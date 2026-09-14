Trụ cản bước phục hồi của VN-Index, khối ngoại mua ròng tích cực

Hai nhịp phục hồi vượt tham chiếu của VN-Index sáng nay đều thất bại do biến động giá của VIC. Mặc dù các blue-chips khác khá tốt, nhưng chưa đủ sức mạnh để cân bằng trong khi dòng tiền tổng thể vẫn còn kém.

VIC giảm khiến VN-Index không thể xanh được.

Chỉ số có nhịp vượt tham chiếu đầu tiên khoảng 9h30 và nhịp thứ hai lúc 10h50, mức tăng không đáng kể. Kết phiên sáng VN-Index giảm 0,25% (-4,41 điểm). Cổ phiếu lớn nhất thị trường là VIC cũng có nhịp phục hồi mạnh nhất lúc 10h30 và chốt phiên giảm 2,14%. Riêng VIC đã lấy đi hơn 8 điểm của VN-Index.

Ngoài VIC, nhóm vốn hóa lớn nhất sàn HoSE không tệ, tất cả đều xanh, chỉ là biên độ nhỏ. VHM tăng 1,11%, GAS tăng 2,77%, TCB tăng 1,11%, VPB tăng 0,93% là những cổ phiếu khỏe nhất. Nhóm này hỗ trợ điểm số trong bối cảnh độ rộng vẫn thể hiện sự áp đảo của bên giảm, với 118 mã xanh và 167 mã đỏ.

Thực tế rổ VN30 không kém, chỉ số đại diện rổ giảm 0,02% nhưng có tới 18 mã xanh và 9 mã đỏ. VIC vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ngoài ra VRE, VJC, TCX giảm quanh 1% đều có ảnh hưởng hạn chế. Phía tăng, về vốn hóa ngoài GAS và VHM, TCB thì cũng không còn mã nào đáng kể. SSB kịch trần còn không đem về nổi 1 điểm cho VN-Index. BSR tăng 2,72%, GVR tăng 1,83%, SAB tăng 1,14% là những cổ phiếu tầm trung khá mạnh.

Độ rộng rổ VN30 cho thấy nỗ lực phục hồi trong phiên sáng là đáng ghi nhận. Lúc kém nhất rổ này chỉ có 4 mã xanh và 24 mã đỏ. Đến hết phiên sáng, toàn bộ 30 cổ phiếu đã phục hồi thoát đáy, trong đó 14 mã tăng hơn 1% so với giá thấp nhất. Từ 4 mã xanh thành 18 mã xanh cũng cho thấy kết quả đảo chiều thành công là khá rộng.

Với phần còn lại của thị trường, tình hình không được tốt như nhóm blue-chips. Độ rộng lúc hẹp nhất của chỉ số ghi nhận 98 mã tăng/179 mã giảm và kết phiên sáng vẫn là 118 mã tăng và 167 mã giảm. Xấp xỉ một phần ba số mã có giao dịch của VN-Index (32,9%) đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá đáy nhưng chưa tới 50 mã thực sự đổi màu giá từ đỏ thành xanh thành công.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Số lượng cổ phiếu tăng mạnh lại càng ít. Toàn sàn HoSE kết phiên sáng chỉ có 12 cổ phiếu đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng quá 1%. Ngoài các blue-chips VHM, BSR, TCB, GAS, GVR, SSB, số ít các mã midcap đáng chú ý là PVT tăng 2,49%, PVD tăng 1,89%, BVH tăng 3,44%, VSC tăng 1,15%, AAA tăng 3,21%, PVP tăng 3,17%.

Khả năng phục hồi yếu và ít cổ phiếu thanh khoản thuyết phục có liên quan đến dòng tiền. Nhà đầu tư vẫn đang hạn chế giải ngân rõ rệt, thanh khoản sàn HoSE sáng nay đã giảm 19% so với sáng phiên trước, trong đó rổ VN30 giảm hơn 10%. Về con số tuyệt đối, rổ VN30 giảm giao dịch 357 tỷ đồng thì toàn sàn HoSE giảm 1.168 tỷ đồng. Điều này xác nhận giao dịch đã giảm đáng kể ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Hệ quả tất yếu là mức độ phục hồi ở hai nhóm này kém hơn đáng kể so với blue-chips.

Điểm tích cực là sức ép từ bên bán cũng không mạnh, hiệu ứng giảm sức mua tạo giá giảm là chính. Cụ thể, trong 167 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, có 75 mã giảm hơn 1% thì cũng chỉ 19 mã khớp quá 10 tỷ đồng. Một số mã midcap có thanh khoản khá lớn là VIX giảm 1,13% với 192 tỷ đồng; NVL giảm 2,46% với 116,7 tỷ; PNJ giảm 2,01% với 94,4 tỷ; GEX giảm 1,88% với 69,4 tỷ; POW giảm 1,19% với 45,9 tỷ…

Một diễn biến khá bất ngờ sáng nay là khối ngoại đảo chiều mua ròng khoảng 226,6 tỷ đồng trên HoSE. Trong 3 tuần trở lại đây khối này thỉnh thoảng vẫn có phiên mua ròng trong buổi sáng, nhưng mức độ sáng nay là cao nhất. Trong bối cảnh thời điểm nâng hạng đến gần, các quỹ cận biên bắt buộc phải bán ra thì việc giảm quy mô bán ròng và xen kẽ mua ròng là tín hiệu tốt.

Dù vậy sáng nay khối ngoại cũng không có giao dịch lớn đột biến, mua ròng tốt nhất VPB +96,5 tỷ, TCB +43,3 tỷ, MBB +37,9 tỷ, BSR +33,7 tỷ, PNJ +31,4 tỷ, VCB +31,3 tỷ. Phía bán ròng có HPG -45,2 tỷ, VND -27,4 tỷ, DMX -27,3 tỷ.