Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với USD đã đạt mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Ngày 11/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nhân dân tệ ở mức 6,8467 nhân dân tệ/USD, mức cao nhất của nhân dân tệ kể từ tháng 3/2023.

Sau khi mức tỷ giá tham chiếu này được đưa ra, trên thị trường đại lục, đồng nhân dân tệ tăng giá lên mức 6,795 nhân dân tệ/USD, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 6,8 kể từ tháng 2/2023.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng PBOC đã thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức yếu hơn so với kỳ vọng của thị trường, cho thấy Bắc Kinh - dù để cho nhân dân tệ tăng giá - vẫn đang có sự điều tiết để chống lại hoạt động đầu cơ vào sự tăng giá của đồng tiền này trước cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra.

Ông Mitul Kotecha, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối và thị trường mới nổi tại ngân hàng Barclays, nhận định: "Trước các cuộc họp quan trọng, Trung Quốc có xu hướng giữ đồng tiền tương đối ổn định hoặc tăng nhẹ. Họ đang hạn chế tốc độ tăng giá của nhân dân tệ, nhưng vẫn khá thoải mái với xu hướng tăng giá này".

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây. Châu Âu và Mỹ cho rằng thặng dư thương mại ngày càng tăng của Trung Quốc một phần là do đồng tiền của nước này bị giữ ở mức thấp hơn so với giá trị thực.

Năm ngoái, nhân dân tệ đã giảm 6,3% so với đồng euro, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường EU đạt mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về một "cú sốc Trung Quốc" thứ hai.

Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Goldman Sachs nhận định rằng tâm lý lạc quan về triển vọng tăng giá của nhân dân tệ so với USD đã được thúc đẩy bởi hy vọng rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng cũng lưu ý rằng có những lực lượng kinh tế cơ bản đang thúc đẩy sự thay đổi này.

"Tỷ lệ phần trăm giữa thặng dư ngoại thương của Trung Quốc với tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu đang tiến gần đến mức chưa từng có, phản ánh năng lực cạnh tranh xuất khẩu rất lớn, cũng như một đồng tiền bị định giá thấp hơn so với giá trị thực. Do đó, việc nhân dân tệ tăng giá là một hệ quả cân bằng của những lực lượng đó”, các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận xét.

Báo cáo này ước tính rằng đồng nhân dân tệ đang bị định giá thấp khoảng 20% so với giá trị thực và sẽ tiếp tục tăng giá so với đồng USD.

Quãng thời gian giảm phát mấy năm qua ở Trung Quốc chỉ làm tăng thêm lo ngại rằng đồng nhân dân tệ đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, dữ liệu thống kê chính thức công bố vào ngày 11/5 tiếp tục mang đến những dấu hiệu về một sự chuyển dịch khỏi áp lực giảm phát đã kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng 1,2% trong tháng 4, gần với mức tăng cao nhất trong 3 năm được ghi nhận trong tháng 2, đồng thời cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tăng 2,8%.

PPI - một thước đo giá tại cổng nhà máy - của Trung Quốc đã trở lại trạng thái tăng trưởng trong tháng 3 năm nay, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2022, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.