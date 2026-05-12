Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Bình Minh

12/05/2026, 13:55

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với USD đã đạt mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Ngày 11/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nhân dân tệ ở mức 6,8467 nhân dân tệ/USD, mức cao nhất của nhân dân tệ kể từ tháng 3/2023.

Sau khi mức tỷ giá tham chiếu này được đưa ra, trên thị trường đại lục, đồng nhân dân tệ tăng giá lên mức 6,795 nhân dân tệ/USD, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 6,8 kể từ tháng 2/2023.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng PBOC đã thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức yếu hơn so với kỳ vọng của thị trường, cho thấy Bắc Kinh - dù để cho nhân dân tệ tăng giá - vẫn đang có sự điều tiết để chống lại hoạt động đầu cơ vào sự tăng giá của đồng tiền này trước cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra.

Ông Mitul Kotecha, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối và thị trường mới nổi tại ngân hàng Barclays, nhận định: "Trước các cuộc họp quan trọng, Trung Quốc có xu hướng giữ đồng tiền tương đối ổn định hoặc tăng nhẹ. Họ đang hạn chế tốc độ tăng giá của nhân dân tệ, nhưng vẫn khá thoải mái với xu hướng tăng giá này".

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây. Châu Âu và Mỹ cho rằng thặng dư thương mại ngày càng tăng của Trung Quốc một phần là do đồng tiền của nước này bị giữ ở mức thấp hơn so với giá trị thực.

Năm ngoái, nhân dân tệ đã giảm 6,3% so với đồng euro, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường EU đạt mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về một "cú sốc Trung Quốc" thứ hai.

Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Goldman Sachs nhận định rằng tâm lý lạc quan về triển vọng tăng giá của nhân dân tệ so với USD đã được thúc đẩy bởi hy vọng rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng cũng lưu ý rằng có những lực lượng kinh tế cơ bản đang thúc đẩy sự thay đổi này.

"Tỷ lệ phần trăm giữa thặng dư ngoại thương của Trung Quốc với tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu đang tiến gần đến mức chưa từng có, phản ánh năng lực cạnh tranh xuất khẩu rất lớn, cũng như một đồng tiền bị định giá thấp hơn so với giá trị thực. Do đó, việc nhân dân tệ tăng giá là một hệ quả cân bằng của những lực lượng đó”, các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận xét.

Báo cáo này ước tính rằng đồng nhân dân tệ đang bị định giá thấp khoảng 20% so với giá trị thực và sẽ tiếp tục tăng giá so với đồng USD.

Quãng thời gian giảm phát mấy năm qua ở Trung Quốc chỉ làm tăng thêm lo ngại rằng đồng nhân dân tệ đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, dữ liệu thống kê chính thức công bố vào ngày 11/5 tiếp tục mang đến những dấu hiệu về một sự chuyển dịch khỏi áp lực giảm phát đã kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng 1,2% trong tháng 4, gần với mức tăng cao nhất trong 3 năm được ghi nhận trong tháng 2, đồng thời cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tăng 2,8%.

PPI - một thước đo giá tại cổng nhà máy - của Trung Quốc đã trở lại trạng thái tăng trưởng trong tháng 3 năm nay, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2022, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Danh sách CEO tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc

09:53, 12/05/2026

Danh sách CEO tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

11:44, 11/05/2026

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh, thặng dư thương mại càng lớn

09:34, 11/05/2026

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh, thặng dư thương mại càng lớn

Từ khóa:

Nhân dân tệ thế giới Trung Quốc tỷ giá

Đọc thêm

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc, và điều này được phản ánh qua một cảnh báo của Phòng Thương mại Mỹ (US Chamber of Commerce)...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dẫn đầu là mạng xã hội Facebook, với hơn 3,1 tỷ người dùng mỗi tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu...

Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Lượng dầu trong đợt phân bổ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 6 đến tháng 8, đúng mùa cao điểm đi lại bằng ô tô tại Mỹ...

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Giá đặt chỗ đi qua kênh đào Panama tăng mạnh khi nhu cầu vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Á vọt lên. Theo dữ liệu giai đoạn tháng 3-4, mức đấu giá trung bình cho mỗi lượt qua kênh đào này lên khoảng 385.000 USD, thậm chí có trường hợp trên 1 triệu USD...

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với lượng dầu dự trữ ước tính khoảng 1,4 tỷ thùng. Quy mô này lớn hơn tổng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cộng lại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy