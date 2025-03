Giá vàng giảm sâu sau khi tăng sốc

Cập nhật lúc 14h ngày 21/3, các Công ty SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ đồng loạt niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 96,1 triệu – 98,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (20/3), giá vàng miếng giảm 1,7 triệu - 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại bốn thương hiệu trên là 2,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 96,6 triệu – 98,9 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên là 2,3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 95,8 triệu – 97,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 2,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1,5 triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, BIDV niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 99,8 triệu đồng/lượng và Vietcombank niêm yết ở mức 99,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, VietinBank niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 98,9 triệu đồng/lượng.

So với mức giá chốt phiên 20/3, giá bán vàng miếng tại ba ngân hàng trên đồng loạt giảm 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượng

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC.

Công ty SJC ghi nhận 3 lần điều chỉnh giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay (21/3). Tính đến 14h ngày 21/3, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 96 triệu – 98,5 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên 20/3, giá vàng nhẫn giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 96,6 triệu – 99 triệu đồng/lượng sau 5 nhịp điều chỉnh liên tiếp trong phiên sáng. Giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, giá giao dịch vàng nhẫn ở mức tại 96,6 triệu – 99 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 2,4 triệu đồng/lượng.

Sau 3 lần điều chỉnh giảm giá, công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 97,5 triệu – 99,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 1,05 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên là 2,1 triệu đồng/lượng.

Mức giá 96,5 triệu – 99 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại tại Phú Quý là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 97,1 triệu đồng/lượng chiều mua – 99,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 14h ngày 21/3, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng ghi nhận 6 nhịp giảm liên tiếp. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 95,5 triệu – 97,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/3, giá vàng nhẫn giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối chiều mua và giảm 2,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 21/3, chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tiếp tục nới rộng lên mức 1,8 – 2,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn liên tục “đu” tại mức đỉnh kỷ lục 100 triệu đồng/lượng trong 2 phiên liên tiếp, các điểm kinh doanh trong nước đồng loạt hạ giá bán vàng nhẫn tiến về sát mức 99 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu là hai thương hiệu niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất ở mức 99,6 triệu đồng/lượng. Trong khi Mi Hồng là thương hiệu duy nhất niêm yết gía bán vàng nhẫn ở vùng giá 97 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 13h ngày 21/3, trên thị trường New York, giá vàng giao tiếp tục giảm 0,62% so với mức chốt phiên 20/3, tương đương với mức giảm 14,5 USD/oz, lùi về mức 3.031,9 USD/oz.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước ngày 21/3. Đơn vị: triệu đồng/lượng. Nguồn: VnEconomy tổng hợp.

So giá vàng thế giới và trong nước (tỷ giá Vietcombank, đã bao gồm thuế và phí...), tính đến 14h ngày 21/3, tại khu vực miền Bắc, giá bán vàng miếng đều cao hơn so với giá thế giới khoảng 3,67 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 3,57 triệu – 4,67 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 4,67 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 2,37 triệu đồng/lượng.

Đồng USD tiếp đà hồi phục trong hôm qua sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố không cần vội vàng cắt giảm lãi suất là một trong những yếu tố khiến giá vàng quay đầu giảm sau khi lập kỷ lục. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 103,85 điểm sau khi tăng 0,41%. Đây cũng là phiên phục hồi thứ hai liên tiếp của đồng bạc xanh sau khi giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Dù giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này nhưng Fed vẫn phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay trước mối lo ngại rằng chính sách thuế quan của ông Trump không chỉ gây suy giảm tiêu dùng mà còn đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng lạm phát. Khả năng kinh tế Mỹ đối mặt với tình trạng đình lạm cùng với căng thẳng địa chính trị dai dẳng tại khu vực Trung Đông có thể sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng trong trung hạn nhờ phát huy vai trò là kênh đầu tư trú ẩn an toàn.