển không gian làm việc hiện đại, hiệu quả và đạt các tiêu chuẩn cao, nguồn cung văn phòng hạng A mới vẫn rất hạn chế ở nhiều đô thị lớn, trong đó có TP.HCM. Các tòa nhà văn phòng hạng A+ nhanh chóng được săn đón do đáp ứng được tiêu chí và sự chuyển dịch của các doanh nghiệp nước ngoài.

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ HẤP DẪN

Tại TP.HCM, nguồn cung văn phòng hạng A vẫn khá khan hiếm, chỉ chiếm 12% với 295.200 m2 sàn, trong khi hạng B chiếm 42% thị phần với 1,09 triệu m2 sàn, theo Savills Việt Nam.

Còn theo bà Tram Dinh, Trưởng bộ phận Giải pháp và hoạch định văn phòng, JLL Việt Nam, nguồn cung tòa nhà hạng A khu vực trung tâm TP.HCM hạn chế. Cụ thể, nguồn cung trung tâm hạng A là 318.101 m2, trong đó nguồn cung được công nhận xanh là 94.906 m2 (chiếm 30%) và tổng diện tích trống là 2.495 m2 (1%); nguồn cung được chứng nhận LEED toàn cầu là 45.406 m2 (14%) và tổng diện tích trống 216 m2 (xấp xỉ 0%).

Dù vậy, khi so sánh giá thuê với các quốc gia trong khu vực, bà Tram Dinh cho biết hiện tại giá thuê văn phòng hạng A tại trung tâm TP.HCM thấp hơn giá thuê ở các nước trong khu vực, điển hình, giá thuê văn phòng hạng A tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore cao hơn khoảng 40% - 50% so với giá tại TP.HCM. Mức giá chênh lệch còn phụ thuộc vào các yếu tố khác; ngoài tiêu chí đạt tiêu chuẩn mới như LEED, WELL thì các tiêu chuẩn khác cũng tác động không nhỏ đến giá thuê.

Tuy nhiên, thị trường văn phòng hạng A sẽ có sự thay đổi khi đón nhận dự án The Nexus (trung tâm quận 1) và dự án khác là The METT (TP. Thủ Đức). Giá thuê văn phòng tại các tòa nhà ở Thủ Thiêm chênh lệch khoảng 32% so với The Nexus theo giá giao dịch được ghi nhận.

Với những yêu cầu ngày càng cao về văn phòng, như phải đạt chứng chỉ LEED, WELL, hiện nhiều toà nhà tại TP.HCM đã đạt tiêu chí LEED, như: Nexus 1 và 2, Techcombank Saigon và Hanoi, Phu My Hung Tower, Vietcombank Tower, Newteccons Tower… Do đó, mức giá thuê sẽ cao hơn so với những văn phòng thông thường.

Nguồn: JLL Việt Nam.

“Ngoài yếu tố LEED, giá thuê còn được tác động bởi các yếu tố như vị trí, đơn vị quản lý, chất lượng bảo trì và các giá trị cộng thêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận các tòa nhà đạt chứng chỉ xanh trên thế giới, giá trị khác biệt lên đến 28% ở một số thị trường Châu Á, ví dụ như: Hongkong, Nhật Bản, Singapore”, bà Tram Dinh nói.

Với nguồn cung tăng dần đều trong 3 năm tới sẽ cân bằng cán cân cung – cầu ở phân khúc hạng A, giúp doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn, cũng như đáp ứng sự tìm kiếm vị trí trung tâm của những nhà đầu tư quốc tế lớn. Bởi mặt bằng văn phòng tại vị trí trung tâm cũng là thể hiện thương hiệu của những tập đoàn hàng đầu, bên cạnh yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế và và yêu cầu hướng đến cộng đồng nhân sự làm việc của công ty.

VỊ TRÍ TRUNG TÂM VẪN “HÚT” THƯƠNG HIỆU LỚN

Mặc dù xu hướng di dời văn phòng từ trung tâm ra khu vực bên ngoài đã xuất hiện từ sau đại dịch Covid-19 và tiếp tục duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhóm đối tượng chính tại các văn phòng hạng A là trụ sở chính của các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nhu cầu duy trì văn phòng chính ở khu vực trung tâm quận 1 vẫn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp này.

Theo ông Will Tran, Giám đốc Khối tư vấn cho thuê văn phòng khu vực TP.HCM của JLL Việt Nam, đơn vị vẫn thực hiện nhiều giao dịch mở rộng cho các khách hàng này ở nhu cầu mở rộng các văn phòng vệ tinh hoặc chi nhánh ở khu vực cận trung tâm, nhưng văn phòng chính vẫn phải là khu vực trung tâm với quy mô diện tích từ vài trăm đến vài ngàn mét vuông văn phòng. Đặc điểm của các doanh nghiệp này họ đã đặt văn phòng nhiều năm ưu tiên các tòa nhà hạng A+ mới và đạt tiêu chuẩn xanh để cân nhắc cho kế hoạch di dời.

Đồng quan điểm, bà Lại Thị Như Quỳnh, Quản lý Cấp cao Dịch vụ Cho thuê Văn phòng Savills TP.HCM, cho rằng các tòa nhà văn phòng hạng A+ đang trở thành lựa chọn ưa thích của các doanh nghiệp tìm kiếm không gian làm việc chất lượng cao và phù hợp với nhu cầu của họ.

Một thách thức đối với lĩnh vực văn phòng hạng A và A+, đó là xu hướng cắt giảm diện tích thuê văn phòng đã được ghi nhận từ nhiều tập đoàn lớn trên thị trường. Tuy nhiên, theo ông Will Tran việc sử dụng văn phòng hiệu quả hơn, phân khu chức năng hợp lý hơn và tối ưu hóa không gian văn phòng sẽ làm mới thị trường.

Ngoài ra, sau đại dịch Covid-19, số lượng nhân viên làm việc tại nhà tăng cao, giờ đây mỗi nhân sự đến với văn phòng của doanh nghiệp không chỉ đến với 1 chỗ ngồi, một vài phòng họp, họ cần trao đổi, giao tiếp và tạo thành một không gian cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Vì vậy, các doanh nghiệp ngày nay có xung hướng giảm diện tích ngồi cố định, tăng số lượng phòng họp cá nhân, họp nhóm nhỏ và không gian sinh hoạt chung để tối ưu hóa diện tích thuê.

“Việc các giảm chi phí là thách thức với các nhà điều hành, tuy nhiên, chiến lược văn phòng trung tâm cũng là một trong những mục tiêu quan trọng cho kế hoạch duy trì phát triển thương hiệu trong tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia”, ông Will Tran nhấn mạnh.

Dự kiến trong tương lai gần TP.HCM sẽ ngày càng có nhiều tòa nhà văn phòng chất lượng cao được xây dựng và hoàn thành tại các quận ngoài trung tâm, nhất là tại các vị trí có kết nối thuận tiện và tiện ích đầy đủ.