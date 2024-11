Giá Ure hồi phục, lợi nhuận nhóm phân bón dự báo tăng mạnh trong năm 2024, cổ phiếu "thơm" trở lại?

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ phân bón tại Việt Nam vào khoảng 11 triệu tấn mỗi năm, bao gồm các loại: urê, DAP, NPK, Kali... Trong đó, phân urê chiếm tỷ trọng sản xuất lớn, với tổng công suất ước đạt 3 triệu tấn/năm với phần lớn nguyên liệu đầu vào khai thác trong nước từ các mỏ khí như Bạch Hổ, Nam Côn Sơn. Riêng kali, Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu.

Ở đầu vào, giá dầu được dự báo sẽ duy trì quanh mức 75-80 USD/thùng. Sau khi chạm đỉnh 120 USD/thùng trong giai đoạn khủng hoảng năng lượng toàn cầu năm 2022, giá dầu đã dần điều chỉnh và giảm về mức ổn định khoảng 80 USD/thùng. Trong năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, giá dầu trung bình không có nhiều biến động đáng kể, và duy trì ổn định quanh mức này, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường toàn cầu.

Tương tự như xu hướng điều chỉnh của giá dầu, giá than đã giảm sau khi đạt đỉnh gần 450 USD/tấn. Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu từ các ngành công nghiệp lớn như sản xuất điện và thép sử dụng than đang có dấu hiệu chững lại. Đồng thời, quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo cũng gây áp lực lên giá than, mang đến kỳ vọng giá than sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới.

Khi giá nguyên liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức thấp, chi phí sản xuất phân bón được tối ưu đáng kể, mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp trong ngành. Điều này giúp không chỉ các doanh nghiệp tự sản xuất mà cả những doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu có thể nâng cao biên lợi nhuận.

Về tình hình xuất nhập khẩu, Việt Nam chỉ có khả năng tự sản xuất phân ure, nên vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu các nguyên liệu và phân bón khác. Trong năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4,1 triệu tấn phân bón, với phân kali được nhập chủ yếu từ Nga, Belarus và Canada. Đáng chú ý, Trung Quốc giữ vai trò là đối tác cung cấp chính các loại phân DAP và một số sản phẩm phân bón khác, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa.

Campuchia hiện là thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam. Với năng lực sản xuất vượt trội, hơn 3 triệu tấn ure mỗi năm, sản lượng ure của Việt Nam cao hơn đáng kể so với nhu cầu tiêu thụ nội địa, vốn chỉ quanh mức 2 triệu tấn. Điều này tạo điều kiện cho Việt Nam không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu, và Campuchia trở thành thị trường tiềm năng hàng đầu cho sản phẩm phân bón này.

Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu phân bón lớn nhất sang Việt Nam, áp dụng chính sách hạn chế sản xuất để tập trung đáp ứng nhu cầu nội địa. Điều này giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp phân bón trong nước.

Về nhu cầu phân bón, Hiệp hội phân bón thế giới (IFA) dự báo nhu cầu tiêu thụ phân Ure tăng 6% trong giai đoạn 2024 – 2028. Riêng Việt Nam, AgroMonitor dự báo tiêu thụ ure trong 2024 tăng khoảng 13% so với niên vụ 2022 – 2023. Nhu cầu phân bón ngắn hạn kỳ vọng cải thiện nhờ các yếu tố: nguồn cung xuất khẩu gạo thế giới chưa cải thiện; xuất khẩu nông sản Việt Nam kỳ vọng tích cực, giúp gia tăng lượng phân bón tiêu thụ.

Mirae Asset kỳ vọng giá URE phục hồi sau giai đoạn tích lũy quanh vùng giá thấp. Trên cơ sở đó khuyến nghị mua DCM với ước tính năm 2024, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 13.991 tỷ đồng (+11,3% so với cùng kỳ) và 1.407 tỷ đồng (+26,7% so với cùng kỳ).

Dự báo năm 2025, DCM đạt doanh thu thuần 14.970 tỷ đồng (+7%) và lợi nhuận sau thuế 1.618 tỷ đồng (+14,9%). Ngoài ra, MAS đánh giá tích cực đối với DCM, nhờ kỳ vọng chính sách thuế VAT 5% cho phân bón, nếu được thông qua, sẽ tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa; Triển vọng giá phân bón tiếp tục phục hồi trong thời gian tới.

DPM cũng được khuyến nghị mua với dự báo năm 2024, doanh thu thuần của DPM sẽ đạt 14.519 tỷ đồng tăng 7%, lợi nhuận sau thuế 793 tỷ tăng 53,2%. Năm 2025, kỳ vọng DPM sẽ đạt doanh thu thuần 15.289 tỷ tăng 5,3% và lợi nhuận sau thuế 960 tỷ tăng 21%.