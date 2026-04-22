Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), về sát ngưỡng 4.700 USD/oz, do giá dầu và đồng USD tăng mạnh...

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý có phần bấp bênh trong lúc chờ những diễn biến tiếp theo của xung đột Mỹ - Iran và theo dõi phiên điều trần của ứng viên chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Lúc đóng cửa giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.721,1 USD/oz, giảm 100,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm khoảng 2,1%, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay dừng ở mức 76,79 USD/oz, giảm 3,06 USD/oz, tương đương giảm hơn 3,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 2,3%, chốt phiên ở mức 4.719,6 USD/oz.

Tình hình xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất định, khiến giới đầu tư giữ tâm lý “chờ xem”.

Theo tin mới nhất, ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai tuần với Iran mà theo dự kiến sẽ hết hạn vào nửa đêm ngày 21/4 theo giờ Mỹ. Ông nói rằng việc gia hạn là cần thiết vì chính phủ ở Tehran đang "chia rẽ nghiêm trọng".

Trong một tuyên bố, ông Trump nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ duy trì cho tới khi Iran đưa ra được một “đề xuất thống nhất” để kết thúc cuộc chiến tranh giữa nước này với Mỹ và Israel.

Trước đó cùng ngày, trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông Trump tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Cũng trong ngày thứ Ba, có tin nói rằng chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống JD Vance tới Pakistan để tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Iran đã bị hoãn lại, và hãng tin nhà nước Iran Tasnim đưa tin Tehran đã báo tin với phía Mỹ qua trung gian Pakistan rằng họ sẽ không đến để dự đàm phán.

Những thông tin này đẩy giá dầu thô và tỷ giá đồng USD cùng tăng mạnh trong phiên ngày thứ Ba trước khi ông Trump tuyên bố gia hạn ngừng bắn. Giá dầu và giá USD tăng gây áp lực giảm giá lên vàng.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London và giá dầu thô WTI cùng kết thúc phiên với mức tăng hơn 3%. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,3%, chốt ở mức 98,41 điểm.

Phản ánh kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, lên mức 4,313%.

“Lợi suất tăng và đồng USD mạnh lên đang khiến vàng trượt giá. Cùng với đó, đang có quá nhiều tin tức và tín hiệu trái ngược về tình hình Iran, đẩy giá năng lượng lên cao hơn, gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận xét với hãng tin Reuters.

Nhà đầu tư cũng dành sự quan tâm lớn cho cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ của ông Warsh - người đã được Tổng thống Trump đề cử cho cương vị chủ tịch Fed khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ ở cương vị này vào tháng tới. Phiên điều trần này là tiền đề để thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Warsh cho vị trí người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Trong phiên điều trần, ông Warsh khẳng định ông không hứa với ông Trump về việc hạ lãi suất. Đồng thời, ông kêu gọi một cuộc “thay đổi chế độ” tại Fed, bao gồm áp dụng cách tiếp cận mới trong kiểm soát lạm phát và cải tổ cách Fed giao tiếp với công chúng. Chủ trương này của ông có thể sẽ khiến ác quan chức Fed nói trước quá nhiều về đường đi của chính sách tiền tệ.

“Các nhà giao dịch sẽ mổ xẻ các phát biểu của ông Warsh trong phiên điều trần này, và giá vàng sẽ có nhiều biến động”, ông Haberkorn nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.059,8 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa phiên sáng nay (22/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều tăng nhờ tin lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được gia hạn.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.733 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,7%, đạt hơn 77,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 150,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.097 đồng (mua vào) và 26.357 đồng (bán ra).