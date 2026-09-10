Tỷ giá liên ngân hàng về sát đáy một năm, xu hướng giảm còn kéo dài?
HHoàng Lan
Chọn cỡ chữ
Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm 4 tháng liên tiếp và đang lùi về sát đáy một năm. Dòng vốn, nguồn cung ngoại tệ và mặt bằng lãi suất VND đang tạo lực đỡ cho đồng nội tệ. Tuy nhiên, dư địa giảm sâu của USD/VND có thể không còn nhiều khi nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu vẫn lớn, trong khi tín hiệu điều hành cho thấy tỷ giá có thể tăng nhẹ trong những tháng cuối năm...
Ngày 10/9, tỷ
giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh 25.900 đồng/USD, giảm
0,04% trong ngày, 0,74% trong tuần và 1,5% từ đầu năm, chỉ cao hơn 13 đồng so với
đáy 52 tuần là 25.887 đồng. Trước đó, USD/VND liên ngân hàng đã duy trì xu hướng
giảm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2026.
Đáng chú ý, từ
đầu năm đến ngày 10/9, tỷ giá trung tâm và tỷ giá thị trường diễn biến trái chiều.
Tỷ giá trung tâm tăng 1,86%, lên 25.591 đồng/USD, trong khi USD/VND trên thị
trường liên ngân hàng giảm 1,5%, xuống 25.900 đồng/USD; giá bán USD tại các
ngân hàng thương mại cũng giảm 1,05%, xuống 26.100 đồng/USD. Sự phân kỳ trở nên
rõ nét từ tháng 8, khi tỷ giá trung tâm lên mặt bằng mới trong khi tỷ giá thị
trường quay đầu giảm.
Trên thị trường
quốc tế, Dollar Index (DXY) ngày 10/9 ở mức 98,75 điểm, giảm 0,07% trong ngày
và 0,16% trong tuần, song vẫn tăng 0,43% so với đầu năm. USD/VND giảm mạnh hơn
đáng kể so với DXY trong tuần và diễn biến ngược chiều nếu tính từ đầu năm, cho
thấy sự suy yếu của USD quốc tế không giải thích hết đà giảm của tỷ giá trong
nước.
Đà giảm của
USD/VND thời gian qua phản ánh sự cải thiện của nhiều yếu tố cung – cầu ngoại tệ.
Trước hết, áp lực từ thương mại giảm mạnh trong tháng 8 khi nhập siêu thu hẹp
còn 113 triệu USD, từ 3,57 tỷ USD tháng 7, dù lũy kế 8 tháng vẫn nhập siêu khoảng
20,43 tỷ USD.
Ở chiều cung,
FDI thực hiện đạt khoảng 17,25 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026. Dù giải ngân
giảm trong hai tháng gần đây, riêng tháng 8 vẫn cao hơn gần 14% so với cùng kỳ.
Đây là dòng vốn thực tế đi vào nền kinh tế và có thể bổ sung nguồn cung ngoại tệ,
qua đó bù đắp một phần nhu cầu USD phát sinh từ nhập khẩu.
Triển vọng
dòng vốn vào còn được hỗ trợ bởi FDI đăng ký và dòng vốn danh mục. Trong tháng
8, phần lớn vốn FDI đăng ký tăng thêm đến từ các dự án hiện hữu, cho thấy nhà đầu
tư nước ngoài tiếp tục bổ sung vốn cho hoạt động tại Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước có thể nâng giá mua USD nếu tỷ giá tiếp tục giảm
Nếu USD/VND tiếp tục giảm sâu, một kịch bản có thể được tính đến là Ngân hàng Nhà nước nâng giá mua USD. Khi mức giá này tiến gần hơn tới tỷ giá thị trường, các tổ chức tín dụng sẽ có thêm động lực bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước.
Việc mua vào ngoại tệ sẽ hấp thụ một phần nguồn cung USD, qua đó hạn chế đà giảm của USD/VND, đồng thời giúp Ngân hàng Nhà nước bổ sung dự trữ ngoại hối. Lượng VND đối ứng được đưa vào hệ thống cũng có thể hỗ trợ thanh khoản.
Tuy nhiên, giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn cách khá xa tỷ giá liên ngân hàng, nên chưa có tác động trực tiếp tới mặt bằng tỷ giá trên thị trường.
Trên thị trường
chứng khoán, tốc độ bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài cũng chậm lại trong hai
tháng gần đây. Bên cạnh đó, việc Việt Nam được phân bổ tỷ trọng 0,49% trong kỳ
rà soát bán niên của FTSE Russell được ước tính có thể thu hút khoảng 3 tỷ USD
theo thời gian, với dòng vốn thụ động kéo dài đến tháng 9/2027. Đây là nguồn vốn
tiềm năng trong tương lai, chưa phải nguồn cung ngoại tệ đã xuất hiện ngay trên
thị trường.
Ngoài ra, một
số thành viên thị trường cho biết thời gian gần đây, lượng tiền gửi USD
của khu vực dân cư chảy ra khỏi hệ thống ít hơn. Đây có thể là kết quả của các đợt truy quét buôn lậu vàng, kim cương, tài
sản số nhằm lập lại kỷ cương trên thị trường tài chính do cơ quan chức năng thực
hiện từ đầu năm 2026 đến nay. Tuy nhiên, số liệu cán cân thanh toán có độ trễ
nên cần thêm dữ liệu để đánh giá mức độ và tính bền vững của xu hướng này.
Mặt bằng lãi
suất VND tương đối cao cũng đang hỗ trợ tỷ giá khi làm giảm động lực chuyển
sang nắm giữ USD. Đồng thời, tỷ giá trên thị trường tự do hiện thấp hơn tỷ giá
ngân hàng khoảng 1,7%, cho thấy áp lực cầu USD ngoài hệ thống đã giảm đáng kể.
Ngoài các yếu
tố trong nước, sự mạnh lên của won Hàn Quốc và yen Nhật Bản cũng tạo hiệu ứng
lan tỏa nhất định đối với VND.
Tuy nhiên, tín hiệu điều hành của Ngân
hàng Nhà nước từ đầu tháng 8 cho thấy USD/VND có thể tăng nhẹ trong những tháng
cuối năm. Ngân hàng Nhà nước từng bước nâng tỷ
giá trung tâm và theo đó nâng trần tỷ giá, ngay cả khi tỷ giá thị trường gần
đây đi xuống, cho thấy cơ quan điều hành vẫn duy trì dư địa cho VND suy yếu
trong trung hạn.
Áp lực tăng tỷ giá chủ yếu đến từ nhu cầu
ngoại tệ cho nhập khẩu, diễn biến lãi suất quốc tế và rủi ro đảo chiều dòng vốn.
Ngược lại, nguồn cung từ FDI và các dòng vốn nước ngoài, cùng chênh lệch lãi suất
VND–USD vẫn thuận lợi, sẽ hạn chế mức tăng của USD/VND. Trong
kịch bản Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản xảy ra, chênh lệch VND-USD vẫn được
duy trì ở mức dương.
Nếu USD/VND tiếp tục
giảm sâu, Ngân hàng Nhà nước có thể nâng giá mua
USD để hấp thụ nguồn cung ngoại tệ, qua đó vừa bổ sung dự trữ ngoại hối, vừa
hạn chế VND tăng giá quá nhanh gây bất lợi cho xuất khẩu và mục tiêu hỗ trợ
tăng trưởng.
Trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC được định vị là sản phẩm nền tảng, mở ra kênh dẫn vốn dài hạn trong và ngoài nước cho các dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó giảm bớt áp lực phụ thuộc vào nguồn ngân sách và hệ thống tín dụng ngân hàng...
Theo Nghị định số 346/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nâng hơn gấp đôi từ 20% lên 50%, trong khi mức hỗ trợ cao nhất dành cho hộ nghèo, cận nghèo tăng lên 95%. Chính sách mới đồng thời mở rộng đối tượng bảo hiểm và trao thêm quyền quyết định cho địa phương…
Theo Ngân hàng UOB (Singapore), nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu trong những tháng cuối năm 2026, trong khi lạm phát dù hạ nhiệt vẫn cao hơn mục tiêu của Fed. UOB dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026 trước khi thận trọng nối lại chu kỳ cắt giảm trong năm 2027...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.