Giá USD tự do bật tăng mạnh sau nhiều phiên đi ngang

Sau nhiều phiên đi ngang, giá USD tự do sáng 20/7 bật tăng 120 - 130 đồng, nới rộng khoảng cách với tỷ giá ngân hàng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm, còn phần lớn ngân hàng thương mại vẫn niêm yết giá bán thấp hơn tỷ giá trần. Trên thị trường thế giới, kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất gia tăng sau loạt số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt...

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lúc 11h30 ngày 20/7/2026 (Ảnh: PL)

Ngày 20/7/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.252 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước (17/7), sau khi tăng tổng cộng 34 đồng trong tuần trước. Theo đó, tỷ giá trần giảm từ 26.516 xuống 26.514 VND.

Khảo sát tại 36 ngân hàng thương mại sáng 20/7 cho thấy chỉ có OCB, Saigonbank và Eximbank niêm yết giá bán USD ở mức 26.514 VND, chỉ thấp hơn tỷ giá trần khoảng 0,6 đồng/USD. Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết giá bán trong khoảng 26.470 - 26.490 VND, thấp hơn tỷ giá trần khoảng 15 - 45 đồng/USD.

Ở nhóm giá bán thấp, Indovina niêm yết 26.430 VND, thấp hơn trần 84,6 đồng/USD; tiếp đến là VCBNeo với 26.440 VND, thấp hơn 74,6 đồng/USD, và HSBC với 26.447 VND, thấp hơn 67,6 đồng/USD.

Ở chiều mua, phần lớn ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt trong khoảng 26.060–26.110 VND. SHB có mức mua tiền mặt cao nhất 26.140 VND (áp dụng đối với tờ USD mệnh giá từ 50 USD trở lên), tiếp theo là HSBC (26.132), VIB (26.130) và PGBank (26.125 Ngược lại, VietinBank có giá mua thấp nhất 25.935, tiếp đến là UOB (25.990) và VCBNeo (26.030).

Biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 360 - 400 đồng/USD. Trong đó, UOB có mức chênh lệch lớn nhất, khoảng 510 đồng/USD, còn HSBC có mức chênh lệch thấp nhất, khoảng 315 đồng/USD.

Giá USD tự do ngóc đầu tăng mạnh sau khi án binh bất động kể từ cuối tháng 6 (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường tự do, sau nhiều phiên án binh bất động, giá USD sáng 20/7 tăng mạnh so với cuối tuần trước.

Giá mua tăng khoảng 120 đồng/USD và được giao dịch trong khoảng 26.429–26.520 VND; giá bán tăng khoảng 130 đồng/USD, dao động trong khoảng 26.529–26.550 VND, tùy từng điểm giao dịch.

Chênh lệch mua – bán trên thị trường tự do dao động từ khoảng 30 đến 100 đồng/USD. Tỷ giá tự do cao hơn ngân hàng thương mại khoảng 35 đến 80 đồng mỗi USD.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần qua phát đi tín hiệu trái chiều đối với đồng USD. Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,5% ở tháng 5 và thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 0,1%. CPI lõi đi ngang, trái với kỳ vọng tăng 0,2%. So với cùng kỳ năm trước, CPI toàn phần và CPI lõi lần lượt tăng 3,5% và 2,6%, thấp hơn mức 4,2% và 2,9% của tháng trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) toàn phần cũng giảm 0,3% trong tháng 6 sau khi tăng 0,6% ở tháng 5, trong khi PPI lõi chỉ tăng 0,2%. Những diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, gây áp lực giảm lên đồng USD và chỉ số DXY.

Ở chiều ngược lại, một số chỉ báo vẫn phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 11/7 giảm xuống còn 208 nghìn đơn, thấp hơn mức 216 nghìn đơn của tuần trước và thấp hơn dự báo thị trường. Bên cạnh đó, số nhà khởi công trong tháng 6 đạt 1,43 triệu căn, tăng mạnh so với 1,2 triệu căn của tháng trước và vượt mức kỳ vọng 1,31 triệu căn. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng khẳng định Fed sẽ không để lạm phát duy trì ở mức cao và nhấn mạnh nền kinh tế cũng như thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái vững chắc. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ lõi lại giảm 0,2% trong tháng 6 sau khi tăng 1,0% ở tháng trước, phản ánh nhu cầu tiêu dùng cơ bản có dấu hiệu chậm lại. Nhìn chung, dù thị trường lao động và lĩnh vực nhà ở vẫn tích cực, các số liệu lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn kỳ vọng được đánh giá là yếu tố có sức chi phối lớn hơn, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và tạo áp lực giảm đối với chỉ số DXY trong ngắn hạn.